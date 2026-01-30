Οι μετοχές της Netflix έχουν υποχωρήσει πάνω από 35% από το υψηλό τους τον Ιούνιο του 2025, αφήνοντας τους επενδυτές να αναρωτιούνται τι ακολουθεί, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει έναν συνδυασμό αβεβαιότητας ως προς τα περιθώρια κέρδους, προκλήσεων στη δέσμευση του κοινού και μεταβαλλόμενων δυναμικών συμφωνιών που συνδέονται με τη Warner Bros. Discovery.

Η Bernstein ανέφερε ότι η Netflix διαπραγματεύεται πλέον περίπου στις 22 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, σημειώνοντας ότι η μετοχή «φαινόταν ακόμη πιο ελκυστική αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου», προτού το επενδυτικό κλίμα επιδεινωθεί εκ νέου.

Ο αναλυτής της Bernstein, Λοράν Γιουν, δήλωσε ότι τρία ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της τρέχουσας συζήτησης.

Το πρώτο αφορά τις προσδοκίες για τα περιθώρια κέρδους το 2026. Η καθοδήγηση της Netflix για περιθώριο EBIT 32% «ήταν σημαντικά χαμηλότερη των προσδοκιών» και, παρότι η Bernstein αναμένει ότι η εταιρεία θα αναθεωρήσει ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα περιθώρια αργότερα μέσα στο έτος, προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να απαιτηθεί αύξηση των δαπανών για περιεχόμενο.

Ο Γιουν έγραψε ότι η επίτευξη περιθωρίου στα μέσα της δεκαετίας του 30% το 2026 «ενδέχεται να αποδειχθεί φιλόδοξη», ακόμη και αν παραμένει πιθανή μια αναθεώρηση στα μέσα του έτους.

Το δεύτερο βαρίδι είναι η δέσμευση του κοινού. Η Bernstein εκτιμά ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση» για την αντιστροφή των μεταβαλλόμενων προτύπων κατανάλωσης, ωστόσο η Netflix διευρύνει το μείγμα του προγραμματισμού της σε τοπικές και παγκόσμιες αγορές για να αντιμετωπίσει την τάση.

Ο τρίτος, και δυνητικά πιο καθοριστικός, παράγοντας είναι η επιδίωξη της Netflix για τη WBD.

Ο Γιουν έγραψε ότι η βιβλιοθήκη περιεχομένου της WBD «θα μπορούσε να επιταχύνει το PxQ για τη Netflix», αν και μια εξαγορά θα συνοδευόταν από «βαρύ τίμημα».

Το ανοδικό περιθώριο για τους επενδυτές «εξαρτάται τελικά από την έκβαση της τρέχουσας διαδικασίας γύρω από τη WBD», ανέφερε η Bernstein, περιγράφοντας σενάρια που κυμαίνονται από την απόκτηση της WBD από τη Netflix στην τρέχουσα προσφορά έως την περίπτωση κατά την οποία ο ανταγωνιστής PSKY θα προχωρούσε σε μια ιδιαίτερα μοχλευμένη συμφωνία που θα περιόριζε τον ανταγωνιστικό κίνδυνο.