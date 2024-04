Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Οι τρόποι με τους οποίους θα μειωθούν οι προμήθειες και θα εξαπλωθούν οι ψηφιακές πληρωμές, απασχόλησαν το πάνελ με τίτλο «Keeping Pace with Rapid Innovation in the Payments Landscape», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Είμαστε όλοι θετικοί προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους προμηθειών», ανέφερε ο Νίκος Παπάδογλου, Εμπορικός Διευθυντής της Nexi, προσθέτοντας ότι: «Η Ελλάδα δεν είναι η πιο ακριβή χώρα στις προμήθειες, όμως θέλουμε να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία».

Όπως επισήμανε, φέτος αναμένεται αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 10% και από αυτό το ποσοστό αυτές που προέρχονται από ψηφιακά πορτοφόλια θα είναι το 20%, προβλέποντας ότι "Η ελληνική κοινωνία θα έχει όλο και πιο μικρές ηλεκτρονικές συναλλαγές", εκτιμώντας παράλληλα ότι στο άμεσο μέλλον το ψηφιακό χρήμα θα είναι κυρίως «tokenised» και κάποια στιγμή θα έρθει και το ψηφιακό ευρώ.

O Ιωάννης Κιτιξής, Managing Director and Country Head of Worldline Merchant Services, Greece, τόνισε ότι: «H Ελλάδα έχει από τις χαμηλότερες προμήθειες στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Σημασία έχει να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των χρηστών μας. Η λογική του One-Fits-All είναι ξεπερασμένη. Ως WORLDLINE όμως δεν στεκόμαστε μόνο στην προμήθεια, αλλά πάμε να εξελίξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σήμερα. Πριν έναν μήνα λανσάραμε τα Πακέτα συναλλαγών Easy, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις με μικρές συναλλαγές (Micro tickets). Με την απόκτηση ενός εκ των τριών πακέτων (Classic, Advance ή Premium), η επιχείρηση εξασφαλίζει 0% προμήθεια για προκαθορισμένη αξία συναλλαγών βάσει των αναγκών της επιχείρησης και προκαθορισμένο κόστος, δίνοντας την δυνατότητα στην επιχείρηση να επιλέγει το σωστό πακέτο καθώς μεγαλώνει η επιχείρηση. Στη Worldline Greece παραμένουμε ευέλικτοι, προσαρμοζόμαστε στις τάσεις, δίνουμε λύσεις και ενισχύουμε τις επιχειρήσεις. Και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ξεκλειδώσουμε νέες δυνατότητες και να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου οι πληρωμές δεν είναι απλώς συναλλαγές, αλλά καταλύτες προόδου».

Τη μεγάλη αύξηση της διάδοσης του συστήματος IRIS ανέπτυξε η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ Α.Ε., σημειώνοντας ότι το σύστημα IRIS καταγράφει άνοδο με τριψήφια ποσοστά τα τελευταία τρία χρόνια. “Ήμασταν πολύ πίσω και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να καλύψουμε”, τόνισε εξηγώντας ότι η ΔΙΑΣ το πρώτο τρίμηνο διακανόνισε συνολικά 125 δισεκατομμύρια ευρώ συναλλαγών, εκ των οποίων μόλις τα 1,2 δις ευρώ (δηλαδή περίπου 1%) προέρχονταν από το IRIS. Ωστόσο, σημείωσε ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες κάνουν χρήση του PtP IRIS και η πλειοψηφία αυτών είναι ηλικίας από 18 έως 34 ετών.

Το σύστημα IRIS καταγράφει 100 χιλιάδες νέες εγγραφές το μήνα «και αυτό χωρίς διαφήμιση» ενώ δεν υπάρχουν και προμήθειες. «Μέσα σε μία εβδομάδα το 2024 έγιναν όσες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν ολόκληρο το 2020», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Καμπουρίδου, προσθέτοντας ότι στο BtB IRIS έχουν εγγραφεί 270 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες , ενώ το IRIS commerce μετρά 5.000 ηλεκτρονικά καταστήματα με μεγαλύτερη χρήση να γίνεται από την ΑΑΔΕ.

Όπως ανέφερε ο Luca Martini, Partner και EY-Parthenon EMEIA Emerging Markets Leader, «η Ελλάδα είναι σε πολύ καλό σημείο», σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς η χρήση μετρητών έχει μειωθεί κατά 30% και είναι τεράστιος ο όγκος των χρημάτων που δαπανώνται ψηφιακά, με τον τουρισμό να είναι ο κλάδος όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη διείσδυση των ψηφιακών πληρωμών.

«Όμως η Ελλάδα είναι λίγο πίσω στο ηλεκτρονικό εμπόριο που συνδέεται άμεσα με τον όγκο των ψηφιακών πληρωμών», παρατήρησε ο κ. Martini «και αυτό οφείλεται και στην έλλειψη fintech, πράγμα όμως που παρουσιάζει και μία μεγάλη ευκαιρία για τις τράπεζες, ώστε να διευκολύνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο».

Πρόσθεσε επίσης, ότι γενικά οι ψηφιακές πληρωμές αυξάνονται όταν υπάρχουν η δυνατότητα πληρωμής δημόσιων φόρων και εισφορών, η υιοθέτηση της τεχνολογίας και τα ψηφιακά νομίσματα. Ωστόσο για την Ελλάδα επέμεινε ότι πρέπει να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο με τη βοήθεια των fintech και των τραπεζών.

Την συζήτηση συντόνισε ο Διευθυντής του Imerisia.gr και Δημοσιογράφος του OPEN TV, Γιάννης Φώσκολος, που τόνισε ότι «είμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο σε ότι αφορά στην εξάπλωση των ηλεκτρονικών πληρωμών», προσθέτοντας ότι «όλες οι επιχειρήσεις αναζητούν ευέλικτες λύσεις για να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα».