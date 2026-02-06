Πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών τα κέρδη της Societe Generale

Η Societe Generale ανέβασε την Παρασκευή τον βασικό στόχο κερδοφορίας για το 2026, αφού ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου χάρη στη μείωση του κόστους και την αύξηση των λιανικών πωλήσεων, που αντιστάθμισαν τη σημαντική πτώση των εσόδων της επενδυτικής τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα του γαλλικού δανειστή για το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 1,42 δισεκατομμύρια ευρώ , 21% υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση 12 αναλυτών που συγκέντρωσε η εταιρεία.

Τα έσοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξήθηκαν κατά 1,6% στα 6,73 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω από τη μέση εκτίμηση των 6,65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, σύμφωνα με την δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη τράπεζα της Γαλλίας.

Η SocGen, υπό την ηγεσία του CEO Σλαβόμιρ Κρούπα, προσπάθησε να αντιστρέψει τα χρόνια της υποαπόδοσης, ακολουθώντας μια διπλή στρατηγική μείωσης του κόστους και ενίσχυσης του βασικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Η προσέγγιση αυτή συνέβαλε στην αναζωπύρωση της εμπιστοσύνης σε μια εποχή που οι ξένοι επενδυτές έχουν γίνει πιο επιλεκτικοί όσον αφορά τους γαλλικούς δανειστές, εν μέσω πολιτικής αστάθειας και αυξήσεων φόρων με στόχο τη στήριξη των δημόσιων οικονομικών.

Η τράπεζα αύξησε τον στόχο της για το 2026 όσον αφορά την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων - ένα βασικό μέτρο κερδοφορίας - σε περισσότερο από 10%, έναντι του προηγούμενου εύρους 9% έως 10%.

Η SocGen δήλωσε ότι αναμένει αύξηση των εσόδων άνω του 2% το 2026 και μείωση του κόστους κατά περίπου 3%. Διατήρησε τον στόχο για αναλογία κόστους προς έσοδα κάτω του 60%, σχεδόν πέντε ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι ήταν το τέταρτο τρίμηνο.

Η ανάκαμψη του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου στο γαλλικό τμήμα λιανικής, σε συνδυασμό με τα ισχυρά αποτελέσματα στον τομέα των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, συνέβαλαν στην αύξηση των κερδών.