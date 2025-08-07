Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) προχώρησε την Πέμπτη στην πέμπτη διαδοχική μείωση των κυρίων επιτοκίων της, εν μέσω των πιέσεων που προκαλεί ο πληθωρισμός στη βρετανική οικονομία και καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εμφανίστηκαν «διχασμένοι» σε μεγάλο βαθμό για τη σημερινή απόφαση.

Στην ανακοίνωση μετά από τη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής (MPC), σημειώνεται πως το τραπεζικό επιτόκιο μειώνεται κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4% από το 4,25%, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Τέσσερις από τους εννέα υπεύθυνους χάραξης πολιτικής -ανησυχώντας για τον υψηλό πληθωρισμό- προσπάθησαν να διατηρήσουν το κόστος δανεισμού αμετάβλητο.

Η δυσκολία επίτευξης συμφωνίας σήμαινε ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής έπρεπε να διεξαγάγει δύο ψηφοφορίες για τα επιτόκια για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με τη MPC, διχασμένη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης του πληθωρισμού, ο οποίος σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας θα διπλασιαστεί σύντομα σε σχέση με τον στόχο του 2%, και της πρόσφατης επιδείνωσης της ανεργίας, ο διοικητής Άντριου Μπέιλι και τέσσερις συνάδελφοί του τάχθηκαν υπέρ της μείωσης του επιτοκίου της Τράπεζας από 4,25% σε 4%.

Ωστόσο, αυτό συνέβη μόνο μετά την πρώτη ψηφοφορία, η οποία κατέληξε σε ισοπαλία 4-4-1.

Τα τέσσερα μέλη της MPC που υποστήριξαν τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων ήταν η Κλερ Λομπάρντελι, αναπληρώτρια διοικητής για τη νομισματική πολιτική, η οποία αποσχίστηκε από την πλειοψηφία για πρώτη φορά. Ο επικεφαλής οικονομολόγος Χιου Πιλ ψήφισε επίσης υπέρ της διατήρησης του επιτοκίου της Τράπεζας στο 4,25%.

Η BoE επανέλαβε την κατεύθυνση της για «σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση» όσον αφορά περαιτέρω μειώσεις του κόστους δανεισμού, αλλά πρόσθεσε μια νέα φράση στο μήνυμά της σχετικά με τις προοπτικές, υπονοώντας ότι η σειρά των μειώσεων των επιτοκίων ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της.

«Ο περιοριστικός χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής έχει μειωθεί με τη μείωση του επιτοκίου της Τράπεζας», ανέφερε, χωρίς να αναφέρει πλέον ρητά ότι η πολιτική παραμένει περιοριστική. Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία για το κόστος δανεισμού.

Η διακοπή της διαδικασίας μείωσης των επιτοκίων θα ήταν ένα πλήγμα για την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και τον πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί να τηρήσουν την υπόσχεσή τους προς τους ψηφοφόρους να επιταχύνουν την αργή οικονομική ανάπτυξη της Βρετανίας.

Ο Μπέιλι δήλωσε ότι η απόφαση για την πέμπτη μείωση των επιτοκίων από τον Αύγουστο του περασμένου έτους ήταν «εξαιρετικά ισορροπημένη», αν και θεωρεί ότι τα επιτόκια εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθοδική πορεία.

«Ωστόσο, τυχόν μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων θα πρέπει να γίνουν σταδιακά και με προσοχή», ανέφερε ο Μπέιλι σε δήλωσή του.