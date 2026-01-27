Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ζητούν από την Κομισιόν αλλαγές σε κανονισμούς και ρυθμιστικό πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (EBF) προειδοποίησε την Κομισιόν πως το ρυθμιστικό και κανονιστικό περιβάλλον για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, τονίζοντας πως ο κλάδος κινδυνεύει να μείνει ακόμα πιο πίσω στην «κούρσα» με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές του.

Σε επιστολή προς αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έφτασε την κατοχή του Reuters, η EBF υπογραμμίζει πως η τρέχουσα κατάσταση «δεν είναι ούτε ικανοποιητική ούτε βιώσιμη».

«Το κανονιστικό και εποπτικό περιβάλλον έχει γίνει όλο και πιο περίπλοκο και κατακερματισμένο», έγραψε ο πρόεδρος της EBF, Σλάβομιρ Κρούπα, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής τράπεζας Societe Generale, στην επιστολή της 19ης Ιανουαρίου που είδε το Reuters.

«Οι τράπεζες, που ήδη υπόκεινται σε υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις, λειτουργούν υπό το φάσμα περαιτέρω αυξήσεων».

Ο Krupa ανέφερε στοιχεία που συγκέντρωσε η EBF για την περίοδο 2021-2024, σύμφωνα με τα οποία 15 μεγάλες τράπεζες έπρεπε να διατηρήσουν επιπλέον κεφάλαια άνω των 100 δισ. ευρώ λόγω διακριτικών εποπτικών μέτρων.

Το 90% του καθαρού κεφαλαίου που δημιουργήθηκε διατέθηκε για την κάλυψη αυτών των μέτρων, με αποτέλεσμα να χαθεί 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ σε δυνητική δανειοδοτική ικανότητα, σύμφωνα με την EBF.

Οι σχετικά χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης προβληματίζουν από καιρό τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις επιχειρήσεις, ενώ οι προσπάθειες για την ενοποίηση των διαφορετικών τραπεζικών τομέων της περιοχής αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Οι κινήσεις του Τραμπ στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τις ρυθμιστικές αρχές να μειώσουν τη γραφειοκρατία - δίνοντας ενδεχομένως στους «κολοσσούς» της Wall Street ακόμη μεγαλύτερη δύναμη - και οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου χαλαρώνουν ορισμένους κανόνες.

Οι πρόσφατες αλλαγές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο «υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία της ρυθμιστικής μεταρρύθμισης, καθώς η Ευρώπη διακινδυνεύει να υποστεί περαιτέρω ανταγωνιστικό μειονέκτημα όσον αφορά την ισότιμη μεταχείριση, το οποίο θα μπορούσε να είναι μη αναστρέψιμο για την οικονομία μας», έγραψε ο Κρούπα.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες απολαμβάνουν μια σειρά από ρεκόρ κερδών, με τις τιμές των μετοχών να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, χάρη στη βελτίωση των περιθωρίων δανεισμού και στο ευνοϊκό περιβάλλον για τη χορήγηση δανείων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρότεινε τον Δεκέμβριο την απλοποίηση της τραπεζικής ρύθμισης, αλλά δεν προχώρησε στην ελάφρυνση του συνολικού χρηματοοικονομικού βάρους.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, ανέφερε προ ημερών ότι η προσέγγιση αυτή ενισχύει την ανθεκτικότητα των τραπεζών και ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν εμποδίζουν τη χορήγηση δανείων. Ορισμένοι εποπτικοί φορείς υποστηρίζουν ιδιωτικά ότι οι χαμηλότερες απαιτήσεις θα αυξήσουν τις πληρωμές στους μετόχους και όχι τη δανειοδότηση.

Η EBF δήλωσε ότι υποστηρίζει την έμφαση της ΕΕ στην απλοποίηση, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία μιας ένωσης κεφαλαιαγορών μέσω της πρωτοβουλίας για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, αλλά ζήτησε περισσότερα.

Αυτό περιλαμβάνει την εξάλειψη των διπλών κεφαλαίων, την κατάργηση του αποθέματος ασφαλείας για συστημικούς κινδύνους και τη διασφάλιση ότι οι κανόνες για τα τμήματα συναλλαγών των τραπεζών είναι ευθυγραμμισμένοι με αυτούς των ΗΠΑ.