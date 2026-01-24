Το ποσοστό συμμετοχής της SoftBank Group Corp στην OpenAI θα μπορούσε να αποφέρει αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού κατά 4,45 δισ. δολάρια, μετά την επένδυσή της τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την BTIG.

Η SoftBank ολοκλήρωσε στα τέλη Δεκεμβρίου μια προθεσμιακή αγορά μετοχών της OpenAI ύψους 22,5 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο μιας προγραμματισμένης δέσμευσης συνολικού ύψους 30 δισ. δολαρίων για το 2025.

Παρότι η εκροή μετρητών αντισταθμίστηκε από εισερχόμενα περιουσιακά στοιχεία, η αποτίμηση που χρησιμοποιείται για λογιστικούς σκοπούς δημιουργεί μια θετική προσαρμογή στα ίδια κεφάλαια.

Η επένδυση πραγματοποιήθηκε με αποτίμηση μετά την επένδυση (post-money) στα 300 δισ. δολάρια.

Οι αναλυτές της BTIG αναμένουν ότι η SoftBank θα αποτιμήσει τη συμμετοχή της στην OpenAI με βάση την πιο πρόσφατη αποτίμηση της εταιρείας, περίπου στα 500 δισ. δολάρια, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση περίπου 67% επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Εφαρμοζόμενο στη δόση των 22,5 δισ. δολαρίων, αυτό οδηγεί σε μικτό κέρδος περίπου 15 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο.

Δεν μεταφέρεται όμως ολόκληρο αυτό το κέρδος στους μετόχους της SoftBank. Η θέση βρίσκεται στο SoftBank Vision Fund 2, όπου η SoftBank διατηρεί το 83% των οικονομικών δικαιωμάτων, ενώ το υπόλοιπο 17% αποδίδεται στον Masayoshi Son. Μετά από αυτόν τον επιμερισμό, το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους μειώνεται σε περίπου 12,45 δισ. δολάρια.

Οι αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ένα μη πραγματοποιηθέν κέρδος 8 δισ. δολαρίων που είχε ήδη αναγνωριστεί νωρίτερα, το οποίο συνδέεται με την αύξηση της αξίας του ίδιου του προθεσμιακού συμβολαίου. Η αφαίρεση αυτού του ποσού αποτρέπει τη διπλή καταμέτρηση και μειώνει την καθαρή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και της καθαρής αξίας ενεργητικού σε περίπου 4,45 δισ. δολάρια.

Με βάση αυτή την προσαρμογή, η BTIG εκτιμά τη δίκαιη αξία της συμμετοχής της SoftBank στην OpenAI στα 54,9 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει τη λογιστική αξία στο τέλος του δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου, την επένδυση των 22,5 δισ. δολαρίων τον Δεκέμβριο, μια προηγούμενη κεφαλαιακή ένεση 1,45 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο, καθώς και το νεοϋπολογισμένο κέρδος στα ίδια κεφάλαια.

Η BTIG εκτιμά τη συνολική καθαρή αξία ενεργητικού της SoftBank σε περίπου 189 δισ. δολάρια μετά την προσαρμογή, γεγονός που καθιστά την OpenAI περίπου το 30% της NAV του ομίλου. Συγκριτικά, η BTIG σημειώνει ότι η OpenAI αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% της χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης της Microsoft.

Η BTIG διατηρεί σύσταση Αγορά (Buy) για τη SoftBank Group και τιμή-στόχο τις 5.400 γιεν, βάσει αποτίμησης «άθροισμα των μερών», η οποία εφαρμόζει έκπτωση εταιρείας συμμετοχών επί της καθαρής αξίας ενεργητικού.





