Πώς επηρεάζεται η ελληνική οικονομία από την αναστάτωση στην αγορά χρυσού και από την αβεβαιότητα του δολαρίου

H εκτίναξη της αξίας του χρυσού και του ασημιού αποδόθηκε κυρίως στον ρόλο τους ως ασφαλή επενδυτικά καταφύγια σε μια περίοδο κλιμακούμενης γεωπολιτικής αναταραχής. Η βουτιά τους μετά τα ιστορικά υψηλά σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση του προτεινόμενου αντικαταστάτη του προέδρου της Fed από τον πρόεδρο Τραμπ.

Η κατάρρευση των πολύτιμων μετάλλων μεταδόθηκε ευρύτερα στις αγορές στις ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα, προκαλώντας γενικευμένες ρευστοποιήσεις σε πολλές μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις τον τελευταίο χρόνο.

Επικράτησε ένα κλίμα αποστροφής ρίσκου και απομόχλευσης, ένα ξέπλυμα της μόχλευσης που είχε συσσωρευτεί στο σύστημα. Η εύκολη πρόσβαση σε ρίσκο και οι συγκεντρωμένες θέσεις άρχισαν να ξετυλίγονται.

Πολλοί συνέδεσαν το selloff με την πρόταση του Τραμπ για την νέα ηγεσία στη Fed, τον πρώην διοικητή Kevin Warsh.

Όμως, η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων κατέρρευσαν απλά επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαν εκτιναχθεί σε νέα ρεκόρ. Μόλις ξεκίνησε η κατοχύρωση κερδών το φαινόμενο πήρε διάσταση χιονοστιβάδας. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο και τα margin calls, οι πωλήσεις ορμής (momentum selling) και η αποκλιμάκωση της πολεμικής ρητορικής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τουλάχιστον προς το παρόν.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το περιουσιακό στοιχείο που επηρεάζεται περισσότερο από τη νομισματική πολιτική της Fed είναι το ομόλογο του αμερικανικού Δημοσίου. Όμως, η απόδοση του παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Warsh.

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων δεν μπορεί να κατέρρευσαν λόγω της υποψηφιότητας Warsh. Απλά συνέπεσε να συμβούν την ίδια ημέρα.

Φυσικά, οι τιμές θα μπορούσαν να πέσουν περισσότερο αφού και το πετρέλαιο υποχωρούσε 5% τη Δευτέρα. Συνήθως προηγείται και καθοδηγεί όλο το σύμπλεγμα των εμπορευμάτων. Μόλις, όμως, οι επενδυτές αισθανθούν ότι η αγορά πολύτιμων μετάλλων έχει σταθεροποιηθεί θα αρχίσουν ξανά να αγοράζουν.

Οι δύο θεμελιώδεις παράγοντες πίσω από την άνοδο παραμένουν αμετάβλητοι. Αφενός το δολάριο ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει να αποδυναμώνεται, αφετέρου εκτιμάται ότι οι κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να αυξάνουν τα αποθέματα τους σε χρυσό.

Η JPMorgan προβλέπει ότι η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές θα ωθήσει την τιμή του χρυσού στα $6.300 η ουγγιά έως το τέλος του 2026.

«Παραμένουμε με ισχυρή πεποίθηση για την ανοδική πορεία του χρυσού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στηριζόμενοι σε μια διαρθρωτική και συνεχιζόμενη τάση διαφοροποίησης που έχει ακόμη δρόμο να διανύσει μέσα σε ένα πλαίσιο όπου τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να υπεραποδίδουν έναντι των χάρτινων», σημειώνει σε έκθεση της.

Προβλέπει αγορές χρυσού 800 τόνων φέτος από τις κεντρικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τη Citi, οι επενδυτικές τοποθετήσεις στον χρυσό στηρίζονται σε ένα ευρύ μίγμα αλληλεπικαλυπτόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών κινδύνων. Ωστόσο, εκτιμά ότι περίπου το ήμισυ αυτών των κινδύνων μπορεί να υποχωρήσει αργότερα μέσα στο έτος.

Ανάμεσα στα ρίσκα αυτά που στηρίζουν τη ζήτηση για χρυσό σημειώνει τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας, τις ανησυχίες για το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, την αβεβαιότητα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον κίνδυνο σύγκρουσης Κίνας-Ταιβάν.

Η κρίση στον χρυσό και η αλλαγή στρατηγικής στο δολάριο μπορούν να επηρεάσουν την ελληνική οικονομία μέσω διαφόρων διαύλων, ακόμη και αν οι επιπτώσεις δεν είναι άμεσες.

Η Ελλάδα εισάγει μεγάλο μέρος της ενέργειας και πρώτων υλών σε δολάρια. Η εξασθένηση του δολαρίου καθιστά τα εισαγόμενα προϊόντα σε δολάρια φθηνότερα, μειώνοντας τον πληθωρισμό.

Αντίθετα, η αβεβαιότητα στις αγορές πολύτιμων μετάλλων μπορεί να αυξήσει τη μεταβλητότητα σε αγορές εμπορευμάτων και να προκαλέσει προσωρινές αυξήσεις τιμών σε χρυσό, ασήμι, πετρέλαιο ή άλλα commodities.

Γενικότερα, η μεταβλητότητα μπορεί να περιορίσει τη διάθεση των επενδυτών να χρηματοδοτήσουν έργα ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε τομείς ευαίσθητους σε διεθνείς τιμές (ενέργεια, βιομηχανία, εξαγωγές).