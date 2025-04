Ουκρανία: Υπέγραψε μνημόνιο προθέσεων με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Πέμπτη (17/04) ότι υπέγραψε τη βάση μιας συμφωνίας για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ, αν και οι λεπτομέρειες του πλαισίου της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η Γιούλια Σβιριντένκο υπουργός οικονομικής ανάπτυξης και εμπορίου της Ουκρανίας, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει ένα «μνημόνιο προθέσεων» που αποτελεί τη βάση μιας συμφωνίας που είναι πιθανό να δει την Ουκρανία και τις ΗΠΑ να αναπτύσσουν από κοινού τους φυσικούς πόρους της χώρας, όπως αναφέρει το CNBC.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X