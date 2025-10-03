Όσα μας «ψιθυρίζει» ο Μπάφετ με την εξαγορά της OxyChem

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της πετροχημικής μονάδας της Occidental Petroleum, OxyChem, έναντι 9,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά.

Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη για την Berkshire από το 2022, όταν κατέβαλε 11,6 δισ. για την ασφαλιστική Alleghany, ενώ έρχεται σε μια περίοδο όπου ο όμιλος διαθέτει ρεκόρ 344 δισ. δολαρίων σε μετρητά. Η τελευταία φορά δε που η Berkshire προχώρησε σε συμφωνία στον κλάδο χημικών ήταν το 2011, με την εξαγορά της Lubrizol έναντι περίπου 10 δισ. δολαρίων.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Berkshire επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην Occidental, και το μερίδιο της στα τέλη Ιουνίου ανερχόταν στο 28,2%. H μετοχή της Οccidental χαιρέτισε την είδηση με άνοδο στα χρηματιστηριακά ταμπλό, καθώς θα χρησιμοποιήσει τα 6,5 δισ. από τα έσοδα για την αποπληρωμή χρέους, παραμένοντας πιστή στη δέσμευση της CEO της Occidental, Vicki Hollub, για τη μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

Γιατί όμως ο παππούς της Wall αποφάσισε να δώσει περίπου 10 δισ. δολάρια για τη θυγατρική της Οccidental που αποφέρει περίπου 5 δισ. σε ετήσια έσοδα;

Με την πρώτη ματιά το deal μπορεί να ξενίζει, όμως όπως θα δούμε παρακάτω αυτή η συμφωνία ταιριάζει απόλυτα με το playbook του Μπάφετ.

Ποια είναι η OxyChem και τι παράγει

H OxyChem παράγει χημικά για την επεξεργασία νερού, την υγειονομική περίθαλψη και άλλες εμπορικές χρήσεις.

Πρόκειται για μια εταιρεία με 100+ χρόνια λειτουργίας και ηγετικής πορείας προς έναν ασφαλέστερο κόσμο με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, καθότι είναι κορυφαίος παραγωγός σε παγκόσμια κλίμακα των περισσότερων χημικών ουσιών που κατασκευάζονται με προτεραιότητα στην ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Η ανάπτυξη και παραγωγή απαραίτητων χημικών ουσιών είναι θεμελιώδης για τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο καθώς διασφαλίζει την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, την υποστήριξη της υγείας με απολυμαντικά και πολλαπλά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ιατρική περίθαλψη, έως την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και την ενεργοποίηση κρίσιμων τεχνολογιών και προϊόντων δομικών κατασκευών που προάγουν την ευημερία και την ενεργειακή απόδοση.

Από την οικογένεια των προϊόντων της μια από τα πιο σημαντικές κατηγορίες είναι τα χλωροαλκαλικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για να κάνουν το νερό ασφαλές για πόση και για πολλά προϊόντα είναι απαραίτητο συστατικό πολλών φαρμακευτικών προϊόντων.

Η καυστική σόδα της OxyChem είναι επίσης κεντρικής σημασίας για την παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και αλουμινίου και χρησιμοποιείται στην ανακύκλωση μπαταριών ενώ το καυστικό κάλιο είναι ένα κύριο συστατικό σε λιπάσματα, μπαταρίες, σαπούνια και απορρυπαντικά, καθώς και σε ειδικά γυαλιά.

Χρησιμοποιείται επίσης στις εγκαταστάσεις άμεσης δέσμευσης αέρα της Oxy, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να μειώσει τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Μια άλλη σημαντική κατηγορία προϊόντων είναι τα προϊόντα ρητίνης πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) που χρησιμοποιούνται για σωληνώσεις ύδρευσης και ένα ευρύ φάσμα ιατρικών υλικών- οροί για παράδειγμα- καθώς και για δομικά υλικά μακράς διαρκείας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε εγκαταστάσεις άμεσης δέσμευσης αέρα.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία αναπτύσσει και παραχωρεί με άδεια χρήσης τις τεχνολογίες που σχετίζονται με το βινύλιο σε εξειδικευμένους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο, και τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν σήμερα αυτές τις τεχνολογίες αποτελούν περισσότερο από το ένα τρίτο της παγκόσμιας δυναμικότητας παραγωγής χλωριούχου βινυλίου με βάση το αιθυλένιο.

