Η νέα πολυετής συμφωνία προμήθειας της Advanced Micro Devices με τη Meta θα μπορούσε να αποδειχθεί μετασχηματιστική για την AMD, εκτίμησε η χρηματιστηριακή Piper Sandler, προσθέτοντας ότι η συμφωνία θέτει την εταιρεία σε θέση να αποκομίσει «περίπου άλλα εκατό δισεκατομμύρια δολάρια εσόδων τα επόμενα πέντε χρόνια».

Σε σχετικό report σημειώνεται πως η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δομή της συνεργασίας της AMD με την OpenAI και υπογραμμίζει τη δυναμική της εταιρείας στην αγορά υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο αναλυτής της Piper Sandler, Χαρς Κουμάρ, εξήγησε ότι η AMD θα προμηθεύσει τη Meta με μια εξατομικευμένη έκδοση της μονάδας επεξεργασίας γραφικών MI450 (GPU), η οποία θα είναι τοποθετημένη στο σύστημα Helios rack - μια ειδική εκδοχή του GPU MI450 που θα καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της Meta για υπολογιστική ισχύ.

Τόνισε ότι αυτή η ειδική έκδοση είναι απλώς μια παραλλαγή του βασικού τσιπ και δεν απαιτεί σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό ούτε μια νέα διαδικασία «tape-out» (δηλαδή πλήρη ανασχεδίαση του μικροκυκλώματος).

Ο Κουμάρ είπε ότι η AMD προσφέρει «έως 160 εκατομμύρια δικαιώματα προαίρεσης στη Meta με τελική τιμή εξάσκησης 600 δολάρια», συνδεδεμένα με μια ανάπτυξη 6 γιγαβάτ που θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο αναλυτής δήλωσε ότι το πρώτο gigawatt έχει ήδη δεσμευτεί, με την AMD να αναμένει «σημαντική αύξηση στο 4ο τρίμηνο του 2026 και έσοδα περίπου διψήφιου αριθμού δολαρίων/GW».

Πρόσθεσε ότι τα δολάρια ανά gigawatt είναι πιθανό να κυμανθούν μεταξύ 17 και 18 δολαρίων ανά GW, παρόμοια με τη συμφωνία της με την OpenAI.