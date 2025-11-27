Ορισμένα στελέχη της ΕΚΤ «δείχνουν» ότι οι μειώσεις των επιτοκίων τελείωσαν

«Σήμα» για ότι η ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει φτάσει στο τέλος της έστειλαν ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κατά την τελευταία συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας, στις 29 και 30 Οκτωβρίου.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης που δημοσίευσε την Πέμπτη η ΕΚΤ, ενόψει και της τελευταίας απόφασης που θα ανακοινώσει για το 2025 η Φρανκφούρτη, στις 18 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως τους τελευταίους μήνες η ΕΚΤ έχει διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της, στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνει ώστε να καθιερωθεί μεσοπρόθεσμοα ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη στα επίπεδα του 2%, με στόχο τη σταθερότητα της οικονομίας.

Με βάση τα στοιχεία για τον Οκτώβριο, ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,1%.

Αυτό ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των επιτοκίων φέτος και οι αγορές βλέπουν πλέον μόνο μία στις τρεις πιθανότητες για περαιτέρω χαλάρωση το 2026.

Τα εν λόγω μέλη της ΕΚΤ υποστήριξαν πως, εκτός αν προκύψουν νέοι κίνδυνοι, οι τρέχουσες ευνοϊκές προοπτικές «είναι πιθανό να διατηρηθούν» και ότι η νομισματική πολιτική «δεν πρέπει να προσαρμοστεί σε απόκριση σε μέτριες και προσωρινές διακυμάνσεις του πληθωρισμού».

Ωστόσο, ορισμένες απόψεις υποστήριξαν ότι δεν είναι σαφές εάν η οικονομία της Ευρωζώνης έχει «αρκετή δυναμική» για να αντέξει την τρέχουσα στάση της πολιτικής χωρίς να επηρεαστεί περαιτέρω η ανάπτυξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες, ιδίως λόγω των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων, και ότι η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων τον Οκτώβριο θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για την αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου πριν από τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Το Συμβούλιο τόνισε επίσης ότι «το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων πολιτικής πρέπει να θεωρηθεί επαρκώς ισχυρό για τη διαχείριση των σοκ».