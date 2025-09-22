Πώς ο Τραμπ εξελίσσεται για την Ευρώπη σε «μάγο» με τα δώρα

Οι Αmazon, Microsoft, Meta, Apple, Google, Oracle, Walmart, Deloitte, Infosys, Ernst & Young U.S.JP Morgan Chase, IBM, Intel, είναι μόνο μερικά από τα ονόματα των εταιρειών που για άλλη μια φορά αιφνιδίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με τις «πρωτοβουλίες» του.

Αργά την Παρασκευή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων στις βίζες H-1B- αφορούν τους αιτούντες στο πρόγραμμα βίζας για εξειδικευμένους αλλοδαπούς εργαζόμενους- το οποίο θα πρέπει να καταβάλλουν οι εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ. Πρόκειται ίσως για την πιο επιθετική κίνηση της κυβέρνησης για τον περιορισμό της νόμιμης μετανάστευσης.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει προωθήσει μια ευρεία γκάμα μέτρων για την καταστολή τόσο της παράνομης όσο και της νόμιμης εισόδου μεταναστών στις ΗΠΑ, αλλά οι ανακοινώσεις της Παρασκευής σηματοδοτούν την πιο σημαντική προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να αποτρέψει το επιστημονικό προσωπικό άλλων χωρών να προσεγγίσουν τις ΗΠΑ.

Αρχικά πολλά μέσα ενημέρωσης προκάλεσαν στην κυριολεξία πανικό, καθώς ανέφεραν ότι το νέο τέλος των 100.000 δολαρίων θα αποτελούσε ετήσια χρέωση.

Αν και ο Λευκός Οίκος προέβη σε διευκρινήσεις ότι δεν πρόκειται για ετήσια χρέωση αλλά για εφάπαξ και ότι το τέλος θα ισχύει για τους νέους αιτούντες βίζας H-1B, όχι για ανανεώσεις ή για τους τρέχοντες κατόχους βίζας, εντούτοις στις ΗΠΑ από την Παρασκευή το βράδυ για άλλη μια φορά επικρατεί αναβρασμός.

Γίνεται κατανοητό ότι αν πράγματι προχωρήσει ο Ντόναλτ Τραμπ σε μια τέτοια κίνηση, τότε θα προσφέρει ένα τεράστιο πλήγμα τόσο στους τεχνολογικούς κολοσσούς όσο και σε αρκετές εταιρείες του χρηματοοικονομικού χώρου που το ανθρώπινο δυναμικό τους αποτελείται σε ένα μεγάλο ποσοστό από μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία, ο μεγαλύτερος ωφελημένος από το πρόγραμμα της βίζας Η-1Β το προηγούμενο οικονομικό έτος ήταν η Amazon, ακολουθούμενη από τους τεχνολογικούς γίγαντες Tata, Microsoft, Meta, Apple και Google.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNBC, έως τα τέλη Ιουνίου η Amazon ήταν από τις εταιρείες που απασχολούσε τους περισσότερους κατόχους άδειας H-1B, ήτοι περισσότερους από 14.000.

Οι Microsoft, Meta, Apple και Google είναι επίσης μεταξύ των 10 εταιρειών που «καίει» η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τέλους στις βίζες Η-1Β καθώς είχαν πάνω από 4.000 τέτοιες βίζες η καθεμία για το 2025. Γι’αυτό και προχώρησαν σε σφοδρή αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, εξηγώντας ότι η πρωτοβουλία αυτή απειλεί να ανατρέψει το πρόγραμμα που στηρίζει το τεχνολογικό εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση προκάλεσε σοκ όχι μόνο στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών της χώρας, αλλά και σε πολλές κυβερνήσεις οι οποίες ετοιμάζουν την επίσημη αντίδρασή τους.

Η Ινδία μάλιστα προέβη ήδη σε δηλώσεις, καθώς οι εργαζόμενοι από την Ινδία λαμβάνουν μακράν τις περισσότερες Η-1Β, σε ποσοστό άνω του 70% των 85.000 που εκδίδονται κάθε χρόνο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε ότι μελετά τους περιορισμούς στις βίζες και τις επιπτώσεις τους, τονίζοντας ότι τόσο η ινδική όσο και η αμερικανική βιομηχανία έχουν συμφέρον να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα στην καινοτομία. Επίσης, τόνισε την πιθανή αναστάτωση για τις μεμονωμένες οικογένειες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δήλωσε με τη σειρά του ότι αξιολογεί τις επιπτώσεις για τις κορεατικές εταιρείες και τους ειδικευμένους εργαζόμενους, ενώ την εβδομάδα που διανύουμε αναμένονται τα πρώτα σχόλια και οι αντιδράσεις και από άλλες χώρες.

Την ίδια στιγμή, πολλές αμερικανικές εταιρείες προσπάθησαν να ενημερώσουν εγκαίρως το προσωπικό τους. Η ομάδα μετανάστευσης της Αmazon συμβούλευσε τους κατόχους βίζας H-1B και H-4 να παραμείνουν στις ΗΠΑ και όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν έως χθες, 21 Σεπτεμβρίου, πίσω στις ΗΠΑ, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του CNBC.

Το ίδιο και στην JP Morgan, έστειλαν υπόμνημα ζητώντας από τους υπαλλήλους τους που είναι κάτοχοι βίζας H-1B να παραμείνουν στις ΗΠΑ και να αποφύγουν τα διεθνή ταξίδια μέχρι νεώτερης καθοδήγησης.

Σε στελέχη της Goldman Sachs δόθηκε η οδηγία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ και η Μicrosoft συμβούλευσε τους υπαλλήλους της που είναι κάτοχοι βίζας H-1B να παραμείνουν στις ΗΠΑ και όσους βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν, προειδοποιώντας ότι τα διεθνή ταξίδια θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το μεταναστευτικό τους καθεστώς.

Άλλη μια ευκαιρία για την Ευρώπη

Η Τέιλορ Ρότζερς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, υπεραμύνθηκε της απόφασης για το τέλος στις βίζες δηλώνοντας ότι «Ο Πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε να θέσει τους Αμερικανούς εργαζόμενους πάνω απ' όλα και αυτή η λογική ενέργεια κάνει αυτό ακριβώς, αποθαρρύνοντας τις εταιρείες να παραβιάζουν το σύστημα και να μειώνουν τους μισθούς».

Όπως και να έχει, το τέλος για τις βίζες Η-1Β είναι το δεύτερο δώρο που προσφέρει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Το πρώτο ήταν η περικοπή των κονδυλίων για τα ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημίων των ΗΠΑ και οι πρωτοβουλίες με στόχο να ελέγξει το ιδεολογικό τους υπόβαθρο και τη σύνθεση της φοιτητικής και ακαδημαϊκής τους κοινότητας.

Έκτοτε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να προσελκύσουν φοιτητές και ταλαντούχους ερευνητές που πλήττονται από τον «πόλεμο» που έχει κηρύξει Ντόναλντ Τραμπ κατά των αμερικανικών σχολών, με ελκυστικά χρηματοδοτικά προγράμματα, παρατάσεις προθεσμιών και πρωτοβουλίες όπως το «Choose Europe for Science», ένα πρόγραμμα με το οποίο η Ευρώπη επιχειρεί να αξιοποιήσει το κύμα απογοήτευσης από τα αμερικανικά πανεπιστήμια και να το μετατρέψει σε ένα απρόσμενο όσο και σωτήριο για την τεχνολογική της επαναφορά «brain gain».

Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, μετά την αναστολή των συνεντεύξεων για φοιτητικές βίζες στις ΗΠΑ, καταγράφηκε άλμα 26% σε επίπεδο μεταπτυχιακών προγραμμάτων και 8% στις αιτήσεις για προπτυχιακές σπουδές.

Στη Σουηδία, το Ινστιτούτο Καρολίνσκα, κορυφαίο ιατρικό πανεπιστήμιο στη Στοκχόλμη, συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας με στόχο την υποδοχή και ενσωμάτωση περισσότερων ερευνητών υψηλού επιπέδου από τις ΗΠΑ, ενώ στη Νορβηγία δημιούργησαν νέο πρόγραμμα προσέλκυσης διεθνών ερευνητών από τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Μετά τις ανακοινώσεις της Παρασκευής που μας πέρασε, η Ευρώπη είναι μπροστά σε άλλη μια ευκαιρία: Να προσελκύσει στους κόλπους της προσωπικό ανώτερης εξειδίκευσης από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

