Shutdown και Τεχνητή Νοημοσύνη έφεραν σε υψηλό 20 ετών τις απολύσεις στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο

Αρνητικό ρεκόρ 20 ετών εμφάνισαν για τον Οκτώβριο οι απολύσεις και περικοπές θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ για τον Οκτώβριο και σε μηνιαίο βαθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η ιδιωτική εταιρεία ερευνών Challenger, Gray & Christmas.

Οι περικοπές έφτασαν 153.074 τον Οκτώβριο, οι περισσότερες που έχουν καταγραφεί τον εν λόγω για περισσότερο από 20 χρόνια.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς από την αρχή του προηγούμενου μήνα και μέχρι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ καθώς οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί δεν έχουν καταλήξει εδώ και σχεδόν 40 μέρες σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση του χρέους της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το μακροβιότερο shutdown στα χρονικά των ΗΠΑ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της πρώτης θητείας του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Πέρα από τις επιπτώσεις του shutdown, η εταιρεία ανέφερε πως οι μεγάλες περικοπές σε θέσεις εργασίας αποδίδονται και στην ραγδαία άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ορισμένοι κλάδοι διορθώνουν την κατάσταση μετά την έκρηξη προσλήψεων που προκάλεσε η πανδημία, αλλά αυτό συμβαίνει καθώς η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η μείωση των καταναλωτικών και εταιρικών δαπανών και η αύξηση του κόστους οδηγούν σε περικοπές και πάγωμα των προσλήψεων. Όσοι απολύονται τώρα δυσκολεύονται να βρουν γρήγορα νέες θέσεις εργασίας, κάτι που θα μπορούσε να χαλαρώσει περαιτέρω την αγορά εργασίας». σημειώνεται στην έκθεση.

«Είναι πιθανό, με τις μειώσεις των επιτοκίων και τα ισχυρά αποτελέσματα του Νοεμβρίου, οι εταιρείες να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια για την πρόσληψη υπαλλήλων, αλλά σε αυτό το σημείο, δεν αναμένουμε ένα ισχυρό εποχιακό περιβάλλον προσλήψεων το 2025» συμπληρώνεται.

Οι αυξανόμενες ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τις ανησυχίες για την υγεία της αγοράς εργασίας, ακριβώς τη στιγμή που οι νέοι άνεργοι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν ένα μειωμένο περιβάλλον προσλήψεων. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν αντίθετα με την πρόσφατη χαρακτηριστική δήλωση του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, ότι υπάρχει μόνο μια «πολύ σταδιακή επιβράδυνση» στην αγορά εργασίας.

Οι μισθοί στις αμερικανικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά 42.000 τον Οκτώβριο, μετά από δύο συνεχόμενους μήνες μείωσης, σηματοδοτώντας μια σχετική σταθεροποίηση, ενώ παράλληλα συνάδουν με μια γενική μείωση της ζήτησης εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP Research που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη