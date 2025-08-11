Εν μέσω της αβεβαιότητας που προκάλεσαν οι δασμοί των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, το Reuters κατέγραψε τα σημεία ενδιαφέροντος για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της ηπείρου μας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Το δημοσίευμα τόνισε την ισχυρή δυναμική των τραπεζών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η LSEG, τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να «κλείσουν» αυξημένα κατά 3,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Λίγο περισσότερο από το ήμισυ των εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τα συνηθισμένα για ένα τέτοιο τρίμηνο.



Τα κέρδη από τον χρηματοπιστωτικό τομέα (αύξηση 11,4%) και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (αύξηση 15,4%) συγκαταλέγονται μεταξύ των ισχυρότερων ρυθμών ανάπτυξης.

Τα 5 κυριότερα σημεία που ξεχώρισε το Reuters.

Αργή ανάπτυξη των κερδών, αλλά και ισχυρές προοπτικές

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες παραμένουν αισιόδοξες, παρόλο που η αύξηση των κερδών τους για το δεύτερο τρίμηνο είναι σημαντικά χαμηλότερη από το 12% που αναμενόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στην υποστήριξη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

«Περίπου το 30% των εταιρειών αύξησαν τις προβλέψεις τους και πολύ λίγες εταιρείες υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους, κάτι που είναι εκπληκτικά θετικό», δήλωσε ο Μαξιμίλιαν Ουλέρ, επικεφαλής της Deutsche Bank για την έρευνα ευρωπαϊκών μετοχών και διασταυρούμενων περιουσιακών στοιχείων.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η παρατήρηση σχετικά με τις προβλέψεις είναι πολύ σημαντική και ότι η τάση θα συνεχιστεί, καθώς οι εταιρείες έχουν καλύτερη εικόνα των κινδύνων ύφεσης», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ευρώ

Οι στρατηγικοί αναλυτές νομισμάτων στοιχημάτισαν ότι το δολάριο θα ενισχυθεί, ιδίως έναντι του ευρώ, όταν τεθούν σε ισχύ οι υψηλότεροι δασμοί στις εισαγωγές των ΗΠΑ.

Ωστόσο, το ενιαίο νόμισμα έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 12% έναντι του δολαρίου φέτος και οι ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλό ποσοστό εξαγωγών έχουν υποστεί τις συνέπειες.

«Οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι συνήθως πιο διαφοροποιημένες σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκομίζουν περισσότερα έσοδα από χώρες εκτός της Ευρώπης και, προφανώς, η ισχύς του ευρώ αποτελεί σχετικό εμπόδιο για τα κέρδη τους», είπε ο Ρόρι Ντόουι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Marlborough.

Η Barclays και η Citi εκτιμούν ότι, συνήθως, μια ανατίμηση του ευρώ κατά 10% έχει ως αποτέλεσμα μια μείωση των κερδών κατά περίπου 2%, με την Citi να επισημαίνει τομείς όπως τα υλικά και η ενέργεια ως τους πιο ευαίσθητους στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση των πρακτικών, ένα ευρύ φάσμα εταιρειών έχει επισημάνει τις δυσμενείς συναλλαγματικές επιπτώσεις, μεταξύ των οποίων η Allianz, η Bayer, η Continental, η Ferrari, η TotalEnergies και η Puma.

Η πορεία των τραπεζών

Και οι επτά δανειστές του δείκτη blue-chip STOXX 50 ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενώ δύο βελτίωσαν τις προβλέψεις τους. Ο δείκτης του κλάδου σημείωσε άνοδο στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν στην ανθεκτικότητα του κλάδου.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας παρουσίασε τα μεγαλύτερα θετικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο μεταξύ των ευρωπαϊκών τομέων, ξεπερνώντας κατά 12% τις προβλέψεις των αναλυτών, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό 5,5% του ευρύτερου δείκτη STOXX 600, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.



«Στην Ευρώπη, οι τράπεζες ήταν ο κύριος μοχλός αυτής της περιόδου, ενώ σε άλλους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τα καταναλωτικά αγαθά, παρατηρούμε απότομες προς τα κάτω αναθεωρήσεις», δήλωσε ο Αλμπέρτο Τόκιο, επικεφαλής του τμήματος Global Equity and Thematics της Kairos Partners.

Ωστόσο, μετά από άνοδο 37% φέτος και την καλύτερη τριετία από την εισαγωγή του ευρώ το 1999, αρχίζει να επικρατεί κάποια προσοχή.

Η BofA συμβούλεψε τους μακροπρόθεσμους επενδυτές να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους, προειδοποιώντας ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονομίας.

Ο κλάδος της υγείας

Ο ευρωπαϊκός τομέας της υγείας σημείωσε αύξηση των κερδών κατά 15% το δεύτερο τρίμηνο, δεύτερος μόνο μετά τον τομέα της τεχνολογίας, αλλά οι επενδυτές διατηρούν επιφυλακτική στάση, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει την επιβολή φόρου 250% στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων.



«Είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τομέα αυτό, παρά την αύξηση των κερδών», δήλωσε ο Ουλέρ της Deutsche Bank.

«Πόνος» για τα καταναλωτικά προϊόντα

Οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές καταναλωτικών προϊόντων, καθώς τα αδύναμα αποτελέσματα και οι επιφυλακτικές προοπτικές υπογραμμίζουν την ευπάθεια του τομέα σε δασμούς και μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες.

Οι εταιρείες, από τον τομέα των πολυτελών αγαθών έως τα βασικά είδη, αγωνίζονται να εξισορροπήσουν την πίεση του κόστους με την αδύναμη ζήτηση, ιδίως στις ΗΠΑ, αναγκάζοντάς τις να λάβουν σκληρές αποφάσεις σχετικά με τις τιμές και τη στρατηγική τους.

«Όσοι εκτίθενται στην κατανάλωση, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, πλήττονται σοβαρά», δήλωσε ο Άρουν Σάι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Pictet, επισημαίνοντας ότι η αγορά έχει υποτιμήσει το βαθμό της επιβράδυνσης της οικονομίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα κέρδη από κυκλικούς καταναλωτικούς κλάδους, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες και τα είδη πολυτελείας, ήταν 8% χαμηλότερα από τις προσδοκίες, ενώ το ποσοστό για τους μη κυκλικούς καταναλωτικούς κλάδους, όπως οι εταιρείες τροφίμων, ήταν 2%, λιγότερο από το μισό του ευρύτερου αγοράς.



Οι μετοχές της Adidas έπεσαν 18% σε έξι ημέρες μετά την προειδοποίηση ότι ενδέχεται να αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές στις ΗΠΑ, ενώ η ζυθοποιία AB InBev έπεσε 11% λόγω της χαμηλής ζήτησης στη Βραζιλία και την Κίνα που έπληξε τον όγκο των πωλήσεων.

Στον τομέα των πολυτελών αγαθών, η Ferrari σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της, 12%, μετά την ανακοίνωση ότι θα μειώσει τις τιμές στις ΗΠΑ, ενώ οι μετοχές της Hermes έπεσαν 12% σε τρεις ημέρες.