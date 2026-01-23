Amazon News

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται και ζουν, και οι ηγέτες της Amazon δεν αποτελούν εξαίρεση. Από τη χρήση του Rufus για την αυτοματοποίηση των αγορών και την παρακολούθηση πτώσεων τιμών, έως την αξιοποίηση του Alexa+ για να ζωντανεύουν χειρόγραφες οικογενειακές συνταγές στην κουζίνα, στελέχη σε όλη την Amazon βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να ενσωματώνουν την ΤΝ στην καθημερινότητά τους.

Δεν πρόκειται για φουτουριστικά πειράματα· είναι πρακτικά εργαλεία που βοηθούν πολυάσχολους επαγγελματίες να διαχειρίζονται οικογενειακά ημερολόγια, να ανακαλύπτουν νέα βιβλία, να προγραμματίζουν μαζί με τα παιδιά τους και να παραμένουν συνδεδεμένοι σε διαφορετικές ζώνες ώρας.

Δείτε πώς πέντε ηγέτες της Amazon χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να απλοποιούν εργασίες, να αυξάνουν την παραγωγικότητα και να κερδίζουν περισσότερο χρόνο για όσα έχουν πραγματικά σημασία.

«Rufus, θέλω να πάρω τον σκύλο μας, τον Άρνο, για κανό στο Puget Sound.» Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ τον Rufus, τον βοηθό αγορών της Amazon που υποστηρίζεται από Τεχνητή Νοημοσύνη. Μιλάω πολύ με τον Rufus για τον Άρνο. Ο Rufus θυμάται τη ράτσα του, το μέγεθός του και τα αγαπημένα του φαγητά και λιχουδιές. Και όταν του ανέφερα την επερχόμενη εξόρμησή μας, πρότεινε αμέσως ένα εξαιρετικό σωσίβιο για εκείνον. Η εξατομικευμένη εμπειρία έχει πραγματικά ξεχωρίσει για μένα - ο Rufus πλέον παρέχει πιο σχετικές και χρήσιμες απαντήσεις και αποτελέσματα αναζήτησης προϊόντων, βασισμένα στις προτιμήσεις και τα πρότυπα αγορών του κάθε πελάτη. Και βελτιώνεται καθημερινά.

Επιπλέον, περνάω πολύ χρόνο διασκεδάζοντας με τον Rufus για να εξετάζω την ιστορικότητα των τιμών των προϊόντων που ψάχνω. Είναι πολύ απλό. Μπορείτε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε σελίδα προϊόντος και να πατήσετε τον σύνδεσμο «ιστορικό τιμών». Θα δείτε τη μέση ημερήσια τιμή των τελευταίων 30 και 90 ημερών. Και εδώ αρχίζει η διασκέδαση: μπορείτε να ζητήσετε από τον Rufus να σας ειδοποιεί αν η τιμή μειωθεί, και ακόμη να αγοράσει αυτόματα το προϊόν όταν συμβεί. Ο Άρνο χρησιμοποιεί πολλά παιχνίδια και δακτυλίδια για μάσημα. Έχω ειδοποιήσεις τιμών για καθένα από αυτά, οπότε αν βγουν σε προσφορά, ο Rufus τα αγοράζει για εμάς. Είμαι χαρούμενος - και ο Άρνο επίσης.