Πώς να επενδύσουμε σε Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομποτική

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επαγγελματίας χρηματιστηριακός αναλυτής ή εξειδικευμένος επενδυτής για να αντιληφθεί ότι το μέλλον κινείται πλέον στη λεωφόρο της τεχνολογίας πάνω σε δυο παράλληλες λωρίδες. Αυτήν της Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτήν της Ρομποτικής. Ε, αυτήν την ίδια λεωφόρο, αυτές τις ίδιες λωρίδες θα πρέπει να ακολουθήσει, όποιος επιθυμεί να επενδύσει για το μέλλον του.

Στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) οι μετοχές που έχουν ενδιαφέρον χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι μετοχές των εταιρειών που σχεδιάζουν εφαρμογές πάνω στην ΑΙ, όπως είναι για παράδειγμα η Google. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εταιρείες που κατασκευάζουν τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές υποστήριξης της ΑΙ, όπως είναι οι κατασκευαστές chips, οι πάροχοι cloud και άλλoι, όπως είναι για παράδειγμα η Nvidia και η AWS. Και στην τρίτη κατηγορία μετοχών ανήκουν οι εταιρείες που θα κάνει χρήση των εφαρμογών ΑΙ, στα πλαίσια των δικών τους επιχειρηματικών σχεδίων όπως είναι για παράδειγμα η Meta / Facebook και η Tesla.

Στο χώρο της ρομποτικής οι μετοχές που έχουν ενδιαφέρον χωρίζονται σε και πάλι σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία μετοχών είναι αυτή στην οποία ανήκουν οι κατασκευαστές ρομπότ, ρομποτικών βραχιόνων και ρομποτικών μηχανισμών, όπως για παράδειγμα είναι η ΑΒΒ.

Στη δεύτερη κατηγορία μετοχών ανήκουν αυτές που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν το απαραίτητο λογισμικό για τη διασύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού με τα ρομπότ, όπως είναι για παράδειγμα η PTC. Και στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τα ρομπότ στην καθημερινή δραστηριότητα τους, όπως είναι για παράδειγμα η Intuitive Surgical στον χώρο της ιατρικής που έχει αναπτύξει το γνωστό σε όλους μας σύστημα ρομποτικής χειρουργικής da Vinci ή η Shopify από τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με έκθεση της PwC (PricewaterhouseCoopers) με τίτλο «PwC’s Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution», η ΑΙ μέχρι το 2030 θα συμμετέχει στην παγκόσμια οικονομία με ένα οικονομικό μέγεθος της τάξης των $16 τρισ. Όπως αντιλαμβανόμαστε οι επενδυτικές ευκαιρίες, τα επιχειρηματικά κέρδη και οι χρηματιστηριακές υπεραξίες θα είναι εξ ίσου σημαντικές. Και είναι σίγουρο ότι μέσα σε αυτό το κυνήγι της τεχνολογίας θα υπάρξουν εταιρείες που θα τα επιτύχουν και εταιρείες που θα «κάψουν κεφάλαια» σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Ποιοι είναι οι τρόποι της συμμετοχής των επενδυτών σε αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα. Ο πρώτος τρόπος είναι η άμεση αγορά μετοχών. Αυτός ο τρόπος απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και συνεχή παρακολούθηση, καθώς τα πράγματα μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς. Μέσα από αυτή τη λογική ένας επενδυτής θα μπορούσε να αγοράσει σήμερα τις μεγαλύτερες μετοχές που συμμετέχουν στον δείκτη «Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index».

Είναι οι μετοχές που πρωτοστατούν σήμερα. Όπως είναι η NVIDIA Corp (NVDA), η Symbotic Inc (SYM), η Intuitive Surgical Inc (ISRG), η UiPath Inc (PATH), η AeroVironment Inc (AVAV), η Upstart Holdings Inc (UPST), η Rockwell Automation (ROK), η Zebra Technologies (ZBRA), η Teradyne (TER), η PTC (PTC) και η Pegasystems Inc (PEGA). Αλλά και άλλες μετοχές όπως της Alphabet / Google, tης C3.ai Inc, της Microsoft, της Amazon, της IBM, της Broadcom, της Marvell Technology Group, της Tesla Motors και της Advanced Micro Devices.

O δεύτερος τρόπος είναι η έμμεση συμμετοχή στις μετοχές της ΑΙ και της Ρομποτικής, μέσω αγορά ETFs. Δηλαδή Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που από τη μια πλευρά προσφέρουν μια άκρως επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων που επενδύονται σε μετοχές της ΑΙ και της Ρομποτικής και από την άλλη πλευρά προσφέρουν την ευκολία διαπραγμάτευσης των μεριδίων αυτών στα χρηματιστήρια, ωσάν να είναι μετοχές.

Τα κριτήρια για να επενδύσουν οι επενδυτές σε ένα ETFs είναι τρία. Το πρώτο είναι οι περασμένες αποδόσεις. Οι οποίες παρ’ όλο που δεν εγγυώνται τις μελλοντικές, αποτελούν ένα ισχυρό δείγμα γραφής του τρόπου διαχείρισης. Το δεύτερο κριτήριο είναι το μέγεθος του ETF, δηλαδή το ύψος του ενεργητικού του. Διότι όσα περισσότερα είναι τα κεφάλαια που διαχειρίζεται, τόσο καλύτερα τοποθετημένο είναι μέσα στις μετοχές της ΑΙ και της Ρομποτικής, με μεγάλη διασπορά που είναι συνώνυμη της ασφάλειας. Και το τρίτο κριτήριο είναι η διάρθρωση και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Κάτι όμως που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από μη επαΐοντες επενδυτές.

Στα πιο δημοφιλή ETFs που επενδύουν ταυτόχρονα στην ΑΙ και στη ρομποτική, σύμφωνα με την έκθεση της Investing News Network συγκαταλέγονται το Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (NASDAQ:BOTZ), το ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ARCA:ROBO), το IShares Robotics And Artificial Intelligence ETF (ARCA:IRBO), το First Trust NASDAQ Artificial Intelligence & Robotics ETF (NASDAQ:ROBT) και το Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares (ARCA:UBOT).

Όσον αφορά τα ETFs που επενδύουν στην ΑΙ, από πλευράς αποδόσεων ξεχωρίζουν το Spear Alpha ETF (SPRX), το iShares U.S. Technology ETF (IYW), το iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM), το iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC), το Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) και το Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC), με αποδόσεις που κυμαίνονται από 45% έως και 65% σε δωδεκάμηνη βάση.

Με μικτά κριτήρια οι χρηματιστηριακοί αναλυτές συνθέτουν την ακόλουθη λίστα ETFs, στην οποία ξεχωρίζουν το iShares Automation & Robotics UCITS ETF, το Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc, το L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF, το iShares Automation & Robotics UCITS ETF, το iShares Automation & Robotics UCITS ETF, το Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF και το Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF.

Υπάρχουν δεκάδες ΕTFs ανάμεσα στα οποία θα μπορούσε ένας επενδυτής να επιλέξει, για να συμμετάσχει στην κοσμογονία που συντελείται στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Πιθανά μια τέτοια επένδυση να μην προσφέρει συγκίνηση στους «γρήγορους επενδυτές» ή την γεμάτη αδρεναλίνη «καθημερινή αμεσότητα», αφού οι περισσότερες από τις ειδήσεις των συγκεκριμένων κλάδων σπάνια εμφανίζονται στα εγχώρια μέσα. Ωστόσο, μια τέτοια επένδυση σε βάθος χρόνου υπόσχεται τα καλύτερα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις προοπτικές της ψηφιακής τεχνολογίας.