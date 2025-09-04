Πώς μια δικαστική απόφαση «απογειώνει» τις μετοχές των Google, Apple

Μεγάλη ανακούφιση για τις Google και Apple. Οι δύο κολοσσοί τεχνολογίας πέτυχαν σημαντική νίκη την Τρίτη μετά την απόφαση δικαστηρίου που απέρριψε το αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης για διασπαστεί η Google ή να σταματήσει τις πληρωμές της στην Apple.

Oι πληρωμές αυτές έχουν διατηρήσει την Google ως την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στις συσκευές της Apple και είναι αξιόλογη ροή εσόδων για την κατασκευάστρια των iPhone. Εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τουλάχιστον $20 δις ετησίως.

Το επιχείρημα της αμερικανικής κυβέρνησης ήταν ότι οι πληρωμές αυτές περιορίζουν τον ανταγωνισμό καθώς είναι λίγοι οι παίκτες στον τομέα των μηχανών αναζήτησης που μπορούν να πλησιάσουν τα ποσά που πληρώνει η Google.

Όμως, τo δικαστήριο έκρινε ότι μια απαγόρευση των πληρωμών θα ενίσχυε τη θέση της Google, δίνοντας στην εταιρεία δωρεάν πρόσβαση στην τεράστια βάση χρηστών της Apple.

To αποτέλεσμα ήταν να εκτιναχτούν οι μετοχές της Alphabet, μητρικής της Google, κατά 9,14% και της Apple κατά 3,81% με τους αναλυτές να σχολιάζουν χαρακτηριστικά ότι η Apple δεν απέφυγε μια σφαίρα μόνο αλλά ολόκληρο πύραυλο.

Οι πληρωμές των $20 δις της Google αποτελούν περίπου το 5% των ετήσιων εσόδων της Apple. Εχουν όμως μεγαλύτερη συμβολή στα κέρδη καθώς η Apple επιβαρύνεται ελάχιστα με κόστη για τα έσοδα αυτά.

Το κομμάτι των υπηρεσιών της Apple που περιλαμβάνει τις πληρωμές της Google έχει μικτό περιθώριο κέρδους 75% ενώ το μικτό περιθώριο στον τομέα του hardware είναι γύρω στο 37%.

Μια απώλεια αυτής της κερδοφόρας ροής εσόδων δεν θα ήταν ότι καλύτερο για την Apple. Οι συσκευές iPhone αντιπροσωπεύουν σήμερα πάνω από το ήμισυ των ετήσιων εσόδων της αλλά την τελευταία τριετία αυξάνονται με ρυθμό μόλις 2% κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή Wedbush, η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια τεράστια νίκη για την Apple. Αποσύρει ένα μαύρο σύννεφο ανησυχιών που επισκίαζε την μετοχή της. Θέτει στόχο για την μετοχή της Apple στα $270 και σύσταση "outperform".

H απόφαση του δικαστηρίου ήταν μια μεγάλη νίκη για τη Google και τους μετόχους της επίσης. Η υπόθεση απειλούσε να αναγκάσει την εταιρεία να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, εξέλιξη που είχε ενθαρρύνει το startup Τεχνητής Νοημοσύνης Perplexity προσφέροντας $34,5 δις για το Chrome.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν πολύ πιο ευνοική για την Google από ότι αναμενόταν και έλαβε υπόψη το ταχέως εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τοπίο στον χώρο των μηχανών αναζήτησης που κινητοποιεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, σχολίασε η JPMorgan.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η απόφαση πρόσθεσε $210 δις στην κεφαλαιοποίηση της Alphabet. H μετοχή της που κερδίζει 22% φέτος άγγιξε τα $231,3.