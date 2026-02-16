Οι μετοχές «ασπίδα» στη μεταβλητότητα των αγορών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της πρώτης εβδομάδας του Φεβρουαρίου για τις διεθνείς αγορές ήταν η σημαντική κλιμάκωση των πιέσεων προς τις μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών που μεγάλο μέρος των επενδυτών εκτιμά πως θα πληγούν καίρια από την επικράτηση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όλα αυτά περίπου έναν χρόνο μετά ένα άλλο επεισόδιο που τάραξε τις αγορές και κυρίως τον τομέα της τεχνολογίας, αυτό με την εμφάνιση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης της κινεζικής Deep Seek που φέρονταν να έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής από τις αντίστοιχες αμερικανικές και εφάμιλλες με αυτές επιδόσεις.

Σε μεγάλο βαθμό, ο πανικός που είχε καταλάβει τότε πολλούς επενδυτές οι οποίοι κυριολεκτικά «πετούσαν τις μετοχές από το παράθυρο» αποδείχθηκε αδικαιολόγητος και οι φόβοι υπερβολικοί.

Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους φόβους για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του κλάδου του software, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και άλλων τομέων της τεχνολογίας που υπέφεραν από τις μαζικές πωλήσεις επενδυτών.

Με ό,τι γνωρίζουμε αυτή την στιγμή, φαίνεται πως οι τωρινοί φόβοι μπορεί να είναι κάπως πιο ρεαλιστικοί από τους περσινούς και αυτό πολύ απλά γιατί έχει αρχίσει να γίνεται περισσότερο κατανοητή η επίδραση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομική ζωή.

Εκτός όμως από τους φόβους που μόλις αναφέραμε, μεγάλη είναι η ανησυχία για την επίδραση των τεράστιων και ολοένα αυξανόμενων επενδυτικών δαπανών στην κερδοφορία των τεχνολογικών «κολοσσών». Όπως γνωρίζουμε, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δαπανών κατευθύνεται στη δημιουργία των υποδομών για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μόνο οι 4 μεγάλες (Microsoft, Google, Amazon, Meta) προβλέπεται να ξοδέψουν κοντά στα 640 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2026, ποσό που αντιστοιχεί κοντά στο 2% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Οι πραγματικές συνολικές δαπάνες θα είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερες καθώς και πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις ξοδεύουν τεράστια ποσά για τα δικά τους δεδομένα.

Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Γιατί η δικαιολογημένη ανησυχία για ενδεχόμενο πλήγμα στην κερδοφορία των τεχνολογικών «κολοσσών» και οι φόβοι για την τύχη των επιχειρήσεων που φαίνεται να είναι ευάλωτες απέναντι στην επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχάσουμε πως οι επενδύσεις στον τομέα συνιστούν ένα είδος αναπτυξιακού σοκ για τις ΗΠΑ και όχι μόνο για αυτές.

Ένα πλήθος επιχειρήσεων που ασχολείται με την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των data centers γνωρίζει ήδη, και θα συνεχίσει για αρκετό καιρό ακόμα να γνωρίζει, έντονους ρυθμούς ανάπτυξης. Το παράδειγμα της Caterpillar, η οποία είναι «υπεύθυνη» σε σημαντικό βαθμό για την υπέρβαση των 50.000 μονάδων του δείκτη Dow Jones αποτελεί ένα πολύ ζωντανό και πειστικό παράδειγμα.

Αναφερόμαστε στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης που προκαλεί το επενδυτικό κύμα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης γιατί η ανάπτυξη ενός κλάδου είναι μία από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για την υπεραπόδοση των μετοχών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι μεγάλες επενδύσεις δεν περιορίζονται στις ΗΠΑ αλλά έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο καθώς μιλάμε για μία πραγματική κούρσα με έντονο γεωπολιτικό χρώμα. Την ίδια στιγμή όμως, έχουν ξεκινήσει και άλλες παρόμοιες κούρσες οι οποίες έχουν άμεση σχέση και με την τεχνολογική πρωτοπορία και με τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Υπάρχει η στροφή στην ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, με την Ευρώπη και την Ιαπωνία να έχουν αποφασίσει να μπουν γερά στο παιχνίδι.

Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στον τομέα των διαστημικών εταιρειών, ο οποίος κινείται παράλληλα με αυτόν της άμυνας, ενώ η βιομηχανία ρομπότ ανεβάζει και αυτή ρυθμούς, όπως και αυτή των κβαντικών υπολογιστών.

Στην ανάπτυξη αυτών των κλάδων δίνει σημαντική βοήθεια η μεγάλη αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών, η οποία συνοδεύεται από την εφαρμογή επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με έμφαση στις επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, με την Ιαπωνία να είναι το πιο πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Είναι απόλυτα λογικό για τους επενδυτές που ψάχνουν επιχειρήσεις με καλές προοπτικές ανάπτυξης να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στους παραπάνω τομείς.

Σε έναν σημαντικό βαθμό, εκεί βρίσκονται οι εταιρείες που θα δουν τους κύκλους εργασιών τους και την κερδοφορία τους να αυξάνονται με έντονους ρυθμούς, μεγαλύτερους από τον μέσο όρο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στους μεγάλους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Όπως πάντα βέβαια, η μελέτη των στοιχείων των εταιρειών είναι το πιο σημαντικό βήμα, καθώς δεν είναι όλες ίδιες μεταξύ τους και η αποτίμησή τους παίζει μερικές φορές ακόμα μεγαλύτερο ρόλο από την ποιότητά τους και τις προοπτικές τους. Αναταραχές όπως αυτή στην αρχή του μήνα ή η περσινή με αφορμή την DeepSeek στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα να αποτελούν καλές ευκαιρίες εισόδου για όσους επενδυτές έχουν αρκετή πειθαρχία και έχουν ήδη κάνει την απαραίτητη μελέτη.

Προφανώς δεν υποστηρίζουμε πως οι τομείς στους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών (Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Αμυντική βιομηχανία, Διάστημα, Κβαντικοί υπολογιστές, κυβερνοασφάλεια) είναι οι μόνοι άξιοι προσοχής από τους επενδυτές.

Εννοείται πως ωφελημένες θα βγουν και οι τράπεζες που χρηματοδοτούν αυτή την προσπάθεια και θα ωφεληθούν και από την γενικότερη άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας. Όπως και οι παραδοσιακές μεγάλες ασφαλείς εταιρείες σε διάφορους τομείς που έχουν αποδείξει για δεκαετίες τις επενδυτικές τους αρετές. Βέβαια, καθώς ζούμε σε μία περίοδο που τελικά μπορεί να δούμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, καλό είναι να έχουμε στο νου μας πως ακόμα και δοκιμασμένες επιχειρήσεις δεν είναι σίγουρο πως θα έχουν «ανοσία» στην επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι μαζικές πωλήσεις του προηγούμενου διαστήματος ήταν μία πολύ σοβαρή προειδοποίηση για το τι περιμένει όσες εταιρείες θα φανεί πως κινδυνεύουν να είναι τα επόμενα θύματα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Θέλουμε δεν θέλουμε, είτε ψάχνουμε τις μετοχές που θα αποτελέσουν τις επενδυτικές μας ασπίδες και θα μας οδηγήσουν σε κερδοφορία μέσα στις μεγάλες διακυμάνσεις των αγορών είτε να αποφύγουμε τις «μελλοθάνατες», η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι συνέπειές της θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης.