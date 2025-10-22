Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδιο για τον περιορισμό μιας εκτεταμένης σειράς εξαγωγών που βασίζονται σε αμερικανικό λογισμικό προς την Κίνα - από φορητούς υπολογιστές έως κινητήρες τζετ - ως αντίποινα στον τελευταίο γύρο περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών του Πεκίνου, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και τρεις ακόμη πηγές που ενημερώθηκαν από τις αμερικανικές αρχές.

Αν και το σχέδιο δεν είναι μόνη επιλογή στο τραπέζι, θα υλοποιούσε την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα να απαγορεύσει τις εξαγωγές «κρίσιμου λογισμικού» στην Κίνα, περιορίζοντας έτσι τις παγκόσμιες αποστολές προϊόντων που περιέχουν ή έχουν παραχθεί με αμερικανικό λογισμικό.

Στις 10 Οκτωβρίου, ο Τραμπ είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς 100% στις κινεζικές αποστολές προς τις ΗΠΑ, καθώς και νέους ελέγχους εξαγωγών σε «όλο το κρίσιμο λογισμικό» έως την 1η Νοεμβρίου, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, το μέτρο ενδέχεται τελικά να μην προχωρήσει. Το γεγονός όμως ότι εξετάζεται, δείχνει πως η Ουάσινγκτον σταθμίζει μια ενδεχόμενη δραματική κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την Κίνα, ακόμη κι όταν ορισμένα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης τάσσονται υπέρ μιας πιο ήπιας προσέγγισης.

Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας δεν τοποθετήθηκε επί των σχεδίων, αλλά δήλωσε ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στην «επιβολή μονομερών μέτρων εξωεδαφικής δικαιοδοσίας» και δεσμεύτηκε να «λάβει αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του» εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν.

Μέτρο πίεσης προς το Πεκίνο

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενδέχεται να ανακοινώσουν το μέτρο για να ασκήσουν πίεση στην Κίνα, χωρίς απαραίτητα να το εφαρμόσουν, ανέφερε μία από τις πηγές. Συζητούνται επίσης πιο περιορισμένες εκδοχές πολιτικής, σύμφωνα με δύο άλλες πηγές. «Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς κατασκευάζεται με αμερικανικό λογισμικό», είπε μία εξ αυτών, τονίζοντας το εύρος των πιθανών επιπτώσεων.

Η εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως στα τεχνολογικά προϊόντα, και να έχει οικονομικό κόστος και για τις ΗΠΑ. Το σχέδιο θυμίζει τους περιορισμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, όταν απαγόρευσε εξαγωγές προϊόντων παγκοσμίως που κατασκευάζονταν με αμερικανική τεχνολογία ή λογισμικό.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social έγινε τρεις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα και μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Κίνας για δραματική επέκταση των ελέγχων εξαγωγών σπάνιων γαιών. Η Κίνα κυριαρχεί στην αγορά αυτών των κρίσιμων πρώτων υλών, απαραίτητων για την τεχνολογική βιομηχανία.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ κατηγόρησε το Πεκίνο ότι εξετάζει «εκτεταμένους ελέγχους εξαγωγών σχεδόν σε κάθε προϊόν» που κατασκευάζει ή παράγεται εκτός συνόρων, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε «ηθική ντροπή». Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι ακριβώς εννοούσε με τους «ελέγχους κρίσιμου λογισμικού».

Από την αρχή της θητείας του, ο Τραμπ έχει επιβάλει σειρά δασμών στην Κίνα, αλλά έχει εμφανίσει ασυνέπεια στη χρήση περιορισμών εξαγωγών. Αρχικά προχώρησε σε αυστηρούς περιορισμούς στις αποστολές τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia και της AMD, τους οποίους στη συνέχεια ανακάλεσε.

Στα τέλη Μαΐου οι ΗΠΑ επέβαλαν νέους περιορισμούς στο λογισμικό σχεδιασμού τσιπ και σε άλλα είδη, μετά την απόφαση της Κίνας να αναστείλει τις αποστολές σπάνιων γαιών που χρειάζονταν οι αμερικανικές βιομηχανίες. Οι περιορισμοί αυτοί ήρθησαν στις αρχές Ιουλίου.

Το Πεκίνο έχει επίσης εκφράσει έντονη αντίθεση σε έναν πρόσφατο κανονισμό της κυβέρνησης Τραμπ που περιορίζει τις αμερικανικές εταιρείες από την αποστολή προϊόντων και τεχνολογίας σε εταιρείες όπου το 50% ή περισσότερο ανήκει σε κινεζικές εταιρείες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Οι κινεζικές εισαγωγές υπόκεινται σήμερα σε αμερικανικούς δασμούς περίπου 55%, οι οποίοι θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 155% αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις νέες απειλές. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του, στις 12 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανάρτησε: «Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να την βλάψουν!!!»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει να συναντηθεί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ στη Μαλαισία αυτή την εβδομάδα, ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Σι στη Νότια Κορέα αργότερα μέσα στον μήνα.