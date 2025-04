Τα deals του Λευκού Οίκου

Το επόμενο σενάριο ταινίας που θα σαρώσει τα Όσκαρ βρίσκεται θεωρώ ήδη στα σκαριά. Εκτός εάν δεν το έχει σκεφτεί ακόμα ο σεναριογράφος! Ίσως να επικοινωνήσω με τον Όλιβερ για τα διαδικαστικά! Μια ταινία που θα περιέχει όλα όσα μας απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες με τις έννοιες της χειραγώγησης, της κερδοσκοπίας, της απληστίας, της απάτης, της υποψίας, και όλων των ανήθικων πρακτικών που μπορεί να φανταστεί ένας επενδυτής.

Μια ταινία που ως προϊόν μυθοπλασίας θα περιέχει το μεγαλύτερο Dealing Room του πλανήτη, μετά την Wall Street, ακριβώς στα έγκατα του Λευκού Οίκου! Χρηματιστές, ρομποτάκια τελευταίας τεχνολογίας, πληροφοριοδότες και τραπεζίτες κλεισμένοι μέσα σε ένα τεράστιο υπόγειο, θα χειραγωγούν τον πλανήτη.

Στα δικά μας και πέρα από το σενάριο της ταινίας, οι ευρωπαϊκές (κυρίως) αγορές μπαίνουν στον κατανυκτικό ρυθμό της Μεγάλης Εβδομάδας. Μιας εβδομάδας που λόγω των χαμηλών, συνήθως τζίρων, θα δώσει μια ανάσα στους επενδυτές, από την «τρέλα» της περασμένης!

Όπως δήλωσε και ο Scott Bessent «Πάνω δύο, κάτω ένα δεν είναι κακή αναλογία ή πάνω 10 κάτω πέντε». Θα τα βρούμε εκεί θα τα χαλάσουμε; Τα εταιρικά νέα θα δώσουν την κατεύθυνση, καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα ανακοινώσεων, με τις τράπεζες να παραμένουν στο επίκεντρο, ενώ η επόμενη εβδομάδα θα είναι η Μεγάλη της τεχνολογίας, καθώς ανακοινώνουν Amazon, Meta, και Intel.

Από την ταινία στην τέχνη μιας συμφωνίας

Στην κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζουν ως την «Τέχνη μιας συμφωνίας», (το διάσημο βιβλίο του Τραμπ που περιγράφει τις επιθετικές διαπραγματευτικές τακτικές του), την αναδίπλωση του προέδρου, ενώ οι περισσότεροι το θεωρούν την πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ.

Υπάρχουν και οι φωνές που μιλάνε για χειραγώγηση των αγορών, το οποίο φυσικά δεν μπορεί να αποδειχθεί, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έκανε την παραπάνω δήλωση δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4 ώρες πριν το γύρισμα των δεικτών. Κανένας δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του προέδρου και να πει ότι μέσα σε 4 ώρες έλαβε την απόφαση για αναβολή των δασμών ή ότι το είχε αποφασίσει πιο μπροστά γι’ αυτό έδωσε το σύνθημα κ.ο.κ.

Ακόμα και εάν είχε το είχε πει σε 4-5 μεγάλους παίκτες, πως να το αποδείξεις ότι αγόρασαν επειδή το είπε ο πρόεδρος και όχι επειδή ο δείκτης FEAR AND GREED έπιανε το 4 στα επίπεδα της πανδημίας(6-8) και ο RSI έβγαινε από το ταμπλό, ενώ ο 200άρης ήταν σε επιφυλακή;

Δηλαδή όλοι όσοι ρίσκαραν αγορές στον S&P 500 στις 4.800 - 4.900 μονάδες είχαμε εσωτερική πληροφόρηση. Κάπου μπερδεύονται οι έννοιες. Στην επερχόμενη ταινία φαντάζομαι θα υπάρχουν περισσότερες πικάντικες πληροφορίες.

Από το «What ever it takes» στο «It’s time to buy»

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε δημόσια την περασμένη εβδομάδα, σε όλον τον πλανήτη «it’s time to buy»! Δεν υπάρχει κανένα αδίκημα, μέχρι να αποδειχθεί ότι εκτοξεύτηκε ο προσωπικός του λογαριασμός, που και πάλι μπορεί να ισχυριστεί ότι είδε την ευκαιρία και βγήκε για αγορές. Εξάλλου είναι ενεργός παίκτης.

Το λεγόμενο, αδίκημα οικονομικής φύσεως, που αφορά την εσωτερική πληροφόρηση και τη χειραγώγηση είναι όταν ελάχιστοι άνθρωποι (μετρημένοι στα δάχτυλα του χεριού) εκμεταλλεύονται μη δημόσιες πληροφορίες για να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές και να αποκομίσουν κέρδος.

