Η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το μέτωπο Ιράν-Ισραήλ-ΗΠΑ, φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης κερδοφορίας για τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες logistics.

Παρά την ανθρωπιστική κρίση και τους οικονομικούς κινδύνους, η πολυπλοκότητα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα οδηγεί σε ενισχυμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Άνοδος ναύλων και στροφή στις αερομεταφορές

Σύμφωνα με αναλυτές, εταιρείες-κολοσσοί όπως οι DHL, DSV και Kuehne+Nagel επωφελούνται από τις δυσλειτουργίες στις παραδοσιακές εμπορικές οδούς. Η αποφυγή στρατηγικών περασμάτων, όπως τα Στενά του Ορμούζ και η Ερυθρά Θάλασσα, έχει αναγκάσει τα πλοία σε δαπανηρές και χρονοβόρες παρακάμψεις μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Η κατάσταση αυτή έχει δύο άμεσα αποτελέσματα, από τη μία την εκτόξευση περιθωρίων κέρδους, με τις ναυτιλιακές γραμμές (π.χ. Maersk, Hapag-Lloyd) να διατηρούν τα ναύλα σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους τους, αφού οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τα σταθερά τους κόστη.

Κατά δεύτερον, η ανάγκη για ταχύτερη παράδοση εμπορευμάτων οδηγεί σε «μεταπήδηση» από τις θαλάσσιες στις αεροπορικές μεταφορές με την DHL να θεωρείται δομικά ευνοημένη από αυτή την τάση, με τον όγκο των αερομεταφορών να αναμένεται να αυξηθεί με υψηλό μονοψήφιο ρυθμό.

Η «σκιά» της ενεργειακής κρίσης

Παρά τη βραχυπρόθεσμη ευφορία, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη.

Ο Rico Luman της ING Research επισημαίνει ότι η πλήρης εξομάλυνση των δρομολογίων μέσω Σουέζ μετατίθεται πλέον για το τέλος του έτους. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων αποτελούν τροχοπέδη που ενδέχεται να κάμψει τη ζήτηση αργότερα μέσα στο έτος.

Ακόμη και στην περίπτωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, η αγορά δεν αναμένεται να επιστρέψει άμεσα στην πρότερη κατάσταση. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν ήδη προσαρμοστεί σε εναλλακτικές διαδρομές, υποδηλώνοντας ότι το «νέο κανονικό» στις μεταφορές θα είναι ακριβότερο και πιο περίπλοκο.

Η προσοχή της αγοράς στρέφεται πλέον στις 12 Μαΐου, όπου η DSV αναμένεται να παρουσιάσει τους νέους οικονομικούς της στόχους, σε μια χρονική στιγμή που η γεωπολιτική σκακιέρα καθορίζει τα κέρδη των μεταφορών περισσότερο από κάθε άλλη φορά.