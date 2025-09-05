Στις αγορές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εδώ και μερικές ημέρες, στον οικονομικό Τύπο κυκλοφορούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενη έκδοση εταιρικού ομολόγου που θα απευθύνεται στους επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατά τις πληροφορίες αυτές, τις ομολογίες θα εκδώσει η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η γνωστή κατασκευαστική εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την πείρα μας υποθέτουμε πως αυτές οι πληροφορίες θα επιβεβαιωθούν, χωρίς φυσικά να είμαστε και σίγουροι για αυτό. Ανεξάρτητα όμως από την ακρίβεια των πληροφοριών, είναι μία καλή ευκαιρία να ρίξουμε μία ματιά στην επενδυτική επιλογή που συνιστούν τα εταιρικά ομόλογα που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εκδότες τους είναι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντλήσουν δανειακά κεφάλαια απευθυνόμενες κυρίως στους Έλληνες ιδιώτες αποταμιευτές και επενδυτές καθώς και στους Έλληνες θεσμικούς επενδυτές. Με την σημερινή τους μορφή εμφανίστηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν περίπου 9 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2016, όταν η εταιρεία Housemarket, η οποία είναι η δικαιοπάροχος του Ikea στην Ελλάδα και άλλες χώρες, άντλησε 40 εκατομμύρια ευρώ για διάστημα πέντε ετών σε μία αρκετά δύσκολη περίοδο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από τότε μέχρι τώρα, αρκετές εταιρείες έχουν ακολουθήσει τον δρόμο της Housemarket, αντλώντας πολλαπλάσια ποσά. Αυτή την περίοδο, στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαπραγματεύονται 21 εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδώσει 19 εταιρείες. Τα περισσότερα από αυτά έχουν διάρκεια ζωής από 5 έως 7 χρόνια και το επιτόκιό τους ποικίλλει, ανάλογα με την διάρκεια ζωής τους και τα χαρακτηριστικά της εκδότριας εταιρείας.

Το κάθε ένα ομόλογο έχει ονομαστική αξία 1.000 ευρώ και κάθε έξι μήνες οι κάτοχοι των ομολόγων εισπράττουν τους προβλεπόμενους τόκους, με βάση το σταθερό επιτόκιο της έκδοσης. Αν, για παράδειγμα, το επιτόκιο είναι 4%, κάθε έξι μήνες εισπράττουν 20 ευρώ για κάθε ομόλογο που έχουν.

Την ημερομηνία λήξης του ομολόγου, ο κάτοχός τους εισπράττει τους τελευταίους τόκους, μαζί με την ονομαστική αξία του ομολόγου. Πρέπει να σημειώσουμε πως για τους επενδυτές που είναι φυσικά πρόσωπα, από το 2025 ο φόρος πάνω στους τόκους που εισπράττουν από τα ομόλογα είναι 5%, από 15% που ήταν προηγουμένως.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως τα ομόλογα διαπραγματεύονται καθημερινά στο ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ανά πάσα στιγμή όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Η τιμή στην οποία γίνονται οι πράξεις εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές και συνήθως επηρεάζεται από την γενικότερη πορεία των επιτοκίων.

Κατά την διάρκεια των 9 ετών από την πρεμιέρα του θεσμού των εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα επιτόκια με τα οποία εκδίδονται τα ομόλογα ήταν πάντα αρκετά υψηλότερα από τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και τα διάφορα προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων που κυκλοφορούν στην τραπεζική αγορά και στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Μία ματιά στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών μας δείχνει πως οι χαμηλότερες ετήσιες αποδόσεις που μπορεί να βρει ένας επενδυτής/αποταμιευτής ανάμεσα στα εισηγμένα εταιρικά ομόλογα είναι της τάξης του 2,50% περίπου αλλά για την πλειοψηφία τους κυμαίνεται ανάμεσα από το 3% και το 4%.

