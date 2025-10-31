Σαουδαραβικές εταιρείες ετοιμάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη Συρία, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις

Μεγάλες εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους δισ. δολαρίων στη Συρία, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ριάντ για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, ωστόσο οι αμερικανικές κυρώσεις και η κατακερματισμένη κρατική διοίκηση στη Δαμασκό αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Σύμφωνα με τον Αμπντάλα Μάντο, διευθύνοντα σύμβουλο του νέου Σαουδο-Συριακού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, ανάμεσα στις εταιρείες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη συριακή αγορά είναι η ενεργειακή ACWA Power και ο κρατικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος STC. Το σχέδιο εστιάζει σε «βάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας» μέσω επανεκκίνησης των ενεργειακών, χρηματοπιστωτικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

«Στόχος είναι να εισρεύσουν ... δισεκατομμύρια δολάρια πραγματικού κεφαλαίου στη Συρία μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια», δήλωσε ο Μάντο στο Riyadh Future Investment Initiative, το ετήσιο φόρουμ που φέρνει κοντά πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο

Οι κυρώσεις παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο

Το Ριάντ έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανένταξη της Συρίας στη διεθνή σκηνή, μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρσι από τους αντάρτες, γεγονός που απομάκρυνε τη Δαμασκό από την επιρροή του Ιράν και αναδιαμόρφωσε τον γεωπολιτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής.

Τον Μάιο, η Σαουδική Αραβία φιλοξένησε ιστορική συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του νέου Σύρου προέδρου Άχμεντ Σαράα, όπου ο Τραμπ ανακοίνωσε την άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας.

Ωστόσο, οι αυστηρότερες κυρώσεις, γνωστές ως «Νόμος του Καίσαρα», απαιτούν απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου για την πλήρη άρση τους. Παρότι υπάρχει διάθεση για μερικές εξαιρέσεις, η κατάργησή τους παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα, με τους βουλευτές να αναμένεται να αποφασίσουν έως το τέλος του έτους.

Ο Μάντο χαρακτήρισε τον νόμο Καίσαρα «την τελική θηλιά γύρω από την οικονομία της Συρίας», σημειώνοντας ότι η μεταφορά κεφαλαίων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, παρά το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την κατάργηση των κυρώσεων μέσω του νομοσχεδίου National Defense Authorization Act, που συζητείται από το Κογκρέσο.

Επενδυτικά σχέδια δισεκατομμυρίων

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά το κόστος ανοικοδόμησης της Συρίας σε 216 δισ. δολάρια, μετά από σχεδόν 14 χρόνια πολέμου.

Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις άνω των 6 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 2,93 δισ. σε έργα ακινήτων και υποδομών και περίπου 1,07 δισ. στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Αυτή την εβδομάδα, το Diriyah, σαουδαραβικό γιγαντοπρότζεκτ ακινήτων και τουρισμού, συζήτησε με Σύρους αξιωματούχους για συμμετοχή στην ανοικοδόμηση ιστορικών μνημείων.

Σύμφωνα με Σαουδάραβες και Σύρους επιχειρηματίες, κεφάλαια ενδέχεται να κατευθυνθούν και στους τομείς της πολιτικής αεροπορίας, της εκπαίδευσης και της υγείας, ενώ εξετάζεται και σιδηροδρομική σύνδεση Ριάντ–Δαμασκού μέσω Ιορδανίας.

Η Δαμασκός έχει επίσης υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με εταιρείες από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν και οι επενδύσεις καθυστερούν λόγω κυρώσεων και της παράλυσης του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.

Στρατηγική «Vision 2030»

Για το Ριάντ, το στοίχημα της Συρίας έχει τόσο γεωπολιτική όσο και οικονομική διάσταση, καθώς ευθυγραμμίζεται με το όραμα Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για οικονομική διαφοροποίηση πέρα από το πετρέλαιο.

«Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται πλήρως στη λογική της Vision 2030, που δεν αφορά μόνο την εσωτερική μεταμόρφωση, αλλά και τη μετατροπή της Σαουδικής Αραβίας σε κόμβο περιφερειακής και παγκόσμιας συνδεσιμότητας», δήλωσε ο Άντελ Χαμαϊζία, διευθύνων σύμβουλος της Highbridge Advisory.

Στο ίδιο συνέδριο, ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ Σαράα — άλλοτε διοικητής της Αλ Κάιντα — εμφανίστηκε στο τελικό, πιο προβεβλημένο πάνελ του FII, δηλώνοντας:

«Επιλέξαμε τον δρόμο της ανασυγκρότησης μέσω επενδύσεων, όχι μέσω βοήθειας και επιδοτήσεων».



