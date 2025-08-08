Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ελβετίας: Ανησυχία για απώλειες θέσεων εργασίας μετά την επιβολή δασμών 39%

Η Ελβετία συνεχίζει τις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη μείωση των δασμών, ανακοίνωσε η κυβέρνησή της την Παρασκευή, καθώς οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι ορισμένοι κλάδοι θα υποστούν «σοβαρές» απώλειες θέσεων εργασίας από τον 39% δασμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ελβετικές εισαγωγές.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον διεξάγονται υπό την ηγεσία της Έλεν Μπούντλιγκερ Αρτιέντα, επικεφαλής της Κρατικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων (SECO), και ακολουθούν την έναρξη ισχύος, την Πέμπτη, του εισαγωγικού δασμού, ο οποίος είναι από τους υψηλότερους που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας αναδιάρθρωσης του εμπορίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία προσπάθεια της ελβετικής αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον, στην οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος Καρίν Κέλερ-Σάτερ, δεν κατέληξε σε καλύτερη συμφωνία.

«Οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται», ανέφερε η SECO σε δήλωση προς το Reuters την Παρασκευή. «Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σταθερά στη μείωση των πρόσθετων δασμών των ΗΠΑ».

Η SECO δήλωσε ότι δεν θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν περαιτέρω παραχωρήσεις που μπορεί να προσφέρει η Ελβετία στις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών.

Ο οικονομολόγος Χανς Γκέρσμπαχ, από το Οικονομικό Ινστιτούτο KOF του ETH, ενός πανεπιστημίου στη Ζυρίχη, εκτίμησε ότι 7.500 έως 15.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να χαθούν στην Ελβετία ως αποτέλεσμα των αμερικανικών δασμών.

«Η επίδραση θα είναι σοβαρή σε ορισμένους κλάδους, όπως τα ρολόγια, τα μηχανήματα και τα όργανα ακριβείας», δήλωσε ο Γκέρσμπαχ.

«Εάν στο στόχαστρο βρεθεί και ο φαρμακευτικός κλάδος, ο αριθμός θα είναι υψηλότερος», πρόσθεσε, αν και δεν έχει υπολογιστεί ακόμη το ακριβές ποσό.

Ο γιγαντιαίος φαρμακευτικός κλάδος της Ελβετίας, στον οποίο ανήκουν οι Roche και Novartis, αντιπροσώπευε το ήμισυ των ελβετικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ πέρυσι και δεν έχει συμπεριληφθεί στους δασμούς των ΗΠΑ.

Η επιχειρηματική ένωση economiesuisse διοργάνωσε σεμινάριο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν την αναταραχή που προκάλεσαν οι δασμοί.

Οι εταιρείες ήταν πολύ ανήσυχες, αλλά επικεντρώθηκαν στην εξεύρεση λύσεων, δήλωσε ο Γιάν Ατεσλάντερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της economiesuisse.

«Εξακολουθούμε να δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε αυτή την φιλική πυρκαγιά, αλλά εργαζόμαστε για να βρούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε», επισήμανε ο Ατεσλάντερ.

«Οι Αμερικανοί εισαγωγείς θα αυξήσουν τις τιμές των ελβετικών προϊόντων για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο των δασμών», πρόσθεσε ο Ατεσλάντερ, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των πωλήσεων, ενώ θα μειωθούν και τα περιθώρια κέρδους.

Οι εταιρείες βρίσκονται σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς πελάτες τους και εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της παραγωγής τους από την Ελβετία στην Ευρώπη ή τη Βρετανία, όπου οι δασμοί για τα προϊόντα με προορισμό τις ΗΠΑ είναι χαμηλότεροι.

Η κρίση είναι το τελευταίο πλήγμα για τις ελβετικές εταιρείες, οι οποίες εδώ και καιρό αντιμετωπίζουν την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου, που καθιστά τα προϊόντα τους πιο ακριβά στο εξωτερικό, δήλωσε ο Ατεσλάντερ.

«Θα το αντιμετωπίσουμε, είναι μια πίεση στην οποία είμαστε συνηθισμένοι», είπε. «Οι εταιρείες μας βρίσκονται πάντα υπό μεγάλη πίεση, οπότε ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν είναι να καινοτομήσουν».