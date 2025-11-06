Τα πρώτα κέρδη της MIG Συμμετοχών μετά την εξυγίανση. Σε άνοδο και η θυγατρική RKB που διαχειρίζεται 26 εμπορικά κέντρα στη Σερβία

Σε κερδοφόρο τροχιά έχει εισέλθει η MIG Συμμετοχών μετά την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της αφού οι νέες της δραστηριότητες έφεραν και τα πρώτα έσοδα.

Με τη μεταβίβαση της Attica Συμμετοχών στη Strix με αντάλλαγμα τη διαγραφή δανείων ύψους 443 εκατ. ευρώ έχει πλέον σχεδόν μηδενικό δανεισμό και έχει αναπτύξει εκ νέου επενδυτική δραστηριότητα με ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων αξίας 11 εκατ. ευρώ αλλά και με τη μίσθωση δικού της ακινήτου 1.128 τ.μ στη συμβολή των οδών Σταδίου και Ομήρου με ενοικιαστή την Eurobank Asset Management.

Παράλληλα, η θυγατρική της στη Σερβία, η RKB, η οποία διαχειρίζεται 26 εμπορικά ακίνητα έχει ανακάμψει, όλα τα assets λειτουργούν και έχει μειώσει δραστικά τον δανεισμό της.

Στο 9μηνο του 2025 τα έσοδα από τα επενδυτικά ακίνητα (RΚΒ και το κτίριο γραφείων στη Σταδίου) διαμορφώθηκαν στα 8,3 εκατ. ευρώ από 7,3 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2024 (+14,48%) και τα ebitda στα 1,6 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ πέρσι (+60%).

Τα έσοδα (πραγματοποιηθέντα κέρδη και υπεραξίες) από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και μετοχών ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ από 846.000 ευρώ πέρσι.

Σε επίπεδο μητρικής τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 439.000 ευρώ από ζημιές 718.000 ευρώ στο 9μηνο του 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη της RKB ανήλθαν στα 1,4 εκατ. ευρώ από 485.000 ευρώ πέρσι.

Πρόκειται για like to like σύγκριση χωρίς να περιλαμβάνονται τα έσοδα από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων ή τα κέρδη/ζημιές από την αποεπένδυση σε ακίνητα.

Στη Σερβία η RKB λειτουργεί πλέον και τα 26 εμπορικά κέντρα που διαθέτει ενώ με πωλήσεις ορισμένων ακινήτων έχει καταφέρει να μειώσει το δανεισμό της θυγατρικής στα 70 εκατ. ευρώ από 110 εκατ. ευρώ που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Η RKB έχει ανακαινίσει και ένα εμπορικό ακίνητο στην πιο ακριβή περιοχή του Βελιγραδίου το οποίο είναι πλήρως μισθωμένο και θα λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2026.

Η ΜIG Συμμετοχών εντάσσεται προς το παρών στις εταιρείες που έχουν χαμηλότερη διασπορά από αυτή που απαιτεί ο νέος κανονισμός του ΧΑ με 13%, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει το 87% του μετοχικού κεφαλαίου. Η διοίκηση της MIG έχει υποστηρίξει πως στα χρονικά όρια που έχει θέσει το ΧΑ - έως τον Ιούνιο του 2026 - η διασπορά θα έχει φτάσει ή και ξεπεράσει το όριο του 25% που θέτει ο κανονισμός του ΧΑ.

Αυτό θα γίνει είτε με κάποιο placement από την Πειραιώς ή με αύξηση κεφαλαίου ώστε παράλληλα να ενισχυθούν και τα υπό διαχείριση διαθέσιμα της εταιρείας.

Ήδη, με τη διεύρυνση του σκοπού της, η MIG δύναται μεταξύ άλλων να επενδύει σε ακίνητα, στην απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια, στην απόκτηση τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και σε συμμετοχές εισηγμένων και μη επιχειρήσεων.

Η λογιστική αξία της μετοχής ανήλθε στο 9μηνο στα 4,19 ευρώ έναντι 3,88 ευρώ της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.