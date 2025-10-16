Το shutdown κοστίζει στις ΗΠΑ 15 δισ. δολάρια ανά ημέρα - Το μήνυμα Μπέσεντ στην Κίνα για τους δασμούς

To «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ που διαρκεί δύο εβδομάδες, κοστίζει στην αμερικανική οικονομία περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε απώλεια παραγωγής, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προτρέποντας τους Δημοκρατικούς να «γίνουν ήρωες» και να συνταχθούν με τους Ρεπουμπλικάνους για να τερματιστεί η κατάσταση.

Ο Μπέσεντ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το shutdown αρχίζει να «χτυπάει την καρδιά» της αμερικανικής οικονομίας.

«Πιστεύουμε ότι η διακοπή λειτουργίας μπορεί να αρχίσει να κοστίζει στην αμερικανική οικονομία έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα», είπε.

Το κύμα επενδύσεων στην αμερικανική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι βιώσιμο και μόλις έχει αρχίσει, αλλά το shutdown της αποτελεί όλο και μεγαλύτερο εμπόδιο, πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

«Υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση, αλλά ο πρόεδρος (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ έχει πυροδοτήσει αυτή την "έκρηξη" με τις πολιτικές του» ανέφερε ο Μπέσεντ στο περιθώριο των ετήσιων συναντήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

«Το μόνο πράγμα που μας επιβραδύνει εδώ είναι το shutdown της κυβέρνησης» τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ.

Συμπλήρωσε ότι τα κίνητρα στο φορολογικό νόμο των Ρεπουμπλικάνων και οι δασμοί του Τραμπθα διατηρήσουν την επενδυτική έκρηξη και θα τροφοδοτήσουν τη συνεχή ανάπτυξη.

«Νομίζω ότι μπορούμε να βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπως τα τέλη του 1800, όταν εμφανίστηκαν οι σιδηρόδρομοι, όπως τη δεκαετία του 1990, όταν εμφανίστηκε το Διαδίκτυο και η έκρηξη της τεχνολογίας γραφείου» είπε ο Μπέσεντ.

Το μήνυμα στην Κίνα

Εξάλλου, ο Αμερικανός υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η αναστολή των εισαγωγικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα για περισσότερο από τρεις μήνες, εάν η Κίνα σταματήσει το σχέδιό της για αυστηρούς νέους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν συμφωνήσει σε μια σειρά εκεχειριών 90 ημερών από τις αρχές του έτους, με την επόμενη προθεσμία να πλησιάζει τον Νοέμβριο.

Το Bloomberg σημειώνει πως μετά από μήνες προσωρινής σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η Ουάσιγκτον επέκτεινε ορισμένους τεχνολογικούς περιορισμούς και πρότεινε την επιβολή τελών στα κινεζικά πλοία που εισέρχονται σε λιμάνια των ΗΠΑ.

Η Κίνα ανταποκρίθηκε με παράλληλες κινήσεις και ανακοίνωσε αυστηρότερους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων υλικών.

Οι οικονομολόγοι έχουν περιγράψει τις τελευταίες κινήσεις και των δύο πλευρών ως προσπάθειες να συγκεντρώσουν διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα ενόψει της πιθανής συνάντησης των ηγετών αυτό το μήνα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

Εν τω μεταξύ, η εκεχειρία στον δασμολογικό πόλεμο, που σε κάποιο σημείο είδε τους αμερικανικούς δασμούς να εκτοξεύονται στο 145%, πρόκειται να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, εκτός αν παραταθεί.