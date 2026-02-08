Οι επιφυλάξεις του οίκου S&P Global για την ελληνική οικονομία

H ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με υψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2026 με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3%, προβλέπει ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας S&P Global, διατηρώντας την Ελλάδα στη βαθμολογία ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές.

Ωστόσο, εστιάζει σε δύο περιοριστικούς παράγοντες για το ελληνικό αξιόχρεο – στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και στο υψηλό εξωτερικό χρέος. Επισημαίνει ότι ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας μπορεί να προκύψει εφόσον υπάρξει ουσιαστική και διατηρήσιμη βελτίωση των ανισορροπιών αυτών.

Για να ανέβει σε ανώτερη βαθμολογία η Ελλάδα θα πρέπει να μειώσει την εισαγωγική της εξάρτηση και να πετύχει ταχύτερη αποκλιμάκωση του εξωτερικού χρέους, μεγάλο μέρος του οποίου παραμένει δημόσιο.

Σε περίπτωση αισθητής επιδείνωσης στα δημοσιονομικά ή αναστροφής στην καθοδική πορεία του χρέους, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει αρνητική πίεση στην αξιολόγηση της παρά τη θετική αναπτυξιακή εικόνα.

Η σταθερή μείωση του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ, που από τα επίπεδα του 191,8% το 2020 προβλέπεται να υποχωρεί στο 126% φέτος και να συνεχίσει την καθοδική του πορεία τα επόμενα χρόνια, στηρίζει την τρέχουσα αξιολόγηση αλλά από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση όσο παραμένει ανοιχτό το μέτωπο του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, όπου το έλλειμμα προβλέπεται να διατηρηθεί γύρω στο 6% του ΑΕΠ.

Η S&P Global συνδέει το άνοιγμα αυτό στο εξωτερικό ισοζύγιο στη δομική εξάρτησή της ελληνικής οικονομίας από τις εισαγωγές.

Πως βλέπει το ζήτημα του εξωτερικού ελλείμματος το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών;

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει θετική πορεία με ρυθμούς μεγέθυνσης υψηλότερους από τους μέσους όρους της ευρωζώνης, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Η ανάπτυξη αυτή συνοδεύεται από μείωση της ανεργίας και από ρυθμό αύξησης των παγίων επενδύσεων που υπερβαίνει αυτόν στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η κεντρική εκτίμηση του ΙΟΒΕ είναι ότι η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τη νέα χρονιά.

Με δεδομένη τη σταθεροποίηση της οικονομίας έπειτα από τη βαθιά κρίση χρέους, η προσοχή πρέπει να στραφεί στις αδυναμίες που πρέπει να διορθωθούν ώστε να συνεχιστεί η θετική της πορεία μελλοντικά.

«H μακροοικονομική έκφραση του προβλήματος είναι το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που επιμένει, μαζί με το επίπεδο και τη σύνθεση των επενδύσεων, που είναι χαμηλότερο αυτού των οικονομιών που θα θέλαμε να πλησιάσουμε», αναφέρει η έκθεση.

«Αυτή είναι έκφραση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, που παραμένουν ασθενείς».

To εξωτερικό έλλειμμα αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω το 2026, κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εισαγωγών που συνδέεται με την άνοδο της κατανάλωσης, των επενδύσεων και της ισοτιμίας του ευρώ.

Το περιοριστικό πλαίσιο δασμών, αν και πιο ήπιο από αυτό που είχε αρχικά εξαγγελθεί, και η ανατίμηση του ευρώ θα επιβαρύνουν τις εξαγωγικές προοπτικές.

Προβλέψεις για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 2026:

Τράπεζα της Ελλάδος ΕΕ ΔΝΤ ΟΟΣΑ

-5,7% -6,4% -5,3%. -6,7%