Όσον αφορά τώρα τις χλωριωμένες οργανικές ουσίες, το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει το 4CPe, ένα προϊόν που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την OxyChem και χρησιμοποιείται σε ψυκτικά μέσα επόμενης γενιάς, φιλικά προς το κλίμα, και με μηδενική επιρροή στο στρώμα του όζοντος.

Τι θέλει να μας υπενθυμίσει ο γκουρού της Wall

Στην ουσία ο Μπάφετ με αυτή την εξαγορά μας «κλείνει το μάτι» υποδεικνύοντας μας τους κλάδους που πιστεύει ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν καλό κύκλο εργασιών στο μέλλον και ως εκ τούτου θα εξασφαλίζουν επαρκή ζήτηση για τα προϊόντα της ΟxyChem.

Επιπλέον, για άλλη μια φορά μας υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα ενός καλού επενδυτή, ήτοι να προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο του και εταιρείες που προσφέρουν ένα μηχάνημα ανάληψης μετρητών με διαχρονική ισχύ.

Η OxyChem όπως αναλύσαμε πιο πάνω παράγει κρίσιμες χημικές ουσίες όπως χλώριο, καυστική σόδα και PVC που χρησιμοποιούνται σε σταθερά αναπτυσσόμενους κλάδους όπως εκείνοι της επεξεργασίας νερού, των φαρμακευτικών προϊόντων και των κατασκευών.

Επομένως, τα προϊόντα της ΟxyChem αναμένεται να έχουν διαρκή ζήτηση, παρέχοντας προβλέψιμα και ανθεκτικά έσοδα, ακόμα και σε περίπτωση ύφεσης.

Ο Μπάφετ λοιπόν για άλλη μια φορά μας έδωσε το μάθημα ότι για επιχειρήσεις με σταθερές ταμειακές ροές, αξίζει να πληρώσεις ένα premium ποσό ακόμα κι αν τα κέρδη δεν είναι επί του παρόντος εντυπωσιακά.

Αρκεί να υπάρχουν υγιή περιθώρια κέρδους και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Βλέπετε, τα έσοδα από μόνα τους δεν αποκαλύπτουν πολλές φορές όλη την αλήθεια.

Οι πετροχημικές δραστηριότητες, όπως αυτές της OxyChem, συχνά απολαμβάνουν περιθώρια EBITDA 20-30%, με αποτέλεσμα σημαντικό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις.

Το συνολικό περιθώριο EBITDA της Occidental Petroleum για το 2024 ήταν περίπου 47,85%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η OxyChem πρέπει επίσης να παράγει αξιοπρεπή περιθώρια κέρδους.

Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει ισχυρή θέση στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι πέρα από τις ταμειακές ροές, η OxyChem προσφέρει έκθεση σε έσοδα που συνδέονται με τον πληθωρισμό, καθώς οι τιμές των χημικών προϊόντων συχνά προσαρμόζονται με το κόστος των βασικών προϊόντων. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες για λειτουργική αποτελεσματικότητα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει τις αποδόσεις πέρα από την τρέχουσα αποτίμηση.

Ανακεφαλαιώνοντας, αυτή η τελευταία πιθανότατα συμφωνία του «παππού της Wall» χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι όσοι έχουμε εύρος επενδυτικού ορίζοντα, θα πρέπει να κοιτάμε πέραν των εσόδων που εμφανίζει μια εταιρεία την εκάστοτε χρονική στιγμή. Η ποιότητα, η ανθεκτικότητα και η προβλεψιμότητα των εσόδων καθώς και τα ισχυρά περιθώρια θα πρέπει να ελκύουν την επενδυτική μας προσοχή.

Άλλωστε ποιο είναι το απόσταγμα της επενδυτικής κουλτούρας του Μπάφετ;

Aγοράστε επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας, κρατήστε τις για δεκαετίες και αφήστε τη ροή μετρητών να κάνει τη δουλειά της.





[email protected]

Aποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.