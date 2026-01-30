Τα πονταρίσματα για τα μεγέθη των ευρωπαϊκών τραπεζών

Ο κλάδος με τις καλύτερες αποδόσεις στην ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή σκακιέρα συνεχίζει να έχει τον άνεμο με το μέρος του. Οι μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης αρχίζουν τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Οι «ταύροι» πιστεύουν ότι τα ευνοϊκά επιτόκια, η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, η καλή ποιότητα ενεργητικού και το δραστήριο trading ενίσχυσαν την κερδοφορία τους. Όπως επίσης ότι οι μετοχές των τραπεζών παραμένουν φθηνές, με ένα discount γύρω στο 30% σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.

Η Deutsche Bank θα είναι η πρώτη από τις μεγάλες τράπεζες που θα ανακοινώσει αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου την Πέμπτη με τους αναλυτές της Morgan Stanley να αναμένουν βελτιωμένη κερδοφορία και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 1 δισ. ευρώ.

Τόσο η Morgan Stanley όσο και η JPMorgan αύξησαν την τιμή-στόχο για τη γερμανική τράπεζα στα $40 ευρώ.

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής αναμένεται ότι θα είναι ένα από τα δυνατά σημεία. Τα πέντε τραπεζικά μεγαθήρια στη Wall Street έχουν ήδη ανακοινώσει ρεκόρ εσόδων από trading ύψους $134 δισ. όπως και αυξημένα έσοδα από το investment banking.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η UBS και η Barclays βρίσκονται σε καλή θέση για να ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών στις επιδόσεις του trading, τόσο στις μετοχές όσο και στα ομόλογα.

Η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και η βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται ότι ενίσχυσε τα κέρδη από τις δανειοδοτήσεις της Intesa Sanpaolo στην Ιταλία και της βρετανικής Lloyds Banking Group.

Στην Ισπανία όπου η οικονομία αναπτύσσεται, η Caixabank μπορεί να υπερβεί τον στόχο που είχε θέσει για τα καθαρά έσοδα τόκων.

Πίσω από το δυνατό ράλι των ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών, +77% την χρονιά που πέρασε, ήταν τα δυνατά κέρδη και οι επιστροφές κεφαλαίων.

Ο τραπεζικός δείκτης κερδίζει άλλο ένα 5% στο ξεκίνημα του 2026 και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008.

Οι τράπεζες Banco Santander, Societe Generale και Commerzbank είχαν την καλύτερη χρονιά στην ιστορία τους πέρυσι και οι μετοχές τους υπερδιπλασίασαν την αξία τους.

Πέρα από τα αποτελέσματα τριμήνου, οι ευρωπαϊκές τράπεζες οδεύουν προς μια χρονιά-ορόσημο εγχώριων συγχωνεύσεων καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις ενθαρρύνουν συμφωνίες την ώρα που τα ρυθμιστικά εμπόδια εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις διασυνοριακές συμφωνίες, εκτιμά ο επικεφαλής της ING Groep.

Παρότι μερικοί CEOs όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Unicredit Andrea Orcel έχουν κάνει κινήσεις για περαιτέρω ενοποίηση ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτερα και ισχυρότερα πιστωτικά σχήματα στην Ευρώπη, η αποτυχία πρόσφατων προσπαθειών για εξαγορές λόγω πολιτικών και ρυθμιστικών εμποδίων αναδεικνύει τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ακόμη και συμφωνίες εντός της ίδιας αγοράς.

Οι πιο πρόσφατες περιπτώσεις ήταν η αποτυχία της Unicredit να εξαγοράσει την Banco BPM στην Ιταλία και την Commerzbank στη Γερμανία.

Στην Ισπανία η πρόταση των $19 δισ. της BBVA για την μικρότερη Banco Sabadell αντιμετώπισε αυστηρούς όρους από την κυβέρνηση και τελικά απορρίφθηκε από τους μετόχους της τελευταίας.

Η ING που ανακοινώνει αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου την Πέμπτη έχει εκφράσει εδώ και καιρό ενδιαφέρον για deals για να ενισχύσει την ανάπτυξη της. Στοχεύει να καλύψει κενά στο χαρτοφυλάκιο της παρά να εισέλθει σε νέες αγορές.