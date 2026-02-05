Πάνω από τα 400 δισ. δολάρια τα έσοδα της Google - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η μεγάλη αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που θα κάνει η Alphabet (μητρική της Google) εντός του 2026 βρίσκεται «ψηλά» στην αποτίμηση των εταιρικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε την Τετάρτη ο αμερικανικός τεχνολογικός «κολοσσός».

Η εταιρεία αναμένει να δαπανήσει 175 έως 185 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026, σχεδόν διπλάσιες από τις αντίστοιχες του 2025 και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν το ποσό να διαμορφωθεί στα 119 δισ. δολάρια.

«Υπάρχουν μόνο 59 άλλες εταιρείες στον S&P 500 που η Alphabet δεν θα μπορούσε να αγοράσει με τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες που προγραμματίζει για φέτος», σημείωσε η Bespoke Investment Group στο X.

Οι μηνιαία ενεργοί χρήστες του Gemini ξεπέρασαν τους 750 εκατ., με την Τεχνητή Νοημοσύνη να συνεχίζει να «οδηγεί» το momentum για την εταιρεία, ανέφερε επιπλέον ο Πιτσάι.

Ακόμα, η Alphabet κέρδισε 2,82 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 113,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 2,64 δολαρίων ανά μετοχή με έσοδα 111,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τριμηνιαία λειτουργικά έσοδα της Alphabet αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 35,93 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η ανάπτυξη της Alphabet παραμένει τεράστια για μια εταιρεία του μεγέθους της. Βρίσκεται σε ιδανική θέση για να επωφεληθεί από την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την αύξηση του ενδιαφέροντος για αυτόν τον τομέα σε ολόκληρο τον πλανήτη», δήλωσε ο Κρίστοφερ Μπάλαρντ, διευθύνων σύμβουλος της Check Capital Management, στο Investing.com.

«Ξεπέρασαν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικών εσόδων για πρώτη φορά και ανακοίνωσαν σχέδια να δαπανήσουν περίπου 180 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να συνεχίσουν αυτά τα κολοσσιαία συνολικά ποσά» συμπλήρωσε.

Με αύξηση 48% σε ετήσια βάση στα έσοδα, που έφτασαν τα 17,66 δισεκατομμύρια δολάρια, το Google Cloud ενίσχυσε τη θέση του ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα της Alphabet.

Παρά την προσοχή που έλκει η τεχνητή νοημοσύνη, η βασική δραστηριότητα της Alphabet, Google Services, που περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες όπως διαφημίσεις, Android, Chrome, Google Maps, Search και YouTube, συνέχισε να παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Ο τομέας αυτός απέφερε έσοδα 95,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 14% σε ετήσια βάση.