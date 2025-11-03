Οι ΗΠΑ ζητούν κυρώσεις από τον ΟΗΕ σε επτά πλοία για εξαγωγές της Βόρειας Κορέας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζητήσουν τις επόμενες ημέρες από μια επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να επιβάλει κυρώσεις σε επτά πλοία που θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών κατά της Βόρειας Κορέας, δήλωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, τα επτά πλοία έχουν παράνομα εξάγει βορειοκορεατικό άνθρακα και σιδηρομετάλλευμα προς την Κίνα, εξαγωγές που παραδοσιακά αποφέρουν στην Πιονγκγιάνγκ μεταξύ 200 και 400 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με το Reuters.

«Αυτές οι προτάσεις δεν είναι απλές γραφειοκρατικές διαδικασίες», τόνισε ο αξιωματούχος. «Αφορούν τη διασφάλιση της λογοδοσίας για παραβιάσεις των κυρώσεων του ΟΗΕ και τη διακοπή των εξαγωγών που χρηματοδοτούν άμεσα τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα της Βόρειας Κορέας».

Ωστόσο, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία αποτελείται από 15 μέλη, λειτουργεί με βάση τη συναίνεση, και δεν ήταν άμεσα σαφές αν οι σύμμαχοι της Πιονγκγιάνγκ, η Ρωσία και η Κίνα, θα συμφωνήσουν. Οι ρωσικές και κινεζικές αποστολές στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται υπό κυρώσεις του ΟΗΕ από το 2006 για τα προγράμματά της πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Τα μέτρα αυτά έχουν ενισχυθεί επανειλημμένα με ομοφωνία, όμως το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει πλέον περιέλθει σε αδιέξοδο, καθώς η Κίνα και η Ρωσία πιέζουν για χαλάρωση των κυρώσεων προκειμένου να ενθαρρύνουν την Πιονγκγιάνγκ να επιστρέψει στις συνομιλίες για τον αφοπλισμό.

Μεταξύ των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας περιλαμβάνεται η απαγόρευση εξαγωγών από τη Βόρεια Κορέα, όπως άνθρακα, σιδήρου, μολύβδου, υφασμάτων και θαλασσινών, καθώς και όρια στις εισαγωγές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σε πλοίο, να απαγορεύσει την είσοδό του σε λιμένες και να απαιτήσει από τη χώρα εγγραφής του πλοίου να το «αποσημαίνει» (να του αφαιρεί τη σημαία).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ήδη προαναγγείλει εδώ και μήνες ότι θα πρότειναν νέα πλοία για καταχώριση στις κυρώσεις του ΟΗΕ, χωρίς όμως να είναι σαφές γιατί αποφάσισαν να ενεργήσουν αυτήν τη χρονική στιγμή.

Η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα έχει αγνοήσει τις προσεγγίσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επιθυμία να συναντήσει τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, και έχει προωθήσει σημαντικά τα πυραυλικά και στρατιωτικά της προγράμματα.

«Εάν δεν υπάρξουν συνέπειες για τις παραβιάσεις, οι κυρώσεις κινδυνεύουν να καταστούν άνευ νοήματος, και απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, όπως τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα της ΛΔΚ, θα συνεχίσουν να αυξάνονται ανεξέλεγκτα», δήλωσε ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στο επίσημο όνομα της χώρας — Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας.