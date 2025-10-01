Σαουδική Αραβία: Προβλέψεις για δημοσιονομικό έλλειμμα 3,3% του ΑΕΠ το 2026

Η Σαουδική Αραβία προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2026 που αντιστοιχεί στο 3,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), υψηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση του προϋπολογισμού του 2025, που προέβλεπε έλλειμμα 2,9% για την επόμενη χρονιά.

Το έλλειμμα του 2026 αντιστοιχεί σε 165 δισεκατομμύρια ριάλ ($44,00 δισ.).

Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο Οικονομικών εκτίμησε το έλλειμμα του 2025 σε 245 δισεκατομμύρια ριάλ ($65,33 δισ.), ή 5,3% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας τα 101 δισεκατομμύρια ριάλ που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο.

Στην τελευταία προϋπολογιστική δήλωση της Τρίτης, το υπουργείο προβλέπει συνολικές δαπάνες για το 2026 ύψους 1,31 τρισ. ριάλ ($349 δισ.) και έσοδα 1,14 τρισ. ριάλ ($304 δισ.).

Η Σαουδική Αραβία προχωρά σε μια εκτεταμένη οικονομική αναδιάρθρωση γνωστή ως Vision 2030, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και την ανάπτυξη πιο βιώσιμων πηγών εσόδων, κάτι που απαιτεί επενδύσεις αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το υπουργείο προβλέπει πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,4% το 2025, με κινητήριο μοχλό την ανάπτυξη μη πετρελαϊκών δραστηριοτήτων, και 4,6% το 2026, επίσης υποστηριζόμενη από τον ίδιο παράγοντα.

Έρευνα του Reuters τον Ιούλιο προέβλεπε ότι το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας θα αυξηθεί 3,8% φέτος, σχεδόν τρεις φορές υψηλότερα από την αύξηση 1,3% που καταγράφηκε το 2024, σύμφωνα με έρευνα σε 20 οικονομολόγους που πραγματοποιήθηκε από 15 έως 28 Ιουλίου.

Τον Ιούνιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αύξησε την πρόβλεψη ανάπτυξης του ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας για το 2025 στο 3,5% από 3%, εν μέρει λόγω της ζήτησης για κυβερνητικά έργα και υποστηριζόμενη από το σχέδιο του ΟΠΕΚ+ να σταδιακά καταργήσει τις περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.