Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σημαντικά τον Ιανουάριο λόγω δασμών

Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ επιταχύνθηκαν τον Ιανουάριο, με το κόστος των αγαθών εκτός τροφίμων και ενέργειας να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 3,5 ετών, καθώς οι επιχειρήσεις μετέφεραν στις τιμές τους το αυξημένο κόστος από τους εισαγωγικούς δασμούς στις αρχές του έτους.

Η ισχυρότερη από την αναμενόμενη άνοδος του Δείκτη Τιμών Παραγωγού που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή ενίσχυσε τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων πριν από τον Ιούνιο.

Η άνοδος του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) αποδόθηκε στη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους, ιδίως στη χονδρική πώληση επαγγελματικού και εμπορικού εξοπλισμού, καθώς και στη λιανική ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Παράλληλα, ορισμένες συνιστώσες που επηρεάζουν τον υπολογισμό του δείκτη Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) - όπως τα εγχώρια αεροπορικά εισιτήρια και η υγειονομική περίθαλψη - σημείωσαν σταθερή άνοδο, στοιχείο κρίσιμο για τον στόχο πληθωρισμού 2% της κεντρικής τράπεζας.

Οι οικονομολόγοι εξακολούθησαν να εκτιμούν ότι ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός PCE, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, διατήρησε ισχυρό ρυθμό αύξησης τον Ιανουάριο.

«Η διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους των παραγωγών ενδέχεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές τους επόμενους μήνες, καθώς οι επιχειρήσεις απορροφούν υψηλότερο κόστος υπηρεσιών», δήλωσε ο Ben Ayers, ανώτερος οικονομολόγος της Nationwide. «Με τον δομικό πληθωρισμό να παραμένει υψηλός και την απασχόληση να ενισχύεται, αναμένουμε ότι η Fed θα διατηρήσει στάση αναμονής στη συνεδρίαση του Μαρτίου».

Ο PPI για την τελική ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,5% τον Ιανουάριο, μετά από πτωτική αναθεώρηση 0,4% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,3%. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,9%, έναντι 3,0% τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που αντανακλά τις υψηλές βάσεις σύγκρισης του περασμένου έτους. Η δημοσίευση της έκθεσης καθυστέρησε λόγω σύντομης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις αρχές του μήνα.

Η μηνιαία άνοδος του PPI τροφοδοτήθηκε κυρίως από αύξηση 0,8% στις υπηρεσίες, με τις εμπορικές υπηρεσίες να ενισχύονται κατά 2,5%, αντανακλώντας διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους χονδρεμπόρων και λιανεμπόρων.

Τα περιθώρια στη χονδρική επαγγελματικού και εμπορικού εξοπλισμού αυξήθηκαν κατά 14,4%, ένδειξη μετακύλισης των δασμών. Αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στο χονδρικό εμπόριο χημικών, στις συνδυασμένες υπηρεσίες ενσύρματης πρόσβασης, στο λιανεμπόριο προϊόντων υγείας, ομορφιάς και οπτικών, καθώς και στο λιανεμπόριο τροφίμων και αλκοολούχων ποτών.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης αυξήθηκαν κατά 1,0%, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες εκτός εμπορίου, μεταφορών και αποθήκευσης παρέμειναν αμετάβλητες.

«Το πρόβλημα τον περασμένο μήνα συνδέθηκε κυρίως με τους δασμούς», δήλωσε ο Paul Ashworth, επικεφαλής οικονομολόγος για τη Βόρεια Αμερική στην Capital Economics. «Εξαιρουμένων εμπορίου και μεταφορών, οι τιμές των λοιπών βασικών υπηρεσιών παρέμειναν στάσιμες».

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την περασμένη Παρασκευή τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιδιώξει ο Ντόναλντ Τραμπ βάσει νόμου για εθνικές έκτακτες ανάγκες. Ωστόσο, ακολούθησε η επιβολή προσωρινού παγκόσμιου δασμού 10% για 150 ημέρες, ο οποίος στη συνέχεια αυξήθηκε στο 15%.

Στις υπηρεσίες, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 2,6% και τα τέλη διαχείρισης χαρτοφυλακίου κατά 1,5%. Η ιατρική περίθαλψη αυξήθηκε κατά 0,8%, με τη νοσοκομειακή εξωτερική περίθαλψη να υποχωρεί κατά 0,9% και την ενδονοσοκομειακή να αυξάνεται κατά 0,2%. Το κόστος χονδρικής για δωμάτια ξενοδοχείων και μοτέλ μειώθηκε κατά 4,1%. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες επηρεάζουν τον δομικό πληθωρισμό PCE.

Οι τιμές παραγωγού αγαθών μειώθηκαν κατά 0,3%, καθώς το ενεργειακό κόστος υποχώρησε κατά 2,7% λόγω πτώσης 5,5% στη βενζίνη. Οι τιμές χονδρικής τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,5%, με τα φρέσκα φρούτα και πεπόνια να καταγράφουν πτώση 10,5%. Οι τιμές των αυγών υποχώρησαν κατά 63,9%, ενώ το βοδινό κρέας αυξήθηκε κατά 1,1%.

Εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, οι τιμές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,7%, η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος από τον Μάιο του 2022, ενώ σε ετήσια βάση τα βασικά αγαθά ενισχύθηκαν κατά 4,2%, η υψηλότερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2023.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο δομικός πληθωρισμός PCE αυξήθηκε έως και 0,5% τον Ιανουάριο (3,2% σε ετήσια βάση). Η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει την καθυστερημένη έκθεση για τον πληθωρισμό PCE στις 13 Μαρτίου.

«Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Fed απομακρύνεται από τους κινδύνους της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο Carl Weinberg, επικεφαλής οικονομολόγος της High Frequency Economics.