S&P: Χωρίς μεταβολή το αξιόχρεο των ΗΠΑ - Οι εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο των δασμών

Οι ΗΠΑ μπορούν να διατηρήσουν την πιστωτική τους ισχύ παρά το δημοσιονομικό πλήγμα που προκάλεσε το πρόσφατο νομοσχέδιο για τις δαπάνες, εν μέρει επειδή τα έσοδα από τους δασμούς θα μετριάσουν τον «πόνο», σύμφωνα με την S&P Global Ratings, η οποία επιβεβαίωσε την αξιολόγησή της για την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η S&P επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση AA+ για τις ΗΠΑ, καθώς και την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση A-1+.

«Εν μέσω της αύξησης των πραγματικών δασμολογικών συντελεστών, αναμένουμε ότι τα σημαντικά έσοδα από δασμούς θα αντισταθμίσουν γενικά τα ασθενέστερα δημοσιονομικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την πρόσφατη δημοσιονομική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει τόσο περικοπές όσο και αυξήσεις φόρων και δαπανών», έγραψαν αναλυτές

του οίκου αξιολόγησης, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να είναι θετική για το δολάριο, μετά την αμφιβολία που δημιούργησε το εμβληματικό νομοσχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους φόρους και τις δαπάνες σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους των ΗΠΑ, δήλωσε η Φιόνα Λιμ, ανώτερη στρατηγικός αναλυτής νομισμάτων στη Malayan Banking Bhd.

Ωστόσο, ο πιο διαρκής παράγοντας θα προέλθει από τα πρακτικά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς και από την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζέρομ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ έχασαν την τελευταία κορυφαία αξιολόγηση από τις τρεις μεγάλες εταιρείες αξιολόγησης τον Μάιο, όταν η Moody's υποβάθμισε τη χώρα από Aaa σε Aa1. Κατηγόρησε τις διαδοχικές κυβερνήσεις και το Κογκρέσο για το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο, όπως είπε, δεν δείχνει σημάδια μείωσης.

Η Fitch και η S&P είχαν προηγουμένως υποβαθμίσει τις ΗΠΑ από AAA.