Πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3% βλέπει μέχρι το 2027 η Moody’s

Σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα αναμένει μέχρι και το 2027 η Moody’s για την Ελλάδα, τα οποία θα ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ προτού μειωθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της χθεσινής αξιολόγησης, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους προς περίπου 140% του ΑΕΠ έως το 2027.

Υπενθυμίζεται πως η Moody’s διέψευσε τις προβλέψεις περί αναβάθμισης των προοπτικών και διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας αμετάβλητη στη βαθμίδα Baa3 με σταθερό outlook. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα «σκαλοπάτι» χαμηλότερα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους οίκους αξιολόγησης.

Το σταθερό outlook ενσωματώνει την εκτίμησή της Moody’s ότι η τρέχουσα πολύ ισχυρή δημοσιονομική επίδοση είναι πιθανό να μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, αν και το βάρος του χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται.

Παράλληλα, εξισορροπεί το γεγονός ότι ορισμένες από τις βασικές πιστωτικές προκλήσεις της Ελλάδας θα βελτιωθούν αργά, με τα θετικά πιστωτικά στοιχεία ενός σταθερού θεσμικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι βασικές παραδοχές του οίκου αναγνωρίζουν ότι η ολοκλήρωση θεσμικών και αναπτυξιακών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία θα απαιτήσει χρόνο. Προβλέπουν επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να επιβραδυνθεί σε σχέση με τα σημερινά υψηλά επίπεδά της μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις θα δημιουργήσουν σημαντικές δυσκολίες για την ανάπτυξη, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και να υλοποιήσει διαρθρωτικές μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αν και το χρέος έχει μειωθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνει ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που αξιολογεί ο οίκος έως το τέλος αυτής της δεκαετίας, όπως ανέφερε.

Τι θα καθορίσει την πορεία της αξιολόγησης

Ανοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση Baa3 της Ελλάδας θα μπορούσαν να προκύψουν εφόσον καταγραφεί μια διατηρήσιμη και ταχύτερη από τις σημερινές εκτιμήσεις μείωση του δημόσιου χρέους. Θετικά θα αξιολογούνταν επίσης ενδείξεις επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, ιδίως σε τομείς όπως η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος και η περαιτέρω διαφοροποίηση της οικονομίας. Παράλληλα, μια προοπτική ισχυρότερης μεσοπρόθεσμης δυνητικής ανάπτυξης σε σχέση με τις τρέχουσες προβλέψεις του οίκου θα μπορούσε να ενισχύσει την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Αντίθετα, καθοδικές πιέσεις θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση αντιστροφής της οικονομικής πολιτικής ή εάν υπάρξουν ενδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων ετών δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αναπτυξιακά και δημοσιονομικά οφέλη. Μια διαρκής και ουσιαστική επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας – ενδεχομένως σε συνδυασμό με σημαντική επιδείνωση στον τραπεζικό τομέα – θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητική ενέργεια αξιολόγησης. Παράλληλα, υποχώρηση από διαρθρωτικές ή δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μια σημαντική επιδείνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, ιδίως εάν συνοδευτεί από ενδείξεις εξασθένησης της στήριξης από βασικούς συμμάχους όπως οι ΗΠΑ, θα μπορούσαν επίσης να ασκήσουν πίεση στο outlook ή στην αξιολόγηση της χώρας.

«Η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει ότι μπορεί να απορροφά αποτελεσματικά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια». Σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της δυνητικής ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, εκτιμά ο οίκος.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο οίκος DBRS άφησε αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση (ΒΒΒ) της Ελλάδας, ενώ σε σταθερά επίπεδα διατήρησε και την προοπτική για το αξιόχρεο. Την επόμενη Παρασκευή θα δημοσιευτεί και η αξιολόγηση της Scope, που έχει την Ελλάδα στο BBB με θετικό outlook.