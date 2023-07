Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως βιάζονται οι επενδυτές;

Παρά τον γενικευμένο ενθουσιασμό των αγορών για τον ερχομό της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει δώσει ώθηση σε μια σειρά από μετοχές της ψηφιακής τεχνολογίας, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ενστάσεις και αμφιβολίες.

Και οι ενστάσεις αυτές δεν διατυπώνονται μόνο από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα εργατικά σωματεία, από τις πολιτικές δυνάμεις και τις επιχειρήσεις. Αλλά και από την επενδυτική κοινότητα και την ίδια την αφρόκρεμα των ηγετικών στελεχών των ψηφιακών κολοσσών που πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις.

Τα ETFs τα οποία ακολουθούν τους βασικούς κλαδικούς δείκτες, όπως είναι ο Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index και ο Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Index, παρουσιάζουν πρωτοφανείς εισροές κεφαλαίων και υπεραποδίδουν σε κέρδη των αντίστοιχων χρηματιστηριακών δεικτών. Συγκεντρώνοντας την προσοχή ακόμα και των εμπλεκομένων μέχρι πρότινος στο κόσμο των κρυπτονομισμάτων.

Ταυτόχρονα, οι μετοχές που επηρεάζονται με τον άλφα ή βήτα τρόπο από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως είναι η NVIDIA (NVDA), που μέσω των «graphics processing units» και των chips υποστηρίζει τεχνολογικά την βελτιστοποίηση της ΑΙ και του machine learning, η Taiwan Semiconductor Manufacturing η οποία κατασκευάζει «high-end chips», η Meta Platforms (Facebook), που επενδύει εξαντλητικά στην ΑΙ και στην LLM (large language model), η Microsoft λόγω της ανάπτυξης της OpenAI και η Alphabet (Google), λόγω των διαρκών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης της ΑΙ και της επενδυτικής συμμετοχής της στην Anthropic, που είναι ανταγωνίστρια εταιρεία της OpenAI, καταγράφουν νέα υψηλές τιμές. Προεξοφλώντας με αυτόν τον τρόπο ταχύτατη ανάπτυξη και εκτόξευση τζίρων και κερδών.

Και Goldman Sachs στην προσπάθειά της να ποσοτικοποιήσει την έκρηξη του ΑΙ με επενδυτικούς όρους, σε πρόσφατη έκθεση της, εκτιμά πως οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης θα αυξήσουν το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 7% μέσα στην επόμενη δεκαετία και θα αυξήσουν τους ετήσιους δείκτες παραγωγικότητας κατά 1,5% μέχρι το 2035.

Ήρθε όμως η πρόσφατη ανάλυση του Mark Zandi, επικεφαλής οικονομολόγου της Moody’s Analytics, να δώσει κάποιες νέες διαστάσεις στο χρονικό ορίζοντα και στις επιπτώσεις, όσον αφορά στον ερχομό της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ανέφερε λοιπόν ο Mark Zandi, ότι πράγματι σε βάθος χρόνου θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα αυξηθεί η παραγωγικότητα τους. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που όπως υποστηρίζει, θα συμβεί άμεσα. Η μεταφορά της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία απαιτεί χρόνο, διαδικασίες και διαφορετικές προσεγγίσεις ανά κλάδο, ανά προϊόν και ανά υπηρεσία. Αυτό το μεταβατικό στάδιο μπορεί σύμφωνα με την Moody’s Analytics να διαρκέσει ακόμα και είκοσι χρόνια.

Αν η έκθεση του Mark Zandi, έπρεπε να μετριάσει τις προσδοκίες των επενδυτών, τότε τι θα έπρεπε να κάνει η δήλωση του Emad Mostaque, CEO της «Stability ΑΙ», προς τους αναλυτές της UBS, όταν ανέφερε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι η μεγαλύτερη φούσκα όλων των εποχών; Και μάλιστα προχώρησε λίγο περισσότερο λέγοντας : «I call it the 'dot AI’ bubble, and it hasn’t even started yet», ανακαλώντας στις μνήμες μας τη φούσκα των «dot coms».

H Stability AI, δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών που μετατρέπουν ένα κείμενο σε εικόνα και σε πρωτότυπα και ξεχωριστά σχέδια. Αυτές οι εφαρμογές σε συνδυασμό με Clipdrop, Photoshop Plugin και Blender Plugin προσφέρουν μοντέλα ανοικτής Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία απεικονίσεων, γλωσσών επικοινωνίας, κωδίκων, ήχου, βίντεο, περιεχομένων 3D, βιοτεχνολογικών εφαρμογών και άλλων επιστημονικών ερευνών.

Το ενδιαφέρον είναι πως η δήλωση του Emad Mostaque, έγινε ενώ η εταιρεία του έχει ήδη σηκώσει $100 εκατ. από Venture Capitals όπως είναι η Coatue Management, η Lightspeed Venture Partners και η O' Shaughnessy Ventures και ενώ βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις για την είσοδο της Stability AI στη Wall Street μέσω ΙΡΟ ύψους $1 δισ.

Μήπως η ταχύτατη προεξόφληση των μελλοντικών προοπτικών των μετοχών του οικοσυστήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης, χρειάζεται μια δεύτερη σκέψη; Μήπως πρέπει να μελετηθούν πιο βαθιά οι σκέψεις του Mark Zandi της Moody’s Analytics και του Emad Mostaque της Stability ΑΙ;