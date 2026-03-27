Η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο πόλεμος στο Ιράν δημιουργεί προκλήσεις για την οικονομία των ΗΠΑ, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι ακριβώς αυτό μπορεί να σημαίνει για τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές στη νομισματική πολιτική της Fed.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει νέους κινδύνους τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την ανάπτυξη», ανέφερε η Πόλσον

Σημείωσε ότι ο πληθωρισμός έχει υπερβεί τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ για εκτεταμένη περίοδο, παρά τη «σημαντική πρόοδο» που έχει σημειωθεί στη μείωση των πιέσεων στις τιμές. Η Πόλσον πρόσθεσε ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι «συνεπείς» με τον στόχο αυτό, αλλά πρόσθεσε ότι «ενδέχεται επίσης να είναι λίγο πιο ευάλωτες».

Το σχόλιο της Πόλσον σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις διατυπώθηκε σε παρατηρήσεις που εξέταζαν πώς η άνοδος των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον της οικονομίας και πώς η Fed ενδέχεται να ανταποκριθεί, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα όσον αφορά την κατανόηση σε πραγματικό χρόνο των παραγόντων που οδηγούν στην τρέχουσα αύξηση της παραγωγικότητας.

Εξήγησε ότι μια αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης που θα μπορούσε να οφείλεται σε κέρδη παραγωγικότητας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί από την κεντρική τράπεζα, δεδομένου του πληθωρισμού που υπερβαίνει τον στόχο.

«Αν ο πληθωρισμός ήταν στο στόχο του 2%, θα ένιωθα πιο άνετα να είμαι υπομονετική, να διατηρήσω τη νομισματική πολιτική σε αναμονή και να περιμένω να δω αν μια υποθετική αύξηση της ανάπτυξης ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό» σημείωσε η Αμερικανίδα τραπεζίτρια.

«Αλλά αν ο πληθωρισμός είναι πάνω από 2% και παραμένει έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα, θα ήμουν πιο επιφυλακτική. Θα ήμουν πιο διατεθειμένη να σταθμίσω περισσότερο την πιθανότητα υπερθέρμανσης κατά τον καθορισμό της κατάλληλης πολιτικής» συμπλήρωσε.