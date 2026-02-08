Σ. Αραβία: Νέο σιδηροδρομικό deal με την ισπανική Talgo, αξίας 1,33 δισ. ευρώ

Η Σαουδική Αραβία έχει παραγγείλει 20 νέα τρένα υψηλής ταχύτητας από την ισπανική Talgo, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή η εταιρεία και ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας.

Σε δήλωσή της, η Talgo ανέφερε ότι η συμφωνία προσθέτει 1,33 δισεκατομμύρια ευρώ στο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της, ανεβάζοντάς το σε συνολικά σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ρεκόρ. Η σύμβαση καλύπτει επίσης τη συντήρηση των τρένων.

Η συμφωνία αποτελεί ώθηση για τον ισπανικό σιδηροδρομικό τομέα, ο οποίος υπέστη σοβαρό πλήγμα στη φήμη του μετά τη σύγκρουση τρένων κοντά στην Κόρδοβα τον περασμένο μήνα, που στοίχισε τη ζωή σε 46 άτομα. Το ατύχημα έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν οι επενδύσεις για τη συντήρηση του δικτύου συμβαδίζουν με την αυξανόμενη ζήτηση των επιβατών.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε εξήρε τη συμφωνία σε μια ανάρτηση στο X.

«Εγγυόμαστε τη συνέχεια της (κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας) Renfe ως διαχειριστή του σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας της Σαουδικής Αραβίας μέχρι το 2038 και την αγορά 20 νέων τρένων από την TalgoGroup με έγχυση άνω των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις εταιρείες μας», έγραψε.

Το σιδηροδρομικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας λειτουργεί με τρένα Talgo από το 2018.