Είναι προφανές πως αυτές οι αποδόσεις είναι σαφώς ανώτερες αυτών που δίνουν τα διάφορα καταθετικά προϊόντα αλλά και τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου αυτή την εποχή. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε πως δεν πρόκειται για προϊόντα που είναι άμεσα συγκρίσιμα, κυρίως όσον αφορά στον διάρκεια ζωής των ομολόγων. Για όποιον όμως έχει έναν επενδυτικό ορίζοντα μερικών ετών, η αγορά εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μία πολύ λογική κίνηση.

Με την προϋπόθεση φυσικά πως θα εξετάσει τα στοιχεία της εταιρείας που έχει εκδώσει το ομόλογο πριν προχωρήσει στην αγορά τους, είτε στην διαδικασία της αρχικής δημόσιας εγγραφής είτε αν θα αγοράσει μετά την εισαγωγή του ομολόγου στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αναφερόμαστε στο θέμα της εξέτασης των στοιχείων και των οικονομικών επιδόσεων της εκδότριας εταιρείας γιατί ο βασικός κίνδυνος για κάθε επενδυτή που αγοράζει ομόλογα είναι το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει προβλήματα η εκδότρια εταιρεία και να μην μπορεί να καταβάλει τους τόκους στους ομολογιούχους.

Το γεγονός πως οι αποδόσεις αυτών των εταιρικών ομολόγων είναι σαφώς ανώτερες από αυτές των τραπεζικών καταθέσεων και των προϊόντων διαχειρίσεως διαθεσίμων, σε συνδυασμό με το ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι επιχειρήσεις που αντλούν δανειακά κεφάλαια εκδίδοντας ομόλογα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι γνωστές στο επενδυτικό κοινό και βρίσκονται σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος για κάθε νέα έκδοση.

Η τελευταία σχετική έκδοση, αυτή της Αεροπορίας Αιγαίου στην αρχή του περασμένου Ιουλίου, υπερκαλύφθηκε κατά 3,75 φορές, αφού οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές/αποταμιευτές εκδήλωσαν ζήτηση ύψους 938,7 εκατομμυρίων ευρώ και το ύψος της έκδοσης ήταν 250 εκατομμύρια (250.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία). Σημαντική ήταν η υπερκάλυψη στις τρεις αμέσως προηγούμενες εκδόσεις, δηλαδή της Ιντραλότ που είχε αντλήσει 130 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο του 2024, της Autohellas που είχε αντλήσει 200 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2024 και της Ideal Holdings που είχε αντλήσει 100 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του οικονομικού Τύπου, η έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να είναι πιο μεγάλη, της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δεδομένων των μεγεθών της εταιρείας, η οποία είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην χώρα, με πρωταγωνιστικό ρόλο στις συμβάσεις παραχώρησης και σε πολλά εμβληματικά έργα, το επενδυτικό/αποταμιευτικό κοινό δεν αναμένεται να έχει πολλές απορίες σχετικά με την επιχείρηση και το πιθανότερο είναι πως και σε αυτή την περίπτωση θα εκδηλωθεί σημαντικό ενδιαφέρον.

Αυτή βέβαια είναι μία πρόχειρη εκτίμηση υποθέτοντας πως θα επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες του οικονομικού Τύπου. Περισσότερα πράγματα θα μπορέσουμε να πούμε όταν έρθει και η επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία, μαζί με τις λεπτομέρειες της έκδοσης, δηλαδή το συνολικό ύψος των προς άντληση κεφαλαίων, η διάρκεια ζωής του ομολόγου και το εκτιμώμενο εύρος του επιτοκίου. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως αυτή την στιγμή επικρατεί μία σχετική αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, κάτι το οποίο μπορεί να ευνοήσει τους υποψήφιους αγοραστές των ομολόγων, αφού αν συνεχιστεί αυτή η αναταραχή μπορεί το επιτόκιο να είναι περισσότερο ελκυστικό.

Ανεξάρτητα πάντως από τις λεπτομέρειες της, κατά τα φαινόμενα, επικείμενης έκδοσης ομολόγου από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η εννεαετής πορεία των εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δείξει πως το επενδυτικό ενδιαφέρον για τέτοιες εκδόσεις είναι πάντα υψηλό. Δεν βλέπουμε κάποιον σοβαρό λόγο να μην γίνει το ίδιο και τώρα.