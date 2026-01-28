Στα 2,3 δισ. δολάρια το κόστος των δασμών του Τραμπ για την Kia το 2025

Στα 2,3 δισ. δολάρια (3,3 τρισ. γουόν) διαμορφώθηκε το κόστος των δασμών των ΗΠΑ για την Kia στο σύνολο του 2025, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία.

Το ύψος των δασμών μόνο για το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους υπολογίστηκε κοντά στο 1 τρισ. γουόν, προκαλώντας πτώση 32% στα λειτουργικά κέρδη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 1,8 τρισεκατομμύρια γουόν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αναλυτές ανέμεναν πως τα λειτουργικά κέρδη θα φτάσουν τα 1,9 τρισ. γουόν.

Τα συνολικά έσοδα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,2%, στο ιστορικό υψηλό των 114,1 τρισ. γουόν, όνταςγια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά άνω των 100 τρισ. , ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 22,7% σε 7,6 τρισ. γουόν.

Το λειτουργικό περιθώριο μειώθηκε σε 8,0% από 11,8% το 2024.

Η Kia ανέφερε ότι οι υψηλότεροι δασμοί εισαγωγής στις ΗΠΑ και οι χαμηλότερες πωλήσεις σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης επηρέασαν αρνητικά τα κέρδη, ενώ οι ευνοϊκές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο έλεγχος του κόστους και η ισχυρή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα συνέβαλαν στην άμβλυνση του αρνητικού αντίκτυπου.