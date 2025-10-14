Ο κλάδος των βιοεπιστημών στις ΗΠΑ παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης ύστερα από μια περίοδο προκλήσεων, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Rothschild, η οποία εντοπίζει εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης παρά τις πιέσεις στην Κίνα και τη μεταβλητότητα στις επενδύσεις της βιοφαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα με το Investing.

Agilent

Η Agilent καλύφθηκε για πρώτη φορά με σύσταση «Αγορά» (Buy) και τιμή-στόχο 165 δολάρια, που αντιστοιχεί σε πιθανή άνοδο 19%.

Σημειώνεται ότι η Rothschild τη θεωρεί κορυφαίο πάροχο επιστημονικών οργάνων με διαφοροποιημένα έσοδα - μόλις 34% από φαρμακευτικές - και 64% επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Μετά από δύο δύσκολα χρόνια, καταγράφει ανάκαμψη με οργανική αύξηση 5% και 6% στα δύο τελευταία τρίμηνα του 2025, ενώ η δραστηριότητα στην Κίνα έχει επιστρέψει σε θετική πορεία.

Προβλέπεται μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης κερδών (EPS CAGR) 11% για το 2025-2029, πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη σε υψηλά περιθώρια, ανάπτυξη σε νέες αγορές και ισχυρή ρευστότητα. Η UBS επίσης αναβάθμισε τη μετοχή σε «Αγορά», ενώ η εταιρεία παρουσίασε νέα σειρά στηλών HPLC για βιοθεραπευτικές εφαρμογές.

Thermo Fisher Scientific

Η Rothschild διατήρησε τη σύσταση «Αγορά», αυξάνοντας όμως την τιμή-στόχο στα 575 δολάρια από 525 και εκτιμά ότι θα επωφεληθεί από τις μακροπρόθεσμες τάσεις στη βιοτεχνολογία, τη γονιδιακή θεραπεία και την προσωποποιημένη ιατρική.

Η εταιρεία, μοναδικός ολοκληρωμένος πάροχος εργαλείων και υπηρεσιών, αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, με προβλεπόμενη ετήσια αύξηση εσόδων 5,5% και κερδών 9,3% έως το 2028 και ελεύθερες ταμειακές ροές άνω των 44 δισ. δολαρίων. Πρόσφατα, προχώρησε σε έκδοση ομολόγων 2,5 δισ. δολαρίων, ενώ η Bernstein διατήρησε αξιολόγηση “Outperform”.

Danaher

Η Danaher, αντίθετα, υποβαθμίστηκε σε «Ουδέτερη» με μειωμένη τιμή-στόχο 220 δολάρια, λόγω χαμηλότερων προοπτικών ανάπτυξης.

Αν και η εταιρεία έχει μετασχηματιστεί επιτυχώς σε ηγέτη των επιστημών ζωής, η Rothschild προβλέπει μετριοπαθή αύξηση εσόδων (6,5%) και κερδών (8,7%) έως το 2028, υπογραμμίζοντας την ακριβή αποτίμησή της και την έκθεση σε ώριμες αγορές διαγνωστικών.

Παρόλα αυτά, τα πρόσφατα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις, με έσοδα 5,94 δισ. δολάρια και EPS 1,80 δολάρια.