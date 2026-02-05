Shell: Κάτω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη λόγω των τιμών του πετρελαίου

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Shell για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με τον ενεργειακό «κολοσσό» να επηρεάζεται από τις πιέσεις που δέχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου προς το τέλος του περασμένου έτους.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη έφτασαν τα 3,26 δισ. δολάρια έναντι κερδών 3,53 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2024 η Shell είχα εμφανίσει προσαρμοσμένα κέρδη 3,66 δισ.δολαρίων.

Για το σύνολο του έτους 2025, η Shell ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 18,5 δισ. δολαρίων, σε σύγκριση με τα ετήσια κέρδη ύψους 23,72 δισ.δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά επιταχυνόμενης δυναμικής, με ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις σε ολόκληρη τη Shell», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Βάελ Σαβάν.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 4% στο μέρισμά της σε 0,372 δολάρια ανά μετοχή και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια κίνηση που σηματοδοτεί το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο επαναγορών ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 45,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους από 41,2 δι. στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025