Εδώ εάν υποθέσουμε ότι ήταν μια πληροφορία, (εάν δεν ήταν όμως και πάλι ο αυθορμητισμός ενός παίκτη, που βλέπει μια ευκαιρία αγοράς στο ταμπλό- ουδείς μπήκε στο μυαλό του προέδρου), δόθηκε περίτεχνα, και καλυμμένα! Θεωρώ μεγαλύτερη χειραγώγηση έγινε στο δεκάλεπτο της υπερβολής, καθώς εκεί όντως κυκλοφόρησε μια φήμη από κάπου αλλά κανείς δεν έμαθε ποτέ πως χάθηκαν και που πήγαν τα 3 τρισ. εκείνης της ημέρας.

«Δέκα λεπτά χρειάστηκαν για να συνειδητοποιήσουν οι επενδυτές ότι δεν ήταν αλήθεια η φήμη ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πατούσε παύση στους δασμούς για 90 ημέρες και, κατά συνέπεια, σταμάτησαν τις αγορές μετοχών και κινήθηκαν εκ νέου πτωτικά. Έτσι μπήκε τέλος σε μια εκρηκτική αντίδραση. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι εάν ο Τραμπ ξυπνούσε αύριο και έλεγε: «Ξέρετε κάτι, θα βρούμε μια λύση», οι αγορές πιθανότατα θα επέστρεφαν και πάλι στα υψηλά τους.»

Οι φούσκες έχουν ένα κοινό την απληστία

Ουσιαστικά το πρόβλημα της μεγάλης πτώσης των δεικτών και το άμεσο γύρισμα, που παρατηρείται κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια, (στις γρήγορες πτωτικές έχουμε και γρήγορες ανοδικές),δεν ήταν οι δασμοί, αυτό το γνωρίζαμε, αλλά οι φουσκωμένες αποτιμήσεις στη Wall Street και οι αγορές παραγώγων όπου εκεί γίνεται μακελειό κυριολεκτικά.

Η ταχύτητα των κινήσεων και η αγελαία συμπεριφορά που ακολουθείται σε δευτερόλεπτα από ολόκληρο τον πλανήτη. Τα stop και τα margin calls σε δευτερόλεπτα σκάνε. Δε θα ξεχάσω στο δεκάλεπτο της υπερβολής στο δικό μας ΧΑ προκλήθηκε ένας πανικός από τους πωλητές που δεν ήξεραν εάν έπρεπε να αγοράσουν αυτά που πούλησαν, καθώς η αγορά είχε κλείσει.

Οι τράπεζες από χιλιάδες πωλητές βρέθηκαν με χιλιάδες αγοραστές μέσα σε δευτερόλεπτα. Αλλά κανένας μας δεν έδωσε απάντηση στους επενδυτές για το εάν συμβαίνει κάτι ουσιαστικό ή εάν βγήκε κάποιο νέο. Δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να γυρίσει μια αγορά από το συν στο πλην.

Φανταστείτε να έχετε τη δύναμη να αγοράσετε σε ένα -2% μια αγορά και να αγοράζετε έως ότου γυρίσει στο μηδέν. Όλοι θα αναρωτιούνται! Κάτι βγήκε, κάτι θα βγει; «It’s time to buy»; Πάντοτε όταν καταρρέει μια φούσκα η ευθύνη επιρρίπτεται σε κάτι άλλο. Η απληστία και μόνο οδήγησε και πάλι στο ίδιο έργο. Όπως έλεγε και ο αγαπημένος μου Άλαν Γκρίνσπαν, «όταν οι αγορές απέχουν από μια κρίση κάποιες δυνάμεις συνεισφέρουν στη δημιουργία της επόμενης». Η γνωστή σε όλους μας «Δημιουργική Καταστροφή», για να πάρουμε μια ανάσα και πάλι από την αρχή

Διαφορετικές φωνές, διαφορετικές απόψεις

«Πολλοί από εσάς στα μέσα ενημέρωσης ξεκάθαρα χάσατε το The Art of the Deal», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Karoline Leavitt. Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent σημείωσε, «αυτή ήταν η στρατηγική [του Προέδρου Τραμπ] σε όλη τη διάρκεια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οδήγησε την Κίνα σε κακή θέση. Έχουν δείξει ότι είναι κακοί ηθοποιοί».

Ο Bill Ackman είπε: «Αυτό εκτελέστηκε έξοχα από τον Πρόεδρο Donald Trump. Το όφελος της προσέγγισης του Προέδρου Τραμπ είναι ότι τώρα καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι προτιμώμενοι εμπορικοί μας εταίροι και ποια είναι τα προβλήματα. Η Κίνα έχει αποδειχθεί κακός παράγοντας».

Ο James Thorne, Chief Market Strategist στο Wellington-Altus, δήλωσε: «Ο Τραμπ ενθάρρυνε το διάλογο και μείωσε τις εντάσεις στην αγορά απομονώνοντας την Κίνα με σημαντική αύξηση των δασμών στο 125%. Επιπλέον, η κίνηση αντικατοπτρίζει στρατηγικά το κινεζικό παιχνίδι weiqi, ένα βασικό στοιχείο που έφερε στο φως ο Δρ Κίσινγκερ».

Άλλοι πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος υπέκυψε στην πίεση της αγοράς, και συγκεκριμένα στην αγορά ομολόγων, η οποία είδε τις αποδόσεις να εκτινάσσονται αφού αρχικά κατέγραψαν χαμηλότερες τάσεις. «Όταν κατέρρευσε η αγορά ομολόγων, κατέρρευσε ολόκληρη η αφήγησή τους», είπε στο MarketWatch ο Μάρκο Κολάνοβιτς, πρώην επικεφαλής παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της J.P. Morgan: «Η πρώτη τους δικαιολογία ήταν, «Ω, καλά, λειτούργησε για τα ομόλογα».

Ο Τραμπ ουσιαστικά υπαινίχθηκε ότι η αγορά ομολόγων «έγινε λίγο ανήσυχη» όταν ρωτήθηκε εάν οι κινήσεις στην αγορά ομολόγων οδήγησαν την απόφασή του να ανακοινώσει την παύση των 90 ημερών. «Η αγορά ομολόγων είναι πολύ δύσκολη», είπε ο Τραμπ. «Το παρακολουθούσα, αλλά αν το κοιτάξετε τώρα, είναι όμορφο. Η αγορά ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι όμορφη. Αλλά είδα χθες το βράδυ όπου οι άνθρωποι ήταν λίγο ανήσυχοι».

Η μεγαλύτερη απειλή είναι αλλού

Συνολικά, η κίνηση του Τραμπ χαιρετίζεται ως νίκη, αλλά η κατανόηση του πώς και γιατί έγινε θα είναι κρίσιμης σημασίας για τους επενδυτές και την συνέχεια. Ο S&P 500 εκτινάχθηκε περισσότερο από 9% στην τρίτη καλύτερη μονοήμερη επίδοσή του από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Την επόμενη ημέρα έχασε το 4%. Η νευρικότητα και η μεταβλητότητα ήρθαν για να μείνουν. Αλλά όπως έγραψα και χθες όταν τα κέρδη των τριών τελευταίων ετών είναι τόσα πολλά, τι να τα κάνεις τα παραπάνω;

Ωστόσο, η σύνδεση των αγορών με το γεωπολιτικό σκηνικό μας αναγκάζει να αναφέρουμε και ένα δυσμενές σενάριο. Ο μεγάλος κίνδυνος απέχει πολύ από τον διαφαινόμενο, ενός 20-30% δασμών που είναι και διαχειρίσιμος. Καθώς εάν το Πεκίνο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι εμπορικές συνομιλίες είναι μάταιες και ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να διατηρήσουν μόνιμα τα εμπόδια, μπορεί να εγκαταλείψει τη διπλωματία και να ενεργήσει πιο δυναμικά στην περιοχή.

Η Κίνα αναμένεται να χορηγήσει περίπου τρία τρισεκατομμύρια RMB σε δημοσιονομικά κίνητρα, περίπου 3% έως 4% του ΑΕΠ. Εάν η οικονομική πίεση συνεχίσει ανεξέλεγκτη, κινδυνεύει να πυροδοτήσει μια στρατηγική αντιπαράθεση, που και οι δύο χώρες λένε ότι θέλουν να αποφύγουν.

Το Πεκίνο θα ασκήσει άλλα μέσα, κυρίως στην Ταϊβάν, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε οικονομικά εργαλεία για τη σταθεροποίηση της οικονομίας του. Ο εμπορικός πόλεμος θα καταλήξει ως αφορμή για ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια η οποία δε θα μας προβληματίζει για το εάν αγοράσαμε στο τουίτ του προέδρου!

Το τέλος της ταινίας

Ο αγαπημένος μας Gordon Gekko αλλά και ο «Λύκος της Wall Street» θα περάσουν από την ταινία για να δώσουν τις συμβουλές τους σε πολλούς συναδέλφους που θα ταλαιπωρούνται από την καθημερινή ασύμμετρη παραπληροφόρηση και τουίτ, καθώς κάτι παρόμοιο δε θα έχουν ξαναζήσει.

Όπως κάθε ταινία δεν γίνεται να απουσιάζει και ένας μεγάλος έρωτας που θα κρίνει την εξέλιξη. Έτσι το δεξί χέρι του προέδρου (χρηματιστής), που εκτελεί τις εντολές του θα ερωτευτεί τη γραμματέα του, η οποία θα είναι μια κρυφή πράκτορας του FBI (ξέρετε ότι στις ΗΠΑ όταν έχεις στοιχεία δεν κοιτάς εάν ο άλλος είναι πρόεδρος!) που υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις αγορές.

Το δίλημμα στο κλείσιμο της ταινίας και αφού αποκαλυφθεί το τεράστιο Dealing Room θα είναι ποιος θα κερδίσει η αγάπη ή το καθήκον και η αποκάλυψη της αλήθειας; Η ταινία θα κλείνει με εικόνες παγκοσμίου κραχ, καθώς κάτω από τα κεντρικά γραφεία των κεντρικών τραπεζών κάθε χώρας θα αποκαλύπτεται και ένα κρυφό Dealing Room