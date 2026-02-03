Πάνω από τα 1,4 δισ. δολάρια οι πωλήσεις της Palantir - Οι επικρίσεις για την ICE στις ΗΠΑ

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν οι συνολικές πωλήσεις της Palantir Technologies για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, με την εταιρεία να ενισχύεται από τα έσοδα που αποκόμισε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Τα έσοδα που προήλθαν από την αμερικανική κυβέρνηση αυξήθηκαν κατά 66% το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 570 εκατομμύρια δολάρια, συμβάλλοντας στην αύξηση των συνολικών πωλήσεων σε 1,41 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών για 1,33 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η εταιρεία προέβλεψε πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο πάνω από τις εκτιμήσεις και επισήμανε μια απότομη αύξηση των πωλήσεων το 2026, που θα οφείλεται εν μέρει σε κυβερνητικές συμβάσεις.

«Πιστεύουμε ότι οι αυξανόμενοι πολιτικοί άνεμοι για την επανεκβιομηχάνιση και η ενίσχυση των αμερικανικών αλυσίδων εφοδιασμού παρέχουν ένα γόνιμο υπόβαθρο για την ανάπτυξη του λογισμικού της Palantir που αυξάνει την αποδοτικότητα», δήλωσαν οι αναλυτές της Morningstar.

Ο διευθύνων σύμβουλος Αλεξ Καρπ υπερασπίστηκε την τεχνολογία παρακολούθησης της Palantir, τονίζοντας ότι διαθέτει διασφαλίσεις για την αποτροπή της κυβερνητικής υπερβολής.

Είπε ότι η εταιρεία «υποστηρίζει με κριτικό τρόπο, μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες, περίπλοκες και ασυνήθιστες επιχειρήσεις στις οποίες έχει εμπλακεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ», αλλά δεν διευκρίνισε σε ποια κυβερνητικά προγράμματα έχει εμπλακεί η Palantir.

Οι δηλώσεις του Καρπ έρχονται σε μια περίοδο που οι εταιρείες που συνδέονται με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πολιτική, δημόσια και επενδυτική κριτική, μετά την αντίδραση για τις επιθετικές τακτικές της υπηρεσίας μετά από δύο θανατηφόρα περιστατικά πυροβολισμών Αμερικανών πολιτών τον Ιανουάριο.

Ορισμένες εταιρείες έχουν προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε αποστασιοποίηση από τις συμβάσεις με την ICE, επικαλούμενες κινδύνους για τη φήμη και τη διακυβέρνησή τους, όπως η γαλλική εταιρεία πληροφορικής Capgemini, η οποία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα πουλήσει τη μονάδα υπηρεσιών της προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μετά την αντίδραση πολιτικών, επενδυτών και εργαζομένων για μια σύμβαση παρακολούθησης με την ICE.

Πέρυσι, η Palantir υπέγραψε σύμβαση με την ICE για την ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, η οποία, στις 3 Ιουνίου, ήταν η μεγαλύτερη μεμονωμένη ανάθεση από την υπηρεσία μεταξύ 46 ομοσπονδιακών συμβάσεων από το 2011.