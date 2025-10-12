Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν την Κίνα για αναβολή συνομιλιών μετά τα μέτρα ελέγχου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέιμισον Γκρίερ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ επικοινώνησαν με την Κίνα ζητώντας τηλεφωνική επικοινωνία μετά την ανακοίνωση του Πεκίνου ότι επεκτείνει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών - όμως η Κίνα ανέβαλε την κλήση, ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «διπλά πρότυπα».

«Μπορώ να σας πω ότι δεν είχαμε ειδοποιηθεί, και μόλις ενημερωθήκαμε από δημόσιες πηγές, επικοινωνήσαμε αμέσως με τους Κινέζους για να πραγματοποιήσουμε τηλεφωνική συνομιλία - και εκείνοι την ανέβαλαν», είπε ο Γκρίερ στην εκπομπή “Sunday Briefing” του Fox News, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Κίνας “κατάχρηση ισχύος”.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε την Παρασκευή στην κινεζική απόφαση επιβάλλοντας δασμούς 100% στις εξαγωγές κινεζικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, καθώς και νέους ελέγχους εξαγωγών σε «κάθε κρίσιμης σημασίας τεχνολογία λογισμικού» έως την 1η Νοεμβρίου.

«Ο άκρως σεβαστός Πρόεδρος Σι είχε απλώς μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του - κι ούτε εγώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να τη βλάψουν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή.

Η Κίνα αντέδρασε έντονα στους νέους αμερικανικούς δασμούς, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «διπλά πρότυπα», σύμφωνα με αναφορά του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου υπερασπίστηκε τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και εξοπλισμού, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει νέους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι περιορισμοί επιβάλλονται λόγω ανησυχιών για τη στρατιωτική χρήση των εν λόγω υλικών «σε μια περίοδο συχνών στρατιωτικών συγκρούσεων».

Το Πεκίνο επεσήμανε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρόσθεσαν κινεζικές εταιρείες στη μαύρη λίστα εμπορίου και επέβαλαν λιμενικά τέλη σε πλοία που συνδέονται με την Κίνα - ως παραδείγματα των “διπλών προτύπων” της Ουάσιγκτον.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν κλιμακωθεί αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα φέτος. Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές υποχώρησαν καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ακυρώσει την επερχόμενη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Γκρίερ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι αγορές θα σταθεροποιηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πρόσθεσε επίσης ότι μια συνάντηση Τραμπ–Σι στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα θα μπορούσε ακόμη να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον μήνα.



