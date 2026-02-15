Στα 4,9 τρισ. δολάρια η αξία εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2025

Η παγκόσμια αγορά Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Μ&Α) αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της το 2026 μετά τη μεγάλη ανάκαμψη της περσινής χρονιάς.

Σύμφωνα με έρευνα της Bain Company, το 80% των στελεχών από τον κλάδο Εξαγορών και Συγχωνεύσεων εκτιμά ότι η δραστηριότητα των συμφωνιών στον κλάδο θα παραμείνει σταθερή ή θα αυξηθεί το 2026, μετά την σχεδόν ιστορικών επιπέδων ανάκαμψη του 2025. Το 2025, η αξία των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 40%, αγγίζοντας τα 4,9 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global M&A Report 2026 της Bain Company, η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη ιστορικά καταγεγραμμένη αξία.

Οι τεχνολογικές ανακατατάξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η τάση της μετα-παγκοσμιοποίησης, καθώς και οι αλλαγές στις στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αποτελούν βασικές δυνάμεις που θα διαμορφώσουν το τοπίο των M&Α το 2026.

Η εφαρμογή της Tεχνητής Nοημοσύνης (ΤΝ) στην αγορά M&A υπερδιπλασιάστηκε το 2025, ενώ ένας στους τρεις dealmakers χρησιμοποιεί συστηματικά ΤΝ ή επανασχεδιάζει τις διαδικασίες του γύρω από αυτήν

Το περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, υποστηριζόμενο από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, τη συσσώρευση αποθεμάτων από ιδιωτικά κεφάλαια (private equity) και τη διάθεση των venture capital funds για ρευστοποίηση. Παράλληλα, η ηγεσία των επιχειρήσεων αναγνωρίζει πλέον ότι τα παραδοσιακά μοντέλα ανάπτυξης έχουν εξαντλήσει τα όριά τους, καθιστώντας τις στρατηγικές εξαγορές απαραίτητο μοχλό για τον ανασχηματισμό τους.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ψαρρής, Managing Partner της Bain Company Greece, «σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχιζόμενων γεωοικονομικών ανακατατάξεων, η στρατηγική επανατοποθέτηση των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η ισχυρή δυναμική της παγκόσμιας αγοράς M&A το 2025, σε συνδυασμό με τις επιλεκτικά θετικές προοπτικές για το 2026, δημιουργεί ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για στοχευμένο μετασχηματισμό και αναβάθμιση των στρατηγικών δυνατοτήτων των οργανισμών.

Στην Ελλάδα ειδικότερα, η αγορά M&A εισέρχεται σε μια πιο ώριμη φάση, με εντονότερο ενδιαφέρον από την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, υψηλής ποιότητας συναλλαγές και ισχυρή ανθεκτικότητα του mid-market. Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για περιουσιακά στοιχεία με ορατές ταμειακές ροές και σαφή στρατηγικό ρόλο, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τοπίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών».

Ιστορικά υψηλά κατέγραψαν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα- Ξεχώρισαν τεχνολογία και real estate

Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) το 2025 κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συναλλαγών, με συγκέντρωση σε μια σειρά στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε έντονη δραστηριότητα σε αριθμό συμφωνιών, ενώ το real estate και ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ασφάλειες, η ενέργεια, η υγεία, καθώς και τα τυχερά παιχνίδια, συγκέντρωσαν υψηλό μερίδιο της συνολικής αξίας.

Η αγορά χαρακτηρίστηκε από ισχυρά flagship deals, σε συνδυασμό με ανθεκτική δραστηριότητα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η οποία συνεχίζει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του deal flow. Παράλληλα, η αυξημένη συμμετοχή διεθνών στρατηγικών και χρηματοοικονομικών επενδυτών, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς δημιουργούν προϋποθέσεις για μια επιλεκτικά επεκτατική πορεία των M&A, με έμφαση στη στρατηγική συνάφεια, τη δημιουργία αξίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Προοπτικές για τον κλάδο

Η έκθεση της Bain Company αναλύει τις στρατηγικές M&A σε 13 κλάδους και 10 γεωγραφικές περιοχές, αναδεικνύοντας τις εξής κυρίαρχες τάσεις:



Τραπεζικός Κλάδος: Η δραστηριότητα σημείωσε κατακόρυφη άνοδο το 2025, με την αξία των συμφωνιών να ανέρχεται στα 212 δισ. δολάρια υπό την ώθηση ενός ευνοϊκότερου ρυθμιστικού πλαισίου και της ανάγκης για ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Οι τράπεζες μετατοπίστηκαν από τις αμυντικές κινήσεις σε επενδύσεις στρατηγικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Bain, οι σύνθετες συμφωνίες που συνδύασαν κλίμακα και εύρος δραστηριοτήτων απέφεραν 30% υψηλότερες αποτιμήσεις σε σύγκριση με τις μονοδιάστατες προσεγγίσεις.



Ενέργεια (Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο): Ο κλάδος κατέγραψε επιδόσεις-ρεκόρ, με τις εταιρείες να επιδιώκουν οικονομίες κλίμακας, μείωση του κόστους και περαιτέρω καθετοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προκειμένου να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τόσο τις μειούμενες τιμές πετρελαίου όσο και τη ζήτηση-ρεκόρ για φυσικό αέριο. Η αγορά συγκεντρώνεται πλέον σε περιορισμένο αριθμό ισχυρών παικτών, καθώς την τελευταία δεκαετία οι 20 κορυφαίοι αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής αξίας των συναλλαγών.



Λογισμικό (Software): Οι εταιρείες λογισμικού εξαγόρασαν έναν αριθμό-ρεκόρ περιουσιακών στοιχείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) το 2025, με σχεδόν τις μισές τεχνολογικές συμφωνίες να περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο AI, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2024, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μία στις τέσσερις συμφωνίες. Οι εταιρείες λογισμικού αξιοποιούν τις M&A στρατηγικές ως επιταχυντή καινοτομίας και μέσο προσέλκυσης κορυφαίου ταλέντου, ενώ οι συνέργειες για την ενίσχυση των εσόδων αποτελούν πλέον τον κεντρικό πυλώνα της επενδυτικής τους στρατηγικής εσόδων που καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικό μέρος της εξίσωσης.