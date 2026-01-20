Οι διαχειριστές παγκόσμιων κεφαλαίων εμφανίζονται στα μεγαλύτερα επίπεδα αισιοδοξίας για τις αγορές από τον Ιούλιο του 2021, σύμφωνα με την έρευνα Bull & Bear ⁠Indicator της Bank of America που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να θεωρούνται ο μεγαλύτερος κίνδυνος εντός του 2026.

Σύμφωνα με την BofA, οι μάναντζερ εμφανίζονται ως «hyper-bull» για το επόμενο διάστημα, έχοντας τη μικρότερη θέση έναντι διορθώσεων των μετοχών από τον Ιανουάριο του 2018.

Σημειώνεται πως η έρευνα «έτρεξε» σε 96 διαχειριστές που διαχειρίζονται που περιουσιακά στοιχεία ύψους 575 δισ. δολαρίων, ενώ διεξήχθη μεταξύ 8 και 15 Ιανουαρίου, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δασμούς εφόσον δεν συμφωνήσουν στο σχέδιο για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Το 38% των ερωτηθέντων αναμένει ισχυρότερη οικονομία, ενώ οι φόβοι για ύφεση έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Οι περισσότεροι θεωρούν πως τα επίπεδα ρευστότητας είναι στο καλύτερο επίπεδο από το 2021 και σχεδόν το 50% ανέφερε πως δεν έχει θέσεις hedgeρίσματος για απότομη πτώση στις τιμές των μετοχών.

Ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους διαχειριστές θεωρούνται τα γεωπολιτικά ζητήματα, ρίχνοντας από την πρώτη θέση τις ανησυχίες για «φούσκα» στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ακόμα, ο χρυσός ήταν η πιο δημοφιλής απάντηση μεταξύ των επενδυτών στο ερώτημα για την καλύτερη μακροπρόθεσμη επένδυση.