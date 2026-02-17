Ο αριθμός των επενδυτών που θεωρούν πως οι εταιρείες δαπανούν υπερβολικά χρήματα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America σε 162 επενδυτές που διαχειρίζονται assets 440 δισ. δολαρίων.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το 2026 αναμένεται να σημειωθούν ρεκόρ επίπεδα κεφαλαιουχικών δαπανών, με τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ να προβλέπουν συνολικές δαπάνες ύψους περίπου 650 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026.

Το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων στην τελευταία έρευνα της BofA θεωρεί την «φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης» ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, ενώ το 30% δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για την AI είναι η πιο πιθανή πηγή.

Οι συμμετέχοντες θεωρούν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες «υπερβολικά υψηλές αυτή τη στιγμή», παρόλο που έχουν επίσης την πιο αισιόδοξη άποψη για τα παγκόσμια εταιρικά κέρδη από τον Αύγουστο του 2021.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές τεχνολογίας και το δολάριο και αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε ενέργεια, υλικά και βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Η μείωση του ποσοστού έκθεσης των επενδυτών στον τεχνολογικό κλάδο είναι η μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2025, με τους ερωτηθέντες να έχουν μόνο 5% υπερκάλυψη στον τομέα, από 19% πριν από ένα μήνα.

Η στροφή από τις μετοχές των ΗΠΑ προς τις αναδυόμενες και τις ευρωπαϊκές αγορές είναι η υψηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2021.