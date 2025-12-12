Η Netflix δηλώνει ότι πρέπει να εξαγοράσει την Warner Bros Discovery για να ανταγωνιστεί το YouTube, αλλά οι ειδικοί σε θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας αμφιβάλλουν ότι οι Ρυθμιστικές Αρχές θα δεχτούν αυτό το επιχείρημα, όπως υπογραμμίζει σε ανάλυσή του σήμερα το Reuters.

Η εξαγορά των στούντιο της Warner Bros Discovery και του HBO Max από τον γίγαντα του streaming, αξίας 72 δισ. δολαρίων, θα υποβληθεί σε έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσμου, δεδομένης της κλίμακας της και των συνολικά 428 εκατομμυρίων συνδρομητών.

Η Netflix επιμένει ότι η συμφωνία είναι απαραίτητη για να ανταγωνιστεί το YouTube της Alphabet, το οποίο η εταιρεία ανάλυσης μέσων Nielsen κατατάσσει ως τον πιο δημοφιλή τηλεοπτικό διανομέα της Αμερικής. Ωστόσο, οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι είναι απίθανο το υπουργείο Δικαιοσύνης να θεωρήσει τη Netflix και το YouTube ως ανταγωνιστές που μπορούν να αντικαταστήσουν ο ένας τον άλλον, δεδομένου του διαφορετικού περιεχομένου, κοινού και επιχειρηματικού μοντέλου τους.

«Η Netflix προσπαθεί να πει ότι ανταγωνίζεται το YouTube επειδή οι άνθρωποι παρακολουθούν μόνο μια συγκεκριμένη ποσότητα περιεχομένου την ημέρα», δήλωσε ο Αμπιέλ Γκαρθία, συνεργάτης της Kesselman Brantly Stockinger στον τομέα του ανταγωνισμού. «Αυτό το επιχείρημα τελικά αποτυγχάνει».

Η Netflix ξοδεύει δισεκατομμύρια δολάρια σε πρωτότυπες ταινίες και σειρές με σενάριο, όπως «Stranger Things» και «KPop Demon Hunters». Συχνά κυριαρχεί στην κατάταξη της Nielsen για τις πιο δημοφιλείς πρωτότυπες σειρές, καταλαμβάνοντας οκτώ από τις δέκα πρώτες θέσεις σε μια πρόσφατη κατάταξη. Οι συνδρομητές πληρώνουν 7,99-24,99 δολάρια το μήνα, ενώ οι διαφημίσεις παραμένουν μια μικρή αλλά αυξανόμενη πηγή εσόδων.

Το YouTube, αντίθετα, ευδοκιμεί χάρη στο περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και στη διαφήμιση που βασίζεται σε μουσικά βίντεο, εκπαιδευτικά σεμινάρια και influencers. Έχει περισσότερο χρόνο προβολής από το Netflix ή την παραδοσιακή τηλεόραση, χάρη σε δημιουργούς όπως ο MrBeast, με περισσότερους από 450 εκατομμύρια συνδρομητές, κορυφαίους καλλιτέχνες και παιδικές επιτυχίες όπως το Cocomelon.

Τον Οκτώβριο, το YouTube κατείχε το 12,9% της τηλεθέασης streaming, σε σύγκριση με το προβλεπόμενο μερίδιο 9% του Netflix, μετά τη συγχώνευσή του με το HBO Max.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα γνωρίζουν την διαφορά

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι πιθανό να θεωρήσει αυτά τα βίντεο ως υποκατάστατο των εκπομπών και των ταινιών του Netflix, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Το Netflix θα δυσκολευτεί να υποστηρίξει ότι το YouTube μπορεί να αντικαταστήσει το είδος του περιεχομένου που προσφέρουν το HBO Max και το Netflix», δήλωσε ο Ρόμπιν Κρότερς, εταίρος της McCarter & English και πρώην δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης για θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Ενώ οι εταιρείες συχνά προσπαθούν να υπερασπιστούν τις συγχωνεύσεις τους επισημαίνοντας τον ανταγωνισμό από ένα ευρύ φάσμα καθιερωμένων και αναδυόμενων παικτών, οι αρχές ανταγωνισμού έχουν εμπειρία στο να εντοπίζουν τους τρόπους με τους οποίους οι συγχωνεύσεις καταστέλλουν τον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένες υποαγορές.

Για παράδειγμα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έπεισε ένα δικαστήριο ότι η εξαγορά της Whole Foods Market από την ανταγωνιστική Wild Oats Markets μείωσε τον ανταγωνισμό μεταξύ των «σούπερ μάρκετ premium φυσικών και βιολογικών προϊόντων», παρά το επιχείρημα της Whole Foods ότι ανταγωνίζεται τις συμβατικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η FTC αμφισβήτησε επίσης με επιτυχία τη συγχώνευση μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσαντών και αξεσουάρ Tapestry TPR.N και της ανταγωνιστικής Capri, ως μειωτική του ανταγωνισμού στην αγορά «προσιτής πολυτέλειας».

Ο δικαστής που μπλόκαρε τη συμφωνία της Tapestry βασίστηκε σε έγγραφα που έδειχναν ότι οι ίδιες οι εταιρείες θεωρούσαν την προσιτή ή οικονομικά προσιτή πολυτέλεια ως μια έγκυρη κατηγορία, αντιφάσκοντας με το επιχείρημά τους κατά τη δίκη ότι η οικονομικά προσιτή πολυτέλεια δεν ήταν ένα καλά καθορισμένο τμήμα του κλάδου.

Υπό έλεγχο το Netflix

Λόγω των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στη διαδικασία έγκρισης συγχωνεύσεων, η Netflix θα πρέπει να παραδώσει νωρίτερα περισσότερες από τις εσωτερικές αναλύσεις ανταγωνισμού της, δήλωσε ο πρώην δικηγόρος της FTC για θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας Σόουλ Σούσμαν.

«Αυτό θα δώσει σίγουρα ένα πλεονέκτημα στην κυβέρνηση στην έρευνα», δήλωσε ο Σούσμαν, από το δικηγορικό γραφείο Σίμνονσεν Σούσμαν.

Εάν τα έγγραφα της Netflix δεν αναφέρουν το YouTube ως σημαντικό ανταγωνιστή ή εάν επικεντρώνονται σε κατηγορίες που εξαιρούν το YouTube, όπως οι συνδρομές επί πληρωμή, αυτό θα υπονομεύσει το επιχείρημα της εταιρείας, δήλωσαν οι δικηγόροι.

Η Netflix έχει επίσης προωθήσει τη συμφωνία ως μέσο μείωσης των τιμών για τη συντριπτική πλειονότητα των συνδρομητών της HBO Max, οι οποίοι είναι ήδη πελάτες της Netflix, επιτρέποντας στην εταιρεία να συνδυάσει τα δύο προϊόντα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι πολύ επιφυλακτικό όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι οι συγχωνεύσεις επιφέρουν εξοικονόμηση κόστους που θα επιστρέψει στους καταναλωτές, δήλωσε ο Κρότερς, και θα εξετάσει επίσης εάν η συμφωνία θα επιτρέψει στη Netflix να αυξήσει τις τιμές για τους συνδρομητές που δεν χρησιμοποιούν και τις δύο υπηρεσίες.