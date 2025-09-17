Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν την Τετάρτη οι μετοχές της Alibaba στην αγορά του Χονγκ Κονγκ, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε πως η εταιρεία έκλεισε ένα μεγάλο deal για τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης που διαθέτει.

Η κινεζική τηλεόραση CCTV μετέδωσε πως η China Unicom θα χρησιμοποιήσει τους επιταχυντές AI της Alibaba από τη μονάδα ημιαγωγών της που ονομάζεται Pingtouge ή T-Head.

Όπως ανέφερε το CNBC, Alibaba δεν πωλεί απευθείας τσιπ, αλλά οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την υπολογιστική ισχύ που βασίζεται σε αυτούς τους ημιαγωγούς αγοράζοντας υπηρεσίες cloud της εταιρείας.

Στον απόηχο της εξέλιξης, οι μετοχές της Alibaba στον Hang Seng έκλεισαν την Τετάρτη με άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ οι μετοχές της στην Wall Street κέρδιζαν 1,6% πριν από το άνοιγμα του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Η υπολογιστική ισχύς της Alibaba θα χρησιμοποιηθεί από την China Unicom, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της χώρας, στο πλαίσιο ενός μεγάλου νέου έργου για κέντρο δεδομένων στην Κίνα, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης τσιπ από άλλες εγχώριες εταιρείες, όπως η MetaX και η Biren Technology.

Σημειώνεται πως η Κίνα θέλει να περιορίσει την εξάρτηση που έχει από το εξωτερικό στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Πεκίνο φέρεται να έδωσε οδηγίες στους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους να σταματήσουν τις αγορές από την Nvidia για τις υπηρεσίες AI που χρειάζονται.