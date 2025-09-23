ΟΟΣΑ: Σε τροχιά οικονομικής επιβράδυνσης η Ευρώπη λόγω αμερικανικών δασμών

Η οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική, καθώς η γενναιόδωρη δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας ενισχύει την εμπιστοσύνη και αντισταθμίζει την αναταραχή στη Γαλλία. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστεί μεγαλύτερη αδυναμία καθώς οι αμερικανικοί δασμοί αρχίζουν να επιδρούν πλήρως, σύμφωνα με βασικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Η Ευρωζώνη αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι προέβλεπαν οι οικονομολόγοι φέτος, προκαλώντας συζήτηση για το αν η ανθεκτικότητα της περιοχής είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι θεωρούνταν και για το πόση ζημιά θα προκαλέσει στις 20 χώρες - μέλη η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία.

Ενισχύοντας την εικόνα ανθεκτικότητας, ο σύνθετος δείκτης PMI της HCOB αυξήθηκε στο 51,2 τον Σεπτέμβριο από 51,0 τον Αύγουστο, σημειώνοντας τον ένατο διαδοχικό μήνα ανάπτυξης.

Η Γερμανία σηκώνει το βάρος της Ευρωζώνης

Η υποκείμενη τάση ήταν ωστόσο ανάμεικτη, υποδηλώνοντας ότι η βιομηχανική ανάκαμψη μπορεί να εξασθενεί, αφήνοντας τον τομέα υπηρεσιών να στηρίζει την ανάπτυξη.

«Οι λεπτομέρειες δεν είναι τόσο ρόδινες όσο δείχνει ο κύριος δείκτης», ανέφερε ο Ρικάρντο Μαρτσέλι Φαμπιάνι της Oxford Economics.



Οι παραγγελίες από το εξωτερικό συνεχίζουν να μειώνονται, κάτι που δείχνει ότι δεν αναμένεται ισχυρή ανάκαμψη μετά την πτώση των εξαγωγών λόγω των δασμών.



Μια ακόμη ανησυχία είναι ότι η σταθερή βελτίωση των στοιχείων PMI αποδίδεται αποκλειστικά στη Γερμανία, όπου η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια.

«Η Γαλλία ξεχωρίζει αρνητικά», δήλωσε ο Μπερτ Κολίν της ING. «Με αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα, η γαλλική οικονομία φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτή την αστάθεια».



Ο δείκτης PMI της Γερμανίας ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο 16 μηνών (52,4), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Αντίθετα, η δραστηριότητα στη Γαλλία συρρικνώθηκε για 13ο μήνα, με τον PMI να υποχωρεί στο 48,4, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Αντίστοιχα, και οι βρετανικές επιχειρήσεις ανέφεραν απώλεια δυναμικής, καθώς ο PMI υποχώρησε στο 51,0 τον Σεπτέμβριο από 53,5 τον Αύγουστο.

Έπεται η πλήρη επίδραση των δασμών Τραμπ

Η Ευρωζώνη δεν έχει ακόμη νιώσει πλήρως το πλήγμα των αμερικανικών δασμών, που αναμένεται να επιβραδύνουν τον ήδη μέτριο ρυθμό ανάπτυξης, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση του ΟΟΣΑ.

«Οι πλήρεις επιπτώσεις των αυξήσεων δασμών δεν έχουν ακόμη φανεί – πολλές αλλαγές εφαρμόζονται σταδιακά και οι επιχειρήσεις απορρόφησαν αρχικά μέρος του κόστους – αλλά γίνονται ολοένα πιο ορατές», σημείωσε ο ΟΟΣΑ.



Αυτό θα μειώσει την ανάπτυξη της Ευρωζώνης στο 1,0% το επόμενο έτος από 1,2% φέτος, καθώς οι αυξημένες εμπορικές τριβές και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αντισταθμίζουν το όφελος από τα χαμηλότερα επιτόκια της ΕΚΤ και την επεκτατική πολιτική της Γερμανίας.

Η ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αναμένεται να πέσει στο 1,0% το 2026 από 1,4% το 2025 λόγω πιο αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, υψηλότερου κόστους εμπορίου και μεγαλύτερης αβεβαιότητας.

«Η δημοσιονομική επέκταση στη Γερμανία αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, αλλά η αναμενόμενη δημοσιονομική σύσφιξη στη Γαλλία και την Ιταλία θα περιορίσει την ανάπτυξη», πρόσθεσε ο ΟΟΣΑ.

Ο ΟΟΣΑ επιβεβαίωσε την εκτίμηση της ΕΚΤ ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά ή λίγο κάτω από τον στόχο του 2%, διατηρώντας τις ελπίδες για πρόσθετη νομισματική χαλάρωση, ιδίως καθώς η ανάπτυξη της κατανάλωσης επιβραδύνεται.