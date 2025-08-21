Για το μεγάλο ενθουσιασμό που συνεχίζουν να έχουν οι επιχειρήσεις της Γερμανίας σχετικά με την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο την Πέμπτη το CNBC, αναφερόμενος στις προσδοκίες των εταιρειών για τις πολιτικές του καγκελαρίου στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Το δημοσίευα προσθέτει πως μετά από τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει να δει πως ο Μερτς μπορεί να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που προέταξε στην προεκλογική εκστρατεία που τον οδήγησε στη νίκη κατά τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου.

«Έχουμε τουλάχιστον 10, ίσως και 20 χρόνια αδύναμων πολιτικών αποφάσεων, που καθοδηγούνται από ιδεολογίες και όχι από τις επιχειρήσεις ή την κοινωνία, και φαίνεται ότι η νέα κυβέρνηση ακολουθεί μια διαφορετική κατεύθυνση» ανέφερε ο Τόμας Σουλτς, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας Bilfinger.

Ο επικεφαλής της Allianz, Όλιβερ Μπάτε, χαιρέτισε την προσέγγιση της νέας κυβέρνησης να λάβει σοβαρά υπόψη την ανταγωνιστικότητα, με τον Μερτς να έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να επαναφέρει τη γερμανική βιομηχανία σε τροχιά για να προωθήσει την παγκόσμια ηγεσία.

«Δεν μπορώ παρά να τους επαινέσω για το ότι το αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα, για το ότι κινητοποιούν οικονομικά αποθέματα προκειμένου να υλοποιήσουν ένα πρωτοφανές επενδυτικό πρόγραμμα και για το ότι θέτουν τέλος σε σχεδόν δύο δεκαετίες λήθαργου και υποεπενδύσεων σε υποδομές, στρατιωτικές δαπάνες, άμυνα και εκπαίδευση», δήλωσε.

Κορυφαίες γερμανικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν τον Ιούλιο τη δική τους πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Η ομάδα που αποτελείται από 61 εταιρείες σχεδιάζει να επενδύσει συνολικά 631 δισεκατομμύρια ευρώ [737,4 δισεκατομμύρια δολάρια] έως το 2028.

«Αυτό είναι ένα καλό σημάδι και δείχνει ότι υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και της πολιτικής σήμερα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν ίσχυε τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Τιμόθεους Χέτγκες, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom.

Ο τόνος που έδωσαν οι ηγέτες των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα πρόσφατα στοιχεία, με το οικονομικό ινστιτούτο Ifo να αναφέρει βελτίωση του κλίματος στις επιχειρήσεις για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Κάλεσμα για δράση

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις καλούν επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει δράση, απαιτώντας την υλοποίηση των προεκλογικών υποσχέσεων.

Ο Μπάτε της Allianz είπε ότι, ενώ η στάση της κυβέρνησης είναι θετική, «τώρα πρέπει να ακολουθήσουν τα έργα», ενώ ο Σουλτς της Bilfinger σημείωσε ότι «προς το παρόν υπάρχουν μόνο λόγια σε πολλούς τομείς, με πολύ καλές ιδέες, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση».

Ο Ρόλαντ Μπους, διευθύνων σύμβουλος του τεχνολογικού ομίλου Siemens, ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν «την ψηφιοποίηση, ταχύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, λιγότερη γραφειοκρατία, την εργασία [προς] την ενεργειακή μας μετατροπή» και αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως η οικονομία της Γερμανίας συρρικνώθηκε τόσο το 2023 όσο και το 2024. Στη συνέχεια, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κατέγραψε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, ακολουθούμενη από συρρίκνωση 0,1% την επόμενη περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου.

«Στη Γερμανία, δεν έχουμε σημειώσει ανάπτυξη ως χώρα τα τελευταία δύο χρόνια, και υπάρχουν λόγοι για αυτό. Πρόκειται για τη γραφειοκρατία, την εκπαίδευση, την ασφάλεια, τις τιμές της ενέργειας και, σε αυτό το πλαίσιο, την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμια κλίμακα», σημείωσε ο Κάρστεν Κνόμπελ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας χημικών και καταναλωτικών αγαθών Henkel.

«Πρέπει όμως να αναστρέψουμε την πορεία αυτής της χώρας από μια χώρα που δεν αναπτύσσεται σε μια χώρα που αναπτύσσεται», πρόσθεσε.