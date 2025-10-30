Το εύκολο κομμάτι για τη Fed χθες ήταν η ανακοίνωση μιας ευρέως αναμενόμενης και πλήρως προεξοφλημένης μείωσης των επιτοκίων.

Όπως ήταν αναμενόμενο λοιπόν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς επέλεξε την κλασική μείωση των 25 μονάδων βάσης, με το βασικό επιτόκιο δανεισμού μιας ημέρας να διαμορφώνεται πλέον σε ένα εύρος 3,75%-4%.

Το δύσκολο κομμάτι ήταν η διευθέτηση άλλων κρίσιμων «λεπτομερειών» που παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις στη χάραξη πολιτικής αυτές τις μέρες, όπως η μελλοντική πορεία των επιτοκίων, η έλλειψη οικονομικών δεδομένων και το χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της επαναλαμβανόμενης ρευστότητας του ισολογισμού της Fed.

Το έργο αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο, δεδομένης της διαφωνίας μεταξύ των μελών της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, με το ένα στρατόπεδο να επιθυμεί νέες περικοπές και το άλλο να προτιμά να παραμείνει προς το παρόν σε στάση αναμονής.

Η αυξανόμενη απόκλιση απόψεων σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για τη νομισματική πολιτική ήταν λοιπόν το πρώτο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσει σε αυτή τη συνεδρίαση η Fed και από ότι φαίνεται και στην επόμενη.

Πράγματι, όπως ήταν αναμενόμενο, την απόφαση δεν στήριξαν ο Στίβεν Μίραν που υποστήριξε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, που ήταν υπέρ στο να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια. Ο διοικητής της τράπεζας σημείωσε δε ότι διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μελών της Fed αναμένεται να υπάρξουν και στη συνέχεια, ενόψει της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά τη μελλοντική πορεία των μειώσεων, για άλλη μια φορά ο Πάουελ δεν θέλησε να δεσμευτεί, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι «Δεν προαποφασίζουμε, δεν είναι δεδομένη μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, κάθε άλλο».

Ο κεντρικός τραπεζίτης δήλωσε επίσης για άλλη μια φορά ότι η Fed συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανοδικούς κινδύνους στον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους στην απασχόληση και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσει να κινείται αποκλειστικά με βάση τα εισερχόμενα στοιχεία, χωρίς να προαποφασίζει τις επόμενες κινήσεις της.

Όσον αφορά βέβαια τα εισερχόμενα στοιχεία, εαν συνεχιστεί το shutdown θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Εκτός από την ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή την περασμένη εβδομάδα η οποία έγινε με μεγάλη καθυστέρηση - ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3% τον Σεπτέμβριο, λίγο χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 3,1%- η κυβέρνηση έχει αναστείλει κάθε συλλογή δεδομένων και αναφορές λόγω του shutdown. Ως εκ τούτου, βασικές μετρήσεις όπως οι προσλήψεις εκτός γεωργικού τομέα, οι λιανικές πωλήσεις και μια πληθώρα άλλων μακροοικονομικών δεδομένων δεν είναι διαθέσιμα.

Όπως γίνεται κατανοητό, είναι δύσκολο να χαράξεις πολιτική για να επιτύχεις τη διπλή εντολή της Fed, ήτοι να μεγιστοποιήσεις την απασχόληση και να διατηρήσεις σταθερές τις τιμές, τη στιγμή που δεν λαμβάνεις δεδομένα για την πρώτη. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πάουελ χθες, στην ουσία είναι σα να οδηγείς στην ομίχλη, οπότε πρέπει να πηγαίνεις σιγά σιγά.

Αυτό σημαίνει ότι αν τα δεδομένα που θα λάβει η Fed όταν αρθεί το shutdown επιβάλλουν τυχόν αλλαγή πολιτικής, η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα. Και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που ο Πάουελ χθες δεν θέλησε να δεσμευτεί για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Όπως και να έχει πάντως και παρά την αβεβαιότητα εξαιτίας της έλλειψης δεδομένων, ο Πάουλ έκανε κάποιες εκτιμήσεις, όπως ότι οι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με μέτριο ρυθμό, αλλά η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί φέτος και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, αν και παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο .Σημείωσε επίσης ότι ο πληθωρισμός έχει κινηθεί ανοδικά από τις αρχές του έτους και παραμένει κάπως αυξημένος».

Σε σχέση με τις δηλώσεις του Σεπτεμβρίου, η πιο σημαντική αλλαγή ήταν ότι ο τιμονιέρης της Fed έδειξε χθες σαφώς πιο ανήσυχος για την αγορά εργασίας και για τις προοπτικές της πραγματικής δραστηριότητας .

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν σαφή σημάδια ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνεται, με τον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών να είναι πιο ενθαρρυντικός και τον αντίκτυπο των δασμών στις τιμές να αναμένεται να είναι σχετικά βραχυπρόθεσμος, αν και προς το παρόν «πονάει» τους καταναλωτές.

Ως εκ τούτου, οι ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας έχουν τραβήξει περισσότερο την προσοχή της Fed, ακόμη και αν ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο του 2%.

Αυτός είναι ο λόγος που οι αγορές αυτή τη στιγμή προεξοφλούν μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο, ενώ εκτιμούν ότι αν επιμείνει ο προβληματισμός για τις θέσεις εργασίας, η Fed θα κάνει περικοπές και το 2026.

Για την ακρίβεια πολλοί αναλυτές εκτιμούν μείωση επιτοκίων τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του νέου έτους, ώστε να φτάσουμε στο ουδέτερο εύρος, στο 2,75% έως 3%.

Αν και μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Πάουελ, οι traders μείωσαν τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο στο 67% από 90% πριν μια ημέρα, σύμφωνα με το FedWatch Tool του CME Group, εντούτοις η αγορά εργασίας αποτελεί και το μεγαλύτερο ρίσκο για τη Fed αυτή τη στιγμή.

Θα χρειαστούν λοιπόν να γίνουν πολλά για να αποτραπεί η Wall Street από το να προβλέπει περαιτέρω χαλάρωση της Fed και για το 2026.Διαφορετικά, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο David Zervos από τη Jefferies «ρισκάρουμε να βρεθούμε σε έναν κόσμο με ανάπτυξη 3% και ανεργία 5%».

Η πιο σημαντική η απόφαση: Η λήξη του QT

Όσον αφορά την πιο σημαντική ίσως λεπτομέρεια που η αγορά περίμενε με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα επιτόκια, η Fed ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιγξης την 1η Δεκεμβρίου.

Μέσω του προγράμματος αυτού, γνωστό ως QT, η Fed μείωσε κατά περίπου 2,3 τρισ. δολάρια το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Δημοσίου και τίτλων που καλύπτονται από στεγαστικά δάνεια.

Δεδομένου ότι υπήρχε ανησυχία τόσο για τα έντονα σημάδια πίεσης όσον αφορά τη ρευστότητα όσο και για το γεγονός ότι μειώνονται τα επίπεδα των τραπεζικών αποθεματικών, η ανακοίνωση αυτή είχε τεράστια σημασία.

Βλέπετε, οι αγορές χθες περίμεναν μια οριστική απάντηση σχετικά με το πότε η Fed θα σταματήσει να μειώνει τον ισολογισμό ύψους 6,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος σημειωτέον ότι ήταν λίγο πάνω από τα 4 τρισ. δολάρια πριν την πανδημία και έφτασε σχεδόν τα 9 τρισ.

Και την είχαν, αφού ο Πάουελ σηματοδότησε μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης της ποσοστικής σύσφιγξης

Η αλήθεια είναι ότι ο κεντρικός τραπεζίτης σε πρόσφατη ομιλία του είχε υποδείξει ότι πλησιάζει η ώρα που η Fed θα θελήσει να σταματήσει το QT. «Αν και οι οικονομικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερές, τελευταία έχουν υπάρξει κάποιες μικρές ενδείξεις ότι οι βραχυπρόθεσμες αγορές είναι πλέον πιο «σφιχτές». Δεν αποκλείεται λοιπόν το QT να βρίσκεται στα τελικά του στάδια» είχε δηλώσει συγκεκριμένα.

Η Fed μέχρι τώρα επέτρεπε έως και 5 δισ. δολάρια σε ομολογιακούς τίτλους να λήγουν κάθε μήνα και να μην αντικαθιστούνται. Από την 1η Δεκεμβρίου και μετά θα επιδιώξει να διατηρήσει σταθερό το απόθεμα των κρατικών ομολόγων της, ανανεώνοντας τα ληξιπρόθεσμα ομόλογα.

Η Fed δήλωσε επίσης ότι για έναν μήνα ακόμη θα διατηρήσει το τρέχον σχέδιό της να λήγουν έως και 35 δισ. δολάρια σε τίτλους που καλύπτονται από στεγαστικά δάνεια, αλλά από την 1η Δεκεμβρίου θα επανεπενδύει όλα τα έσοδα από τη λήξη των MBS σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι η Fed σπάνια χαλαρώνει την νομισματική πολιτική κατά τη διάρκεια οικονομικών επεκτάσεων και ανοδικών αγορών μετοχών. Η χαλαρότερη πολιτική μέσω ενός τέτοιου κλίματος ενέχει τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων. Και αυτό ο Πάουελ το γνωρίζει πολύ καλά. Γι’αυτό προσπάθησε χθες να κρατήσει χαμηλά τον πήχη όσον αφορά επιθετικές μειώσεις